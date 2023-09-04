Катастрофа Свентек, камбэк Джоковича и успехи американцев

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события первой части Открытого чемпионата США по теннису.

Свентек провалила защиту титула в Нью-Йорке

Ига Свентек globallookpress.com

Главным событием недели стало поражение Иги Свентек в четвертом круге Открытого чемпионата США. После прошлогоднего триумфа на этот раз она не дошла даже до четвертьфинала.

И как ни странно, Игу остановила Алена Остапенко (6:3, 3:6, 1:6).

Правда, уже после матча всплыл один очень интересный факт. Польская теннисистка и до этого ни разу не выигрывала у представительницы Латвии. Теперь счет в противостоянии стал 4-0 в пользу Остапенко.

Однако главная причина поражения Свентек кроется не в том, что ей досталась, возможно, самая неудобная для нее соперница.

Похоже, Ига совершенно не лукавила, когда за пару недель до мэйджора в Нью-Йорке пожаловалась журналистам на усталость.

После первого сета, когда казалось, что игра полностью под ее контролем, Свентек конкретно «поплыла», не выдержав чересчур агрессивного давления со стороны Остапенко.

«Знала, что нужно играть агрессивно, потому что она это не любит», — заявил чемпионка «Ролан Гаррос»-2017.

Ну а теперь самое интересное: в этом году почти все, кому проиграла Свентек, либо доходили до финала, либо и вовсе выигрывали турнир. Исключением стала лишь Элина Свитолина, которая после победы над польской теннисисткой в четвертьфинале Уимблдона уступила в следующем матче будущей чемпионке Маркете Вондроушовой.

Если что, Остапенко, по мнению букмекеров, пока что не входит в топ-5 главных фаворитов турнира на US Open. Но, например, кто думал два года назад, что титул возьмет Эмма Радукану? В женском теннисе может случиться все что угодно.

Соболенко станет первой ракеткой мира

Арина Соболенко globallookpress.com

Казавшееся когда-то абсолютно невозможным (как минимум в обозримом будущем) — уже через неделю станет реальностью.

Арина Соболенко после сенсационного поражения Свентек поднимется на вершину рейтинга.

Белорусская теннисистка станет 29-й первой ракеткой мира с тех пор, как в 1975 году был введен рейтинг WTA.

Свентек продержалась на вершине 75 недель. И это, безусловно, очень мощное достижение.

Способна ли на такое Арина? Вряд ли. Точно так же пока нет уверенности в том, что она дойдет в Нью-Йорке до финала. Но в любом случае Соболенко покинет Нью-Йорк в статусе лучшей теннисистки планеты.

Самсонова не дошла даже до четвертого круга

Людмила Самсонова globallookpress.com

Одним из разочарований первой недели US Open стало поражение Людмилы Самсоновой в третьем круге.

Россиянка не смогла повторить даже прошлогодний результат, проиграв американке Мэдисон Киз (7:5, 2:6, 2:6).

После выхода в финал на крупном турнире в Монреале россиянка была в списке темных лошадок американского мэйджора. В столице Квебека ей удалось обыграть двух из трех лучших теннисисток сезона — Арину Соболенко и Елену Рыбакину.

Однако в Нью-Йорке у Людмилы случился сбой в матче против первой же серьезной соперницы.

Поражение от Киз стало очередным подтверждением, что Самсонова по-прежнему неспособна регулярно демонстрировать свой теннис, в противном случае она бы уже давным-давно закрепилась как минимум в топ-10. Впрочем, не исключено, что Людмила дебютирует в десятке лучших уже этой осенью.

Джокович едва не проиграл в третьем круге

Новак Джокович globallookpress.com

Главным же шоком первой части US Open могло стать поражение Новака Джокович.

Легендарный серб был в шаге от катастрофы в матче третьего круга против Ласло Дьере.

Ноле проиграл первый и второй сеты со счетом 4:6, после чего, по его собственному признанию, у него состоялся серьезный разговор с самим собой: «После второго сета я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра». Подействовало.

В следующих трех партиях 36-летний Джокович отдал соотечественнику в общей сложности лишь пять геймов. Остается лишь догадываться, как в таком возрасте (для тенниса это очень солидный возраст) он продолжает творить магию на корте.

К слову, этот матч завершился в два часа ночи по местному времени. Новаку вообще без разницы, с кем играть, где и в какое время суток. Просто феноменальная выносливость, о которой молодым остается только мечтать.

Джокович восьмой раз в карьере отыгрался с 0-2 по сетам. Именно на US Open ему это уже удавалось в сезоне-2011. Тогда Новак ушел от поражения в полуфинальном матче против Роджера Федерера, после чего взял титул, выиграв в финале у Рафаэля Надаля.

Еще одним подтверждением того, что проблемы в игре с Дьере были всего лишь банальным недоразумением, стала уверенная победа над хорватом Борной Гойо в четвертом раунде. Похоже, Дьере не на шутку разозлил Джоковича.

Рууд — главный неудачник US Open

Каспер Рууд globallookpress.com

А главным неудачником мужского турнира US Open на данный момент можно назвать Каспера Рууда.

Норвежец отчасти подтвердил дерзкие комментарии своих хейтеров, которые считают его слабейшей второй ракеткой мира в истории.

Уже во втором круге прошлогодний финалист проиграл Чжичжэню Чжану. Китаец забрал пятый сет со счетом 6:2.

Каспер считает, что проиграл из-за перерыва, который Чжан взял сразу после четвертого сета для того, чтобы переодеться. Пауза продолжалась семь минут, и, по мнению, Рууда именно это привело к его поражению.

«Иногда вы так жестко следите за правилами, а иногда вам просто насрать», — выдал судье почти всегда спокойный норвежец. Слабое, очень слабое оправдание. Если что, в следующем матче Чжана спокойно остановил австралиец Ринки Хиджиката.

Рууд после этой неудачи впервые с мая 2022 года опустится в рейтинге ниже восьмого места.

В список неудачников, помимо Рууда, также попали Стефанос Циципас, Хольгер Руне и Феликс Оже-Альссим. Грек проиграл во втором круге швейцарцу Доминику Штрикеру, а датчанин и канадец и вовсе не прошли ни одного раунда.

Хачанов оказался не готов к US Open

Карен Хачанов globallookpress.com

Худшие опасения, к сожалению, подтвердились — Карен Хачанов на данный момент очень далек от своей оптимальной формы.

Россиянин на этот раз не прошел ни раунда на US Open, сразу же проиграв 89-й ракетке мира Майклу Ммо (3:6, 4:6, 2:6).

Это был первый матч Карена в одиночном разряде стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника. И есть подозрение, что ближайшие пару месяцев будут для него такими же непростыми, как и матч против Ммо.

Хачанов рисковал по одной простой причине — это была абсолютная авантюрная попытка защитить очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал мэйджора в Нью-Йорке.

Теперь самое главное, чтобы обошлось без рецидива. Хачанова сразу предупреждали, что при такой травме лучше не форсировать возвращение на корт.

Сразу три американца дошли до четвертьфинала US Open

Бен Шелтон globallookpress.com

И как минимум один из них будет в полуфинале. В восьмерку лучших на домашнем «Шлеме» попали Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фриц и Бен Шелтон.

И если от Тиафо и Фрица этого ждали, что успех Шелтона стал сюрпризом, несмотря на то, что в начале года он добрался до четвертьфинала на Australian Open.

Просто после Мельбурна Бен ни разу не выигрывал больше одного матча, а в Нью-Йорке вдруг выдал целую серию победу.

В четвертом круге 20-летний Шелтон выиграл у Томми Пола, в активе которого есть уже две победы над Карлосом Алькарасом. В начале года опытный американец уверенно остановил молодого соотечественника в Австралии, но на этот раз все было совершенно иначе.

Бен просто замучил Пола своей подачей. В этом матче ему удалось разогнать мяч до 240 км/ч. Рекорд турнира принадлежит Энди Роддику, который однажды выполнил подачу со скоростью 244 км/ч.

Теперь Шелтона ждет встреча с Тиафо, а Фриц сыграет в 1/4 финала с Новаком Джоковичем. Одно можно сказать точно: Новак будет в финале. Последний раз американский теннисист выигрывал US Open 20 лет назад — в 2003-м победителем турнира стал Роддик.