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    Суперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине

    Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Александр Зверев Роман Сафиуллин Карен Хачанов Вероника Кудерметова Ига Свентек Арина Соболенко Елена Рыбакина Онс Жабер Диана Шнайдер
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    Вероника КудерметоваСуперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине Усман Нурмагомедов (слева)Титульный бой Нурмагомедова и Примуса, возвращение Сайборг. Анонс карда Bellator 300 «МЮ» — «Галатасарай»Самосаботаж. Ужасное выступление Онана разрушило мечту Хёйлунна о победном дубле
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    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели и первых дней октября.

    Сенсационный титул Кудерметовой в Токио

    Вероника Кудерметова
    globallookpress.com

    Главным событием прошлой неделе стала победа Вероники Кудерметовой на турнире в Токио.

    И это как раз самая настоящая история успеха. Россиянка приехала в японскую столицу после серии провальных результатов, и, в лучшем случае, от нее ожидали выхода в четвертьфинал.

    И главные соперницы Вероники, похоже, тоже были уверены, что серьезных проблем с ней не будет.

    Но получилось чуть-чуть по-другому. Возможно, главным моментом не только на этом турнире, а вообще в сезоне для Кудерметовой стала победа над Игой Свентек в 1/4 финала.

    Это была ее пятая встреча с польской теннисисткой. В четырех предыдущих Вероника взяла в общей сложности лишь десять геймов. Ожидания от очередного матча были соответствующие.

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    • Итог — Кудерметова дожала вторую ракетку мира в третьем сете. Дальше была победа над Анастасией Павлюченковой в матче, который продолжался три с половиной часа. И после столь изнурительного марафона она уверенно разобрался с Джессикой Пегулой в финале.

    Важный нюанс, о котором многие могли не знать. Свой второй титул в карьере Кудерметова выиграла вскоре после того, как в ее команду вошел Дмитрий Турсунов, который ранее работал с Ариной Соболенко, Белиндой Бенчич и другими известными спортсменками.

    Сотрудничество с Турсуновым сразу же подтвердило, что Кудерметовой очень не хватало свежего взгляда со стороны, а бывшая 20-я ракетка мира как раз и известен тем, что умеет в нужный момент поделиться грамотными советами и наблюдениями.

    В общем, черная полоса Кудерметовой, похоже, осталась в прошлом. Победы над Свентек, Пегулой и работа под руководством Турсунова должны стать серьезным психологическим подспорьем на ближайшие пару месяцев.

    Неожиданный успех Хачанова в Чжухае

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    Еще одна сенсация случилась в китайском Чжухае, где победителем мужского турнира ATP 250 стал Карен Хачанов.

    Во-первых, это первый титул россиянина с 2018 года. С тех пор он успел побывать даже в топ-10, но с победами ситуация была так себе.

    Но куда важнее другой момент. Хачанов выиграл титул, по сути, на первом турнире после серьезной травмы. В начале июня у него обнаружили частичный перелом в позвоночнике.

    Первая попытка вернуться была в Цинциннати. Карен попробовал сначала сыграть в парном разряде и очень быстро понял, что к одиночке пока не готов.

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    • На US Open получилась почти аналогичная история. Уже в первом раунде он практически без борьбы проиграл американцу Майклу Ммо.

    В Чжухае Хачанов поверил свои силы после победы над Маккензи Макдональдом. В этом матче ему удалось отыграть у американца сет и брейк.

    Окрыленный таким успехом Карен уже в следующем матче обыграл американца Себастьяна Корду, а в финале — японца Есихито Нисиоку.

    О столь своевременном успехе можно было только мечтать. Как и в случае с Кудерметовой, для Хачанова победа важна, прежде всего, в психологическом плане.

    Вскоре после этого ему не удалось пройти первый раунд в Пекине, но это нормально — пока что Хачанов просто не готов играть каждую неделю. В этом плане придется еще немного потерпеть.

    Сафиуллин остановился в шаге от триумфа в Чэнду

    Роман Сафиуллин
    globallookpress.com

    Роман Сафиуллин впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. И по правде говоря, это не стало сюрпризом.

    Ранее в этом году было немало моментов, которые четко указывали на то, что он действительно способен конкурировать даже с игроками из топ-20.

    В Мадриде Роман выиграл у Николаса Харри и Томми Пола, в Риме у Себастьяна Корды, а на Уимблдоне — у Роберто Баутисты-Агута и Дениса Шаповалова.

    Но выход в финал в китайском Чэнду все равно стал прорывом, поскольку Сафиуллин еще ни разу не был так близко к победе.

    Перед обидным поражением от Александра Зверева в финале 26-летний россиянин одержал классные победы над Брэндоном Накашимой, Дэном Эвансом, Джорданом Томпсоном и Лоренцо Музетти.

    В финале Роман взял первый сет, вел с брейком во втором, но немец все-таки наше в себе силы на камбэк. А Сафиуллину не хватило как раз опыта подобных матчей.

    Но дело не только в этом. Зверев, взявший второй титул в этом году и 21-й в карьере, тоже набрал отличную форму к заключительному отрезку сезона.

    Лучший комментарий о прогрессе Сафиуллина дал как раз Зверев, который уверен, что с такой игрой Роман сможет войти в 20-ку лучших. И сейчас уже ни у кого нет в этом сомнений, главное — без травм.

    Шнайдер впервые дошла до финала WTA

    Диана Шнайдер
    globallookpress.com

    Диана Шнайдер подтвердила статус одной из самых талантливых теннисисток нового поколения.

    На турнире в китайском Нинбо россиянка впервые в карьере добралась до финала на уровне WTA. До этого ее лучшим результатом был полуфинал на июльском турнире в Гамбурге.

    Самое интересное началось после второго круга. В четвертьфинале 19-летняя теннисистка остановила бывшую первую ракетку мира Петру Квитову, а в полуфинале — талантливую чешку Линду Фрухвиртову. К слову, последней она отдала лишь пять геймов.

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    Финал для Дианы получился не самым приятным. В решающем матче она проиграла Онс Жабер — 2:6, 1:6. Больно, неприятно, но закономерно — пока что Шнайдер просто не готова конкурировать с соперницами из топ-10. Правда, теннисистка из Туниса, которая взяла первый в карьере титул на харде, считает, что уже в ближайшем будущем ситуация может измениться.

    О Шнайдер говорят не так часто, как о Мирре Андреевой, но у нее тоже есть все для того, чтобы в какой-то момент ворваться в элиту мирового тенниса.

    Синнер — король Пекина

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    Янник Синнер стал главным героем первых дней октября. Итальянец выиграл турнир в Пекине, на который также заглянули Карлос Алькарас и Даниил Медведев.

    И так получилось, что Синнер обыграл и испанца, и россиянина. Первого — в полуфинале, а второго — в решающем матче.

    Ни Алькарасу, ни Медведеву так и не удалось забрать у Янника хотя бы сет. И хотя Даниил уступил в финале на двух тай-брейках, по игре он действительно выглядел не так мощно, как его соперник.

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    • Примечательно, что Синнер впервые в карьере выиграл у Медведева. До этого у него было шесть поражений подряд в матчах против россиянина.

    Яркая победа Синнера в столице Китая стала еще одним существенным ударом по смелому утверждению о том, что есть Новак Джокович, Алькарас и все остальные.

    К слову, Алькарас наверняка и сам понимает, что разочаровал сначала в Нью-Йорке, а теперь и в Пекине. В обоих случаях он здорово провел первые несколько раундов, но как только оказался в стрессовой ситуации — сразу же случился сбой. Впрочем, надо не забывать, что парню всего лишь 20 лет, и для этого возраста у него просто уникальные достижения.

    Синнер после триумфа в Пекине наконец-то дебютирует в топ-5 — в обновленном рейтинге он будет на четвертом месте.

    Спорное нововведение от WTA

    Елена Рыбакина
    globallookpress.com

    В женском теннисе сейчас вовсю обсуждают спорное нововведение — performance BYE вместо обычного BYE — прямого выхода во второй круг, который ранее предоставлялся только тем, кто попал в посев.

    Суть нового правила заключается в следующем: теперь со второго круга начинают теннисистки, которые далеко прошли на прошлом турнире. На турнире WTA 1000 в Пекине первый круг пропускают не лидеры посева, а все полуфиналистки турнира WTA 500 в Токио.

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    • И многих это по-настоящему взбесило. Например, Елену Рыбакину, которая была уверена, что начинает в Токио со второго круга: «Спасибо, что в последний момент изменили правила. Как всегда, отличные решения, WTA 👏🏼🤡🎪...».

    В итоге чемпионка Уимблдона психанула и снялась с турнира в Стране восходящего солнца.

    Рыбакину поддержала Арина Соболенко. «Рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо», — заявила белорусская теннисистка. В отличие от Анастасии Павлюченковой, которая не так давно вернулась в топ-100, первой ракетке мира пришлось стартовать с первого круга.

    Между тем, Ига Свентек призналась, что не видит в этом правиле ничего плохого. Более того, в нем есть логика, по мнению второй ракетки мира.

    «Мне оно кажется разумным: у меня были турниры, где я далеко проходила, и я знаю, что значит спешить на следующий турнир, не имея времени на отдых и подготовку. Меня не волнует, что придется провести еще один матч — нужно выходить и побеждать. По правде говоря, мне все равно», — отметила польская теннисистка. Но точку зрения Свентек разделяют далеко не все.

    Нововведение действительно спорное, но отменять его, похоже, никто не собирается.

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