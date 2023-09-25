Саккари выиграла «тысячник» в Мексике, Хачанов наконец-то восстановился, а Радукану досрочно завершила сезон

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события в теннисном мире по итогам прошлой недели.

Саккари выиграла первый турнир за четыре года

Одним из главных событий минувшей неделе стала победа Марии Саккари на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре.

Мария Саккари globallookpress.com

С одной стороны, чему здесь удивляться — главный приз забрала представительница топ-10, которая относительно не так давно занимала в рейтинге третье место.

Но есть нюанс. Теннисистка из Греции выиграла турнир впервые с 2019 года...И еще: это всего лишь ее второй титул на уровне WTA.

Абсолютно удивительная ситуация, девушка, у которой еще совсем недавно был всего лишь один титул, успела побывать даже в топ-3.

«Могу сказать, что все эти годы было очень тяжело, особенно последние два, когда я входила в топ-10. Все говорили: "Ах, она в топ-10, в топ-5, в топ-3, а выиграла только 250-ник". Наконец-то я могу в какой-то мере их заткнуть», — отметила Саккари после финала.

Правда, перед этим у Саккари была серия из шести поражений в финалах. Плюс она нередко доходила и до 1/2 финала, в том числе на крупных турнирах. Но в целом ситуация действительно необычная.

В Гвадалахаре теперь уже шестая ракетка мира не отдала ни одного сета, и она первая в сезоне, кому удалось сделать это на «тысячнике». В полуфинале Мария разгромила француженку Каролин Гарсия (6:3, 6:0), а в решающем матче тормознула американку Кэролайн Доулхайд (7:5, 6:3), о которой многие до сих пор наверное и не слышали.

Хейтеры сразу же попытались обесценить успехи Саккари, аргументируя это тем, что она выиграли только лишь потому, что в Гвадалахару не приехали Ига Свентек, Кори Гауфф, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. На самом деле, так себе аргумент, поскольку в туре достаточно соперниц, которые могут стать серьезным препятствием.

Неожиданный прорыв Доулхайд

Главной сенсацией недели стал выход в финал мексиканского «тысячника» Кэролайн Доулхайд.

Мария Саккари и Кэролайн Доулхайд globallookpress.com

До турнира в Гвадалахаре американка ни разу не поднималась в рейтинге выше 99-го места, а теперь она 42-я ракетка мира.

Ранее лучшим результатом Кэролайн был выход в четвертьфинал турнира в Монтеррее. Полгода назад ей впервые удалось выиграть два матча подряд на уровне WTA.

Первой серьезной проверкой для 25-летней Доулхайд стала встреча с Екатериной Александровой в третьем круге. И россиянка, по всей видимости, недооценила соперницу, взяв в итоге лишь три гейма.

Дальше были победы над Мартиной Тревизан и Софией Кенин, которая упустила шикарную возможность дойти до финала на втором турнире подряд.

Доулхайд не смогла удивить Марию Саккари (5:7, 3:6) в решающем матче, но у нее точно нет повода расстраиваться. Всего лишь за одну неделю она влетела в рейтинге на 69 позиций. Правда, все равно есть сомнения, что Кэролайн сможет закрепиться в топ-50.

Полноценное возвращение Хачанова

Карен Хачанов наконец-то восстановился после неприятной травмы. Три месяца он не мог играть из-за стрессового перелома и частичного перелома в крестцовом отделе позвоночника.

Карен Хачанов globallookpress.com

Первая попытка возвращения была на Открытом чемпионате США. Но уже в стартовом матче стало ясно, что поездка была напрасной — Карен без шансов уступил Майклу Ммо.

Спустя три недели Хачанов отправился в Чжухай и впервые за долгое время смог выиграть два матча подряд.

После победы над новозеландцем Алексом Болтом россиянин совершил камбэк в игре против Маккензи Макдональда. Победа над американцем важно, прежде всего, в психологическом плане.

Травма, да еще такая специфическая, конечно, сильно подпортила Карену сезон, который мог стать одним из самых успешных в его карьере. После «Ролан Гаррос» он вернулся в десятку лучших, но теперь больше думает о том, чтобы не оказаться за пределами топ-20. Многое в этом плане зависит от результатов на предстоящих турнирах в Китае и Европе.

Гауфф квалифицировалась на Итоговый турнир

На прошлой неделе определилась четвертая участница Итогового турнира WTA.

Кори Гауфф globallookpress.com

В компанию к Иге Свентек, Арины Соболенко и Елены Рыбакиной присоединилась Кори Гауфф.

Американка сыграет на итоговом второй год подряд. В прошлом сезоне ее участие в турнире лучших теннисисток мира больше напоминало ознакомительный визит. Коко не смогла выйти из группы, проиграв все три матча.

На этот раз она поедет туда в статусе действующей чемпионки Открытого чемпионата США. И это, разумеется, серьезно меняет ситуацию.

За последние пару месяцев Гауфф успела обыграть и Свентек, и Соболенко, и чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову.

Но самое главное — титулы. Перед US Open 19-летняя теннисистка выиграла турниры в Вашингтоне и Цинциннати. По всей видимости, в Канкун она тоже отправится за главным «куском» призового фонда. Гауфф больше не трясет от мысли, что ей придется играть против Свентек или Соболенко.

400 побед Димитрова

Григор Димитров достиг отметки в 400 побед. Это случилось на турнире Чэнду, где он продолжает борьбу за титул.

Григор Димитров globallookpress.com

Болгарин одержал четырехсотую победу в матче второго круга против перуанца Хуана-Пабло Варильяса.

Интересно, что Григор — единственный единственный на данный момент игрок, родившийся в 1990-х и сумевший преодолеть этот рубеж.

А среди действующих игроков он занимает 11-е место по количеству выигранных матчей.

И в честь этого события Димитров намекнул, что пока даже не задумывается о завершении карьеры. Его цель — выиграть 500 матчей в туре.

«Я далек от завершения карьеры, поэтому кто знает, возможно, я дойду до 500?», — сказал бывшая третья ракетка мира после матча с Кристофером О`Коннеллом, в котором одержал свою 401-ю победу. Неплохой у Григора настрой в 32 года.

Радукану досрочно завершила сезон

Эмма Радукану очень хотела вернуться в тур перед китайской серией турниров, ради чего даже поехала тренироваться в Шэньян, родной город своей мамы, но в итоге решила досрочно завершить сезон.

Эмма Радукану globallookpress.com

Британка заявила, что теперь планирует вернуться уже в следующем году. И для многих ее заявление стало еще одним поводом для подшучиваний.

С тех пор, как она сенсационно выиграла US Open-2021, Эмма ни разу не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше второго раунда.

Разумеется, болельщики и журналисты постоянно напоминают ей об этом, но теннисистка, кажется, научилась правильно реагировать на критику.

«Кто-то сказал мне: "Переживай, когда о тебе не говорят". То, что обо мне продолжают говорить, хотя я не участвую в этих турнирах, — это комплимент», — мудро заметила бывшая десятая ракетка мира, на данный момент затерявшаяся где-то в третьей сотне рейтинга.

Все, что случилось в жизни Радукану после триумфа в Нью-Йорке, действительно напоминает катастрофу, если говорить исключительно о спортивной составляющей. Но наверное мало кто знает, что ей пришлось перенести операции сразу на кистях обеих рук и голеностопе. Это сложный путь, но есть подозрение, что Радукану, которой всего лишь 20 лет, еще не сказала своего последнего слова.

Надаль планирует выступить на Олимпиаде

Рафаэль Надаль на прошлой неделе дал интервью, в котором подробно рассказал о восстановлении после травмы и планах на следующий сезон.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Король грунта анонсировал свое участие в парижской Олимпиаде. Более того, он хочет сыграть в паре с Карлосом Алькарасом.

Рафа говорит, что пока обсуждал с Карлосом этот момент, но сложно представить, что молодой испанец ответит отказом.

Надаль подтвердил, что 2024-й может стать его последним годом в туре, но сейчас он уже не уверен в этом на сто процентов. Конечно же, в этом никто не признается, но, похоже, ему не дают покоя бесконечные успехи Новака Джоковича.

К слову, Рафа решил прекратить дискуссию о лучшем игроке в истории. «Джокович — лучший в истории», — заявил Надаль, который с некоторых пор отстает от серба по количеству титулов на «Больших шлемах» — 22 против 24-х у Ноле.

А еще 37-летний Надаль признался, что, возможно, после завершения карьеры станет тренером. «Я не представляю, что буду ездить весь сезон, это практически невозможно. Но я могу помочь кому-то или какое-то время поработать с игроком, почему нет», — сказал бывшая первая ракетка мира.

Если все пойдет по плану, Надаль, скорее всего, вернется в тур в начале следующего года, перед Открытым чемпионатом Австралии.