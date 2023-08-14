Самсонова стала первой ракеткой России, Синнер взял крупнейший титул в карьере, а Алькарас и Медведев разочаровали

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели.

Самсонова — первая ракетка России

Людмила Самсонова globallookpress.com

Главным событием прошедшей недели стал очередной прорыв Людмилы Самсоновой. Как и прошлом году, она очень мощно проводит август.

Россиянка дошла до финала на престижном турнире в Монреале. Шикарный результат, однако даже в этом случае у нее есть повод не только для радости. Но об этом чуть ниже.

В третьем круге Самсонова снесла белоруску Арину Соболенко (7:6, 4:6, 6:3), которая, похоже, стала слегка недооценивать своих соперниц после успехов в первой половине сезона.

В тот же день Людмила обыграла уже в рамках четвертьфинала Белинду Бенчич. Не самые приятные изменения в графике произошли из-за дождя. В итоге за вечер она провела на корте почти пять часов.

А дальше началось самое интересное. В воскресенье Самсонова одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной, после чего всего лишь через два часа ее ждала встреча с Джессикой Пегулой в финале.

К сожалению, сил на еще один марафон не хватило. Американка разгромила уставшую соперницу всего лишь за 50 минут — 6:1, 6:0.

В отличие от Самсоновой, у Пегулы, которая выиграла второй титул WTA 1000, было достаточно времени на восстановление перед финалом, и это стало ключевым фактором.

В каком-то смысле несправедливо, но, с другой стороны, какие могут быть претензии к погоде? Правда, по мнению Рыбакиной, виновата не только погода. Чемпионка Уимблдона-2022 обвинила организаторов турнира, заявив, что «расписание было составлено непрофессионально».

В любом случае, Самсонова провела лучший турнир в карьере, по итогам которого поднялась на 12-е место в рейтинге ATP и стала первой ракеткой России.

Синнер выиграл крупнейший титул в карьере

Янник Синнер globallookpress.com

Горан Иванишевич в начале месяца сделал довольно смелый прогноз, заявив, что на предстоящем US Open у Карлоса Алькараса будет только два по-настоящему серьезных конкурента — Новак Джокович и Янник Синнер.

И сейчас очень похоже на то, что хорват близок к истине.

Синнер стал победителем «Мастерса» в Торонто. Это его первый титул на турнире ATP 1000.

Итальянец, надо признать, выглядел очень солидно абсолютно во всех матчах. На прошлой неделе он отдал лишь один сет: небольшие проблемы возникли в игре с Гаэлем Монфисом.

Перед этим 22-летний теннисист красиво разобрался с Маттео Берреттини, а после — с Томми Полом и Алексом Де Минором. Все победы — максимально уверенные.

Финальный матч с австралийцем держал в небольшом напряжении разве что до середины первого сета.

Синнер подтвердил, что в его арсенале есть абсолютно все, чтобы бороться за самые престижные награды. В Нью-Йорке Янник будет одним из главных претендентов на титул.

Алькарас разочаровал на первом турнире после Уимблдона

Карлос Алькарас globallookpress.com

Одним из главных событий прошлой недели стало поражение Карлоса Алькараса.

Испанец считался безоговорочным фаворитом турнира в Торонто, но в итоге не смог пройти 1/4 финала.

Победную серию первой ракетки мира, которая составляла 14 матчей, прервал Томми Пол.

Американец хладнокровно воспользовался ошибками молодой звезды, особенно показательным в этом плане получился третий сет — 6:3, 4:6, 6:3.

После неудачной первой партии Карлос дал волю эмоциям, бросив ракетку. Как правило, подобное ему несвойственно.

Многим болельщикам это не понравилось, тогда как Ник Кирьос увидел в этом позитивный момент. «Теннис будет в руках этого парня на протяжении следующего десятилетия. Здорово, что он, показал, что он человек. Расстроился, что не играет на должном уровне», — заметил австралиец.

Эмоции Алькараса понять нетрудно. Он второй год подряд проиграл Полу в начале североамериканской серии. В прошлом сезоне Томми тормознул супер таланта на турнире в Монреале.

Помимо этого, для Алькараса есть еще один неприятный итог. Карлос может покинуть первую строчку рейтинга после «Мастерса» в Цинциннати, если не дойдет до финала, а Новак Джокович выиграет титул. Коварный серб наверняка уже знает об этом сценарии.

Медведева снова критикуют

Даниил Медведев globallookpress.com

Даниил Медведев тоже оказался в числе главных неудачников недели. Вопреки ожиданиям, россиянин слабо выступил в Торонто, выиграв лишь два матча.

Как и после Australian Open, где он проиграл уже в третьем круге, на Медведева понеслась волна критики — и форхэнд у него не такой, и к сетке выходить не умеет...Одно сплошное разочарование.

Даниил уступил в четвертьфинале Алексу Де Минору — 6:7, 5:7. Это был действительно не лучший матч — бывшая первая ракетка мира допускал чересчур много ошибок и выглядел психологически разобранным.

Отчасти Медведев сам себе навредил лишними разговорами. Перед встречей с Де Минором он зачем-то начал рассуждать о том, что соперник застрял на одном уровне, намекая на то, что австралиец уже пару лет не прогрессирует.

А уже после матча Медведев жаловался на качество мячей, пытаясь объяснить свое поражение: «Мячи во всем туре почему-то становятся медленнее. Через два длинных гейма после смены они были уже никакие».

В общем, что-то пошло не так. Но с критикой в адрес Медведева многие все-таки перегибают. Достаточно вспомнить серию, которую Даниил выдал сразу после Мельбурна.

Возможно, теперь ему будет даже попроще без разговоров о том, что на харде он главный конкурент Джоковича и Алькараса.

Рублев провалил второй турнир подряд

Андрей Рублев globallookpress.com

Андрей Рублев дал очередной повод своим хейтерам для не самых приятных выводов. Как и в прошлом году, он снова не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Канаде.

В 2022-м россиянин сенсационно уступил Дэну Эвансу в Монреале. Торонто пока тоже не стал для него успешным местом.

На этот раз Рублев проиграл Маккензи Макдональду (4:6, 3:6). И если в Гамбурге его главной проблемой была усталость, то в матче с американцем восьмая ракетка мира, похоже, ошибался от большого желания атаковать — у него было 15 невынужденных ошибок только с форхэнда, а это чересчур много.

Отсутствие баланса в игре, попытка постоянно действовать в агрессивной, зрелищной манере и раньше мешала Рублеву, но он все равно продолжает гнуть свою линию.

Болельщикам такой теннис, безусловно, по душе, но Андрею, пожалуй, и правда стоит прислушаться к конструктивным мнениям, которых тоже хватает.

Прорыв Давидовича-Фокины

Алехандро Давидович-Фокина globallookpress.com

Алехандро Давидович-Фокина — один из тех, кто уже не первый год регулярно устраивает эпичные зарубы даже в матчах с представителями первой десятки, но при этом никак не может прорваться в топ-20.

Но после «Мастерса» в Торонто стало очевидно, что испанец, возможно, будет там уже в конце августа.

Алехандро второй раз в карьере дошел до полуфинала на «Мастерсе». Во втором раунде он шокировал Александра Зверева (6:1, 6:2), а потом — Каспера Рууда. Правда, игра с норвежцем превратилась в триллер, который завершился решающим тай-брейком.

Тем удивительнее, что в полуфинале Давидович-Фокина разгромно проиграл Де Минору (1:6, 3:6). После матча испанец признал, что у него вообще ничего не получалось.

Но Алехандро все равно один героев турнира, по итогам которого он стал 23-й ракеткой мира.

И то же самое можно сказать про Де Минора, который выдал отличный перфоманс после неосторожных мыслей Медведев. К слову, австралиец тоже поднялся на наивысшую позицию в карьере — теперь он 12-й.