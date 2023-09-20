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    Надаль: Джокович — лучший в истории тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Новак Джокович 
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что серб Новак Джокович является лучшим игроком в истории тенниса с точки зрения завоеванных титулов.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Я считаю, что цифры есть цифры, а статистика есть статистика, и в этом смысле его цифры, безусловно, лучше, чем мои. У меня недостаточно большое эго, чтобы не признавать реальность такой, какая она есть. Это правда. Остальное — дело вкуса, вдохновения, ощущения, на фоне чего один игрок вам может понравиться больше другого. Что касается титулов, Джокович — лучший в истории, и здесь нечего обсуждать», — заявил Надаль в интервью AS.

    36-летний Джокович является абсолютным рекордсменом по числу побед в ТБШ в XXI веке — 24. Также на его счету 97 побед в турнирах АТР. На данный момент он является первой ракеткой мира.

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