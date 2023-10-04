Суперсенсация от Кудерметовой, неожиданный титул Хачанова, прорыв Сафиуллина и яркая победа Синнера в Пекине

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели и первых дней октября.

Сенсационный титул Кудерметовой в Токио

Вероника Кудерметова globallookpress.com

Главным событием прошлой неделе стала победа Вероники Кудерметовой на турнире в Токио.

И это как раз самая настоящая история успеха. Россиянка приехала в японскую столицу после серии провальных результатов, и, в лучшем случае, от нее ожидали выхода в четвертьфинал.

И главные соперницы Вероники, похоже, тоже были уверены, что серьезных проблем с ней не будет.

Но получилось чуть-чуть по-другому. Возможно, главным моментом не только на этом турнире, а вообще в сезоне для Кудерметовой стала победа над Игой Свентек в 1/4 финала.

Это была ее пятая встреча с польской теннисисткой. В четырех предыдущих Вероника взяла в общей сложности лишь десять геймов. Ожидания от очередного матча были соответствующие.

Итог — Кудерметова дожала вторую ракетку мира в третьем сете. Дальше была победа над Анастасией Павлюченковой в матче, который продолжался три с половиной часа. И после столь изнурительного марафона она уверенно разобрался с Джессикой Пегулой в финале.

Важный нюанс, о котором многие могли не знать. Свой второй титул в карьере Кудерметова выиграла вскоре после того, как в ее команду вошел Дмитрий Турсунов, который ранее работал с Ариной Соболенко, Белиндой Бенчич и другими известными спортсменками.

Сотрудничество с Турсуновым сразу же подтвердило, что Кудерметовой очень не хватало свежего взгляда со стороны, а бывшая 20-я ракетка мира как раз и известен тем, что умеет в нужный момент поделиться грамотными советами и наблюдениями.

В общем, черная полоса Кудерметовой, похоже, осталась в прошлом. Победы над Свентек, Пегулой и работа под руководством Турсунова должны стать серьезным психологическим подспорьем на ближайшие пару месяцев.

Неожиданный успех Хачанова в Чжухае

Карен Хачанов globallookpress.com

Еще одна сенсация случилась в китайском Чжухае, где победителем мужского турнира ATP 250 стал Карен Хачанов.

Во-первых, это первый титул россиянина с 2018 года. С тех пор он успел побывать даже в топ-10, но с победами ситуация была так себе.

Но куда важнее другой момент. Хачанов выиграл титул, по сути, на первом турнире после серьезной травмы. В начале июня у него обнаружили частичный перелом в позвоночнике.

Первая попытка вернуться была в Цинциннати. Карен попробовал сначала сыграть в парном разряде и очень быстро понял, что к одиночке пока не готов.

На US Open получилась почти аналогичная история. Уже в первом раунде он практически без борьбы проиграл американцу Майклу Ммо.

В Чжухае Хачанов поверил свои силы после победы над Маккензи Макдональдом. В этом матче ему удалось отыграть у американца сет и брейк.

Окрыленный таким успехом Карен уже в следующем матче обыграл американца Себастьяна Корду, а в финале — японца Есихито Нисиоку.

О столь своевременном успехе можно было только мечтать. Как и в случае с Кудерметовой, для Хачанова победа важна, прежде всего, в психологическом плане.

Вскоре после этого ему не удалось пройти первый раунд в Пекине, но это нормально — пока что Хачанов просто не готов играть каждую неделю. В этом плане придется еще немного потерпеть.

Сафиуллин остановился в шаге от триумфа в Чэнду

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Роман Сафиуллин впервые в карьере дошел до финала на уровне ATP. И по правде говоря, это не стало сюрпризом.

Ранее в этом году было немало моментов, которые четко указывали на то, что он действительно способен конкурировать даже с игроками из топ-20.

В Мадриде Роман выиграл у Николаса Харри и Томми Пола, в Риме у Себастьяна Корды, а на Уимблдоне — у Роберто Баутисты-Агута и Дениса Шаповалова.

Но выход в финал в китайском Чэнду все равно стал прорывом, поскольку Сафиуллин еще ни разу не был так близко к победе.

Перед обидным поражением от Александра Зверева в финале 26-летний россиянин одержал классные победы над Брэндоном Накашимой, Дэном Эвансом, Джорданом Томпсоном и Лоренцо Музетти.

В финале Роман взял первый сет, вел с брейком во втором, но немец все-таки наше в себе силы на камбэк. А Сафиуллину не хватило как раз опыта подобных матчей.

Но дело не только в этом. Зверев, взявший второй титул в этом году и 21-й в карьере, тоже набрал отличную форму к заключительному отрезку сезона.

Лучший комментарий о прогрессе Сафиуллина дал как раз Зверев, который уверен, что с такой игрой Роман сможет войти в 20-ку лучших. И сейчас уже ни у кого нет в этом сомнений, главное — без травм.

Шнайдер впервые дошла до финала WTA

Диана Шнайдер globallookpress.com

Диана Шнайдер подтвердила статус одной из самых талантливых теннисисток нового поколения.

На турнире в китайском Нинбо россиянка впервые в карьере добралась до финала на уровне WTA. До этого ее лучшим результатом был полуфинал на июльском турнире в Гамбурге.

Самое интересное началось после второго круга. В четвертьфинале 19-летняя теннисистка остановила бывшую первую ракетку мира Петру Квитову, а в полуфинале — талантливую чешку Линду Фрухвиртову. К слову, последней она отдала лишь пять геймов.

Финал для Дианы получился не самым приятным. В решающем матче она проиграла Онс Жабер — 2:6, 1:6. Больно, неприятно, но закономерно — пока что Шнайдер просто не готова конкурировать с соперницами из топ-10. Правда, теннисистка из Туниса, которая взяла первый в карьере титул на харде, считает, что уже в ближайшем будущем ситуация может измениться.

О Шнайдер говорят не так часто, как о Мирре Андреевой, но у нее тоже есть все для того, чтобы в какой-то момент ворваться в элиту мирового тенниса.

Синнер — король Пекина

Янник Синнер globallookpress.com

Янник Синнер стал главным героем первых дней октября. Итальянец выиграл турнир в Пекине, на который также заглянули Карлос Алькарас и Даниил Медведев.

И так получилось, что Синнер обыграл и испанца, и россиянина. Первого — в полуфинале, а второго — в решающем матче.

Ни Алькарасу, ни Медведеву так и не удалось забрать у Янника хотя бы сет. И хотя Даниил уступил в финале на двух тай-брейках, по игре он действительно выглядел не так мощно, как его соперник.

Примечательно, что Синнер впервые в карьере выиграл у Медведева. До этого у него было шесть поражений подряд в матчах против россиянина.

Яркая победа Синнера в столице Китая стала еще одним существенным ударом по смелому утверждению о том, что есть Новак Джокович, Алькарас и все остальные.

К слову, Алькарас наверняка и сам понимает, что разочаровал сначала в Нью-Йорке, а теперь и в Пекине. В обоих случаях он здорово провел первые несколько раундов, но как только оказался в стрессовой ситуации — сразу же случился сбой. Впрочем, надо не забывать, что парню всего лишь 20 лет, и для этого возраста у него просто уникальные достижения.

Синнер после триумфа в Пекине наконец-то дебютирует в топ-5 — в обновленном рейтинге он будет на четвертом месте.

Спорное нововведение от WTA

Елена Рыбакина globallookpress.com

В женском теннисе сейчас вовсю обсуждают спорное нововведение — performance BYE вместо обычного BYE — прямого выхода во второй круг, который ранее предоставлялся только тем, кто попал в посев.

Суть нового правила заключается в следующем: теперь со второго круга начинают теннисистки, которые далеко прошли на прошлом турнире. На турнире WTA 1000 в Пекине первый круг пропускают не лидеры посева, а все полуфиналистки турнира WTA 500 в Токио.

И многих это по-настоящему взбесило. Например, Елену Рыбакину, которая была уверена, что начинает в Токио со второго круга: «Спасибо, что в последний момент изменили правила. Как всегда, отличные решения, WTA 👏🏼🤡🎪...».

В итоге чемпионка Уимблдона психанула и снялась с турнира в Стране восходящего солнца.

Рыбакину поддержала Арина Соболенко. «Рада за игроков, получивших такую возможность, но считаю, что это недопустимо», — заявила белорусская теннисистка. В отличие от Анастасии Павлюченковой, которая не так давно вернулась в топ-100, первой ракетке мира пришлось стартовать с первого круга.

Между тем, Ига Свентек призналась, что не видит в этом правиле ничего плохого. Более того, в нем есть логика, по мнению второй ракетки мира.

«Мне оно кажется разумным: у меня были турниры, где я далеко проходила, и я знаю, что значит спешить на следующий турнир, не имея времени на отдых и подготовку. Меня не волнует, что придется провести еще один матч — нужно выходить и побеждать. По правде говоря, мне все равно», — отметила польская теннисистка. Но точку зрения Свентек разделяют далеко не все.

Нововведение действительно спорное, но отменять его, похоже, никто не собирается.