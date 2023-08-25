Смогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. LiveSport.Ru попытался ответить на главные вопросы перед началом, возможно, самого атмосферного мэйджора.

Главный фаворит мужского турнира — Алькарас или все-таки Джокович?

Главная сюжетная линия US Open-2023 — противостояние Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. Они снова могут встретиться в финале.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Вспоминая всё то, что было в предыдущие полтора месяца, остается только сожалеть, что сербу уже 36 лет и его разборки с молодым испанцем продлятся еще максимум несколько сезонов.

«Невероятно, насколько Алькарас уже хорош. И невероятно, насколько Джокович до сих пор хорош», — сказал не так давно семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой. И он абсолютно прав — эти двое возвышаются над всеми остальными.

При этом очевидно, что Карлосу будет нелегко в психологическом плане. В Нью-Йорке ему предстоит защищать титул. И главное отличие от прошлогоднего турнира заключается в том, что теперь среди его конкурентов будет и Джокович, который наконец-то дождался возможности попасть в Америку без прививки от коронавируса.

В середине июля Алькарас обыграл Ноле в эпичном финале Уимблдона, вырвав победу в пятом сете. И заодно испанец прервал невероятную серию соперника на британском мэйджоре. Слезы Джоковича после матча были главным показателем того, насколько болезненным стало для него это поражение.

Однако уже через месяц Новак сделал все, чтобы теперь рыдал Алькарас. «Я говорю и не знаю, почему плачу, ведь я боролся до самого последнего очка», — признался 20-летний теннисист сразу после поражения от Джоковича в финале «Мастерса» в Цинциннати. Испанец и серб провели три невероятных сета, продолжавшихся почти четыре часа.

Это было что-то вроде специального анонса их предстоящей битвы в Нью-Йорке. Все находятся в ожидании финала, в котором встретятся Алькарас и Джокович. И фаворит здесь — отсутствует. Один молод и супер талантлив, а второй — нестареющая легенда с невероятной выносливостью.

У Джоковича сетка легче, чем у Алькараса?

Пожалуй, можно и так сказать. В одну четверть с Джоковичем попали Стефанос Циципас, Тейлор Фриц, Феликс Оже-Альяссим, Лоренцо Музетти, Франциско Серундоло и Ласло Дьере. Очевидно, что ни один из них не представляет серьезной угрозы для лучшего теннисиста в истории.

Новак Джокович globallookpress.com

В первых трех раундах у Новака точно не будет проблем, а в 1/8 финала его соперником может стать Оже-Альяссим, который уже несколько месяцев не может набрать форму из-за проблем с коленом. Канадец выиграл лишь один из шести последних матчей.

В четвертьфинале Ноле может встретиться с Циципасом, а в полуфинале — с Хольгером Руне, который не выиграл ни одного матча на недавних «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. Соответственно, логично предположить, что на американском мэйджоре датчанин может сойти с дистанции задолго до полуфинала.

У Алькараса будет не такой простой путь. В одной четверти с испанцем оказались Янник Синнер, Александр Зверев, Кэмерон Норри, Григор Димитров, Таллон Грикспор и всегда непредсказуемый Дэн Эванс, в начале августа ставший победителем турнира в Вашингтоне.

Как и в случае с Новаком, ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что Алькарас спокойно пройдет первые раунды. В четвертом круге испанец может встретиться с Норри, но ключевым для него станет четвертьфинал — здесь первую ракетку мира, скорее всего, будет ждать Синнер.

В прошлом году Алькарас с трудом выиграл у итальянца в 1/4 финала US Open, и это, к слову, был, возможно, лучший матч турнира. С тех пор они провели еще два матча: весной Карлос выиграл у Янника в Индиан-Уэллсе, вскоре после чего соперник взял реванш на «Мастерсе» в Майами. Рассуждать о потенциальной встрече Алькараса с Даниилом Медведевым в полуфинале пока что абсолютно бессмысленно.

Медведев не готов к борьбе за титул?

Даниил Медведев globallookpress.com

Даниил Медведев, по мнению букмекеров, входит в тройку главных фаворитов американского мэйджора. Это, безусловно, мощный статус, однако после турниров в Торонто и Цинциннати стало ясно, что сейчас между ним, Алькарасом и Джоковичем почти пропасть.

Россиянин провалил оба «Мастерса». В Торонто чемпион US Open-2021 проиграл в четвертьфинале Алексу Де Минауру, а в Цинциннати — не справился с Александром Зверевым в матче третьего раунда. И в обоих случаях он действительно сыграл не лучшим образом.

Зверев при этом «добил» Медведева своими послематчевыми комментариям. Немец хвастался журналистам, что обыграть бывшую первую ракетку мира ему помогли советы Алькараса. Чуть позже испанец подтвердил — да, он действительно общался с Сашей на эту тему.

В общем, Медведев испытывает колоссальное давление. С другой стороны, даже в этом сезоне он уже успел продемонстрировать способность реагировать на сложности. После неудачи на Australian Open Даниил выиграл четыре турнира, включая «Мастерс» в Майами, и дошел до финала в Индиан-Уэллсе.

Однако сейчас действительно сложно поверить, что он в состоянии обыграть Алькараса или Джоковича.

Медведев оказался в одной четверти с Андреем Рублевым, Кареном Хачановым, Алексом Де Минором, Хубертом Хуркачем, Борной Чоричем и Юго Эмбером. А еще там есть Маттео Берреттини и Макс Перселл, ставший одним из открытий этого лета. Надо признать, что у россиянина сложная сетка.

В четвертом круге Медведев может встретиться с Де Минором, которому проиграл два предыдущих матча, а в четвертьфинале — с Рублевым.

Рублев не пройдет даже первый раунд?

Андрей Рублев неоднократно доходил до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» (только в Нью-Йорке — трижды).

В этом году он был в восьмерке лучших на Australian Open и на Уимблдоне. И главная интрига уже давно заключается в том, когда же россиянин сделает следующий шаг.

Андрей Рублев globallookpress.com

Увы, на этот вопрос есть четкий и не очень приятный ответ. Нескоко. И проблема не только в каких-либо игровых нюансах. Самая главная — несдержанность и совершенно лишние эмоции на корте. Из-за этого некоторые начали откровенно подсмеиваться над ним.

Рублев отправился в Нью-Йорк после трех поражений кряду. Пока что еще восьмая ракетка мира проиграл Даниэль Альтмайеру в Гамбурге, Маккензи Макдональду в Торонто и Эмилю Руусувуори в Цинциннати.

С последним Рублев встретится в первом круге US Open. И это явно не самый удобный момент для реванша. Кажется, что сейчас Андрею нужен попроще соперник для первого матча.

Поражение Рублева на старте главного турнира заключительной части сезона точно не станет сюрпризом.

Мэйджор в Нью-Йорке наконец-то выиграет американец?

Последним американцем, который выигрывал домашний мэйджор, был Энди Роддик, победивший в финале US Open-2003 Хуана-Карлоса Ферреро, нынешнего тренера Карлоса Алькараса.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

На этот раз надежды американцев связаны с Тейлором Фрицем, Фрэнсисом Тиафо и Томми Полом. Никто из них еще ни разу не был в финале «Шлема», но при этом обладает достаточным потенциалом для того, чтобы наконец-то максимально приблизиться к заветной цели.

Тиафо в прошлом году добрался до полуфинала, в котором едва не обыграл Алькараса.

Пол в этом году дошел до 1/2-й в Мельбурне, а еще через полгода выиграл у Алькараса в Торонто.

Для Фрица лучшим результатом на «Шлемах» пока что остается прошлогодний четвертьфинал на Уимблдоне, но при удачном стечении обстоятельств ему тоже может покориться «американская мечта».

Интересно, что ни одного из вышеупомянутых американцев нет в топ-10 главных претендентов на титул. И это не совсем объективно.

Хачанов не готов к турниру?

Карен Хачанов globallookpress.com

Очень похоже на то, что Карен Хачанов приехал в Нью-Йорк, так и не успев набрать оптимальную форму после неприятной травмы.

Россиянин так и успел провести хотя бы один матч после «Ролан Гаррос». На «Мастерсе» в Цинциннати он дважды сыграл в парном разряде, но перед первым кругом в одиночке снялся.

Есть подозрение, что Хачанов решил сыграть на US Open только из-за того, что ему нужно защищать очки за прошлогодний полуфинал в Нью-Йорке. И это, возможно, совершенно неоправданный риск, учитывая характер травмы, а у него, как известно, был стрессовый перелом и частичный перелом кости S1 крестца. В случае рецидива сезон для 11-й ракетки мира будет завершен.

В первом круге Хачанова ждет встреча с Майклом Ммо. Американец занимает в рейтинге всего лишь 94-е место, но россиянину точно не стоит расслабляться. В этом году Ммо обыгрывал Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова и Хуберта Хуркача. И помимо этого, есть подозрение, что Карен вряд ли готов сейчас к пятисетовому формату.

Сможет ли Свентек защитить титул?

Ига Свентек globallookpress.com

В женском турнире список главных претенденток на победу снова возглавляет Ига Свентек. Однако на этот раз будет справедливо сказать, что она все-таки «одна из», а не главная фаворитка.

В августе у действующей чемпионки было несколько болезненных поражений. Ига проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Монреале и уступила Кори Гауфф на этой же стадии в Цинциннати. А еще она проиграла Элине Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона.

Даже с учетом всех достижений Свентек в этом году матчи с ней, похоже, больше не вызывают у конкуренток такого страха, как раньше. Особенно это касается Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Последняя и трижды обыгрывала Игу в текущем сезоне.

Свентек попала в одну четверть с Коко Гауфф, Петрой Квитовой, Вероникой Кудерметовой, Аленой Остапенко и Элизой Мертенс.

Предполагается, что до четвертьфинала у нее не будет проблем, однако надо не забывать, что в женском турнире на любом «Шлеме» порой происходят просто необъяснимые вещи. Достаточно вспомнить триумф Эммы Радукану в 2021 году или недавнюю победу Маркеты Вондроушовой на Уимблдоне.

К тому же, в недавних комментариях Свентек намекала на усталость и отсутствие настроя. «Бак у меня довольно пустой. Я даже не буду особо жалеть, что проиграла. Я рада, что у меня теперь будут выходные», — заявила Ига после поражения от Гауфф в Цинциннати.

Возможно, Свентек специально так говорит, но в последнее время она и правда выглядела не такой эмоциональной, как раньше, когда любое поражение воспринимала как катастрофу.

По итогам US Open Соболенко может подвинуть Свентек с первой строчки рейтинга. Это произойдет в том случае, если белоруска повторит результат Иги или выступит лучше.

Гауфф выиграет первый турнир «Большого шлема»?

Главные надежды местной публики в Нью-Йорке в этом году связаны с Кори Гауфф, которая совсем недавно преодолела один очень серьезный психологический барьер.

Кори Гауфф globallookpress.com

В начале августа 19-летняя теннисистка взяла титул в Вашингтоне, а еще через две недели стала чемпионкой крупного турнира в Цинциннати.

И во втором случае главным событием для Коко стала долгожданная победа над Игой Свентек. Коко обыграла польскую теннисистку в 1/2 финала. До сих пор ей очень не хватало чего-то подобного. Все понимали, что Гауфф талантлива, но все равно не было никакой уверенности в том, что однажды она войдет в элитную компанию. Теперь же можно сказать, что она уже там.

Женский теннис очень непредсказуем, об этом приходится говорить снова и снова, однако сейчас есть уверенность в том, что Гауфф может стать одной из главных звезд домашнего турнира. Ключевым моментом для нее может стать потенциальная встреча со Свентек в четвертьфинале.

Самсонова готова к борьбе за титул на «Большом шлеме»?

Людмила Самсонова globallookpress.com

В прошлом году как раз перед US Open Людмила Самсонова выиграла сразу два турнира — в Вашингтоне и Кливленде. На мэйджоре россиянка тоже показала достойный результат, но после поражения от Айлы Томлянович в четвертом круге все равно остался осадок.

На этот раз Самсонова осталась без августовских титулов, но зато в Монреале она вышла в крупнейший финал в карьере.

Поражение от Джессики Пегулы в решающем матче со счетом 1:6, 0:6 стало следствием грубейших ошибок организаторов при составлении расписания. За пару часов до этого Людмила сражалась за место в финале с Еленой Рыбакиной.

И это еще не все. Перед тем, как обыграть чемпионку Уимблдона-2022, Самсонова остановила Белинду Бенчич и Арину Соболенко.

У Самсоновой непростая сетка, но сейчас она действительно способна устроить переполох в Нью-Йорке.