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    WTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа

    Анонс Итогового турнира WTA 2023

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Арина Соболенко Ига Свентек Джессика Пегула Мария Саккари Онс Жабер Кори Гауфф  Елена Рыбакина Маркета Вондроушова Каролина Мухова
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    Итогового турнира WTA в этом году пройдет в мексиканском Канкуне
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    Итогового турнира WTA в этом году пройдет в мексиканском Канкуне
    В понедельник, 29 октября, в мексиканском Канкуне стартует женский Итоговый турнир. LiveSport.Ru рассказывает все, что нужно знать о WTA Finals 2023.

    Участницы WTA Finals

    В этом году на турнире сыграют Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свентек (Польша), Кори Гауфф (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Маркета Вондроушова (Чехия), Онс Жабер (Тунис) и Мария Саккари (Греция).

    По мнению букмекеров, самые высокие шансы на победу у Свентек. Ига второй сезон подряд завоевала пять титулов, а ее главным достижением стала победа на «Ролан Гаррос».

    Ига Свентек
    wtatennis.com

    Соболенко тоже есть чем похвастаться в этом году. В январе Арина стала чемпионкой Australian Open, впервые в карьере выиграв турнир «Большого шлема». Помимо этого, белоруска взяла титулы в Аделаиде и Мадриде, а также дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. И самое главное: по итогам мэйджора в Нью-Йорке она поднялась в рейтинге на первое место.

    Арина Соболенко
    wtatennis.com

    Гауфф неплохо провела первую половину сезона, но после Уимблодона (провального — уже в первом круге проиграла Софии Кенин) 19-летняя теннисистка выиграла турниры в Вашингтоне и Цинциннати и стала чемпионкой Открытого чемпионата США, благодаря чему взлетела в рейтинге на третье место.

    Кори Гауфф
    wtatennis.com

    У Рыбакиной все наоборот: для нее вторая половина сезона будет успешной только в случае победы на итоговом. Зато в начале года представительница Казахстана выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, дошла до финала на Australian Open и в Майами, а в мае стала победительницей в Мадриде. Одним из главных разочарований стал результат на Уимблдоне — Рыбакина не смогла защитить титул, проиграв Жабер в четвертьфинале.

    Елена Рыбакина
    globallookpress.com

    Пегула, в отличие от главных фавориток, не лучшим образом выступала на «Больших шлемах». Более-менее приемлемыми были разве что выход в четвертьфинал в Мельбурне и на Уимблдоне. Зато американка выиграла престижный турнир в Монреале, забрала главный приз в Сеуле и еще в шести случаях дошла минимум до полуфинала.

    Джессика Пегула
    globallookpress.com

    Вондроушова стала одним из главных открытий женского сезона, несмотря на то, что выиграла лишь один турнир. В середине июля чешка стала чемпионкой Уимблдона. Теперь в свои 24 года она точно может сказать, что карьера удалась. После триумфа на британском мэйджоре ее лучшим результатом стал выход в четвертьфинал US Open.

    Маркета Вондроушова
    wtatennis.com

    Жабер явно рассчитывала на большее в этом году. Теннисистка из Туниса не скрывала своих амбиций на «Больших шлемах», но в итоге ее главным достижением стал выход в финал Уимблдона. Онс до сих пор выиграла в текущем сезоне лишь два небольших турнира — в Чарльстоне и Нинбо. Но в данном случае важно отметить, что почти все неудачи Жабер связаны с проблемами со здоровьем. В этом плане год получился для нее непростым.

    Онс Жабер
    wtatennis.com

    Саккари провалила все турниры «Большого шлема», но все-таки осталась в топ-10. Во многом благодаря победе на «тысячнике» в Гвадалахаре, который пропустили почти все топ-теннисистки.

    Мария Саккари
    wtatennis.com

    При этом изначально вместо Саккари в списке была Каролина Мухова, которой пришлось отказаться от участия в турнире из-за травмы. С учетом невероятного прогресса чешской теннисистки можно сказать, что это серьезная потеря. В этом году Мухова дошла до финала на «Ролан Гаррос», остановилась в шаге от победы в Цинциннати и пробилась в четверку лучших на Открытом чемпионате США.

    Формат турнира и призовой фонд

    Восемь участниц будут разбиты на две группы. Две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал.

    Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание.

    В группу Бакалар попали Соболенко, Рыбакина, Пегула и Саккари, а в группу Четумаль — Свентек, Гауфф, Жабер и Вондроушова.

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    • Общий призовой фонд итогового в этом году составляет девять миллионов долларов. Чемпионка может получить до трех миллионов и 1500 очков в рейтинг.

    На групповом этапе, независимо от результата, каждая теннисистка получит по 125 очков за каждый сыгранный матч и еще 125, если одержит победу. За выход в финал в копилку упадет 330 очков, а за победу в решающем матче — 420.

    Где пройдет Итоговый турнир

    Лучшие теннисистки мира второй раз в истории собрались в Мексике. Два года назад итоговый состоялся в Гвадалахаре, а на этот раз WTA сделала выбор в пользу крупного курортного Канкуна.

    Участницы WTA Finals 2023
    wtatennis.com

    Хотя изначально у организации были другие планы. Куда заманчивее с финансовой точки зрения было предложение Саудовской Аравии, но из-за резкой критики от этого варианта пришлось отказаться.

    Турнир также хотела принять Прага. Более того, чешская столица даже считалась фаворитом в борьбе за проведение итогового. Но потом WTA молча выбрала Канкун.

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    • «Мы потратили пять или шесть недель на все приготовления. Мы почти совершили чудо. Мы даже отправили грузовик в Лондон, чтобы получить специальную фиолетовую краску, которую они заказали для покраски кортов. А потом нам даже не сообщили, что турнир пройдет в Канкуне», — заявил чешский бизнесмен Томаш Петера.

    В итоге WTA определилась с местом проведения турнира всего лишь два месяца назад. Неудивительно, что многих, в том числе теннисисток, возмутил настолько несолидный подход.

    Главная интрига

    Основное внимание будет приковано к противостоянию Соболенко и Свентек. Ига по-прежнему рассчитывает завершить сезон на вершине рейтинга, но это будет непросто. Отставание от Арины составляет 630 очков.

    Во-первых, для возвращения на первое место польской теннисистке надо как минимум дойти до финала. Но даже в этом случае она все равно может остаться второй.

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    • Например, если Соболенко выиграет все три матча на групповом этапе, Свентек в таком случае надо будет пройти турнир без поражений.

    В общем, пока все выглядит так, что Ига завершит год на второй строчке, даже если выиграет титул. Вряд ли Соболенко провалит групповой этап.

    Третий год подряд WTA Finals пройдет без действующей чемпионки

    В принципе, для женского тенниса в этом нет ничего удивительного. Но Каролин Гарсия от этого явно не легче.

    Каролин Гарсия
    globallookpress.com

    Француженка, сенсационно ставшая победителем итогового турнира в прошлом году, завершила сезон на 20-м месте.

    Гарсия потеряла шансы квалифицироваться на WTA Finals в начале октября после поражения от Свентек в четвертьфинале турнира в Пекине.

    Итоговый пройдет без действующей чемпионки третий год подряд. В 2021-м австралийка Эшли Барти отказалась от участия, а в 2022-м испанка Гарбин не квалифицировалась.

    Звонарева сыграет на Итоговом турнире в парном разряде

    Вера Звонарева
    globallookpress.com

    Единственной представительницей России на итоговом будет Вера Звонарева. Да, она по-прежнему продолжает выступать.

    Звонарева вместе с Лаурой Зигемунд выступит на турнире WTA Finals в парном разряде.

    Россиянка и немка квалифицировались на итоговый после победы в китайском Наньчане. Но это не единственный их успех в этом году.

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    • Ранее в текущем сезоне 39-летняя Звонарева, когда-то занимавшая второе мето в одиночном рейтинге, и Зигемунд взяли титул в Вашингтоне и дошли до финала на Открытом чемпионате США.

    Интересно, что в этом году Звонарева, которая пока ничего не говорила о возможном завершении карьеры, заработала уже полмиллиона долларов. В Канкуне Вера добавит к этой сумме еще тысяч двести.

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