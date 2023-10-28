WTA Finals 2023: Соболенко и Свентек устроят битву за место на вершине олимпа

Итогового турнира WTA в этом году пройдет в мексиканском Канкуне

Итогового турнира WTA в этом году пройдет в мексиканском Канкуне Фото: wtatennis.com

В понедельник, 29 октября, в мексиканском Канкуне стартует женский Итоговый турнир. LiveSport.Ru рассказывает все, что нужно знать о WTA Finals 2023.

Участницы WTA Finals

В этом году на турнире сыграют Арина Соболенко (Белоруссия), Ига Свентек (Польша), Кори Гауфф (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Джессика Пегула (США), Маркета Вондроушова (Чехия), Онс Жабер (Тунис) и Мария Саккари (Греция).

По мнению букмекеров, самые высокие шансы на победу у Свентек. Ига второй сезон подряд завоевала пять титулов, а ее главным достижением стала победа на «Ролан Гаррос».

Ига Свентек wtatennis.com

Соболенко тоже есть чем похвастаться в этом году. В январе Арина стала чемпионкой Australian Open, впервые в карьере выиграв турнир «Большого шлема». Помимо этого, белоруска взяла титулы в Аделаиде и Мадриде, а также дошла до полуфинала на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. И самое главное: по итогам мэйджора в Нью-Йорке она поднялась в рейтинге на первое место.

Арина Соболенко wtatennis.com

Гауфф неплохо провела первую половину сезона, но после Уимблодона (провального — уже в первом круге проиграла Софии Кенин) 19-летняя теннисистка выиграла турниры в Вашингтоне и Цинциннати и стала чемпионкой Открытого чемпионата США, благодаря чему взлетела в рейтинге на третье место.

Кори Гауфф wtatennis.com

У Рыбакиной все наоборот: для нее вторая половина сезона будет успешной только в случае победы на итоговом. Зато в начале года представительница Казахстана выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, дошла до финала на Australian Open и в Майами, а в мае стала победительницей в Мадриде. Одним из главных разочарований стал результат на Уимблдоне — Рыбакина не смогла защитить титул, проиграв Жабер в четвертьфинале.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Пегула, в отличие от главных фавориток, не лучшим образом выступала на «Больших шлемах». Более-менее приемлемыми были разве что выход в четвертьфинал в Мельбурне и на Уимблдоне. Зато американка выиграла престижный турнир в Монреале, забрала главный приз в Сеуле и еще в шести случаях дошла минимум до полуфинала.

Джессика Пегула globallookpress.com

Вондроушова стала одним из главных открытий женского сезона, несмотря на то, что выиграла лишь один турнир. В середине июля чешка стала чемпионкой Уимблдона. Теперь в свои 24 года она точно может сказать, что карьера удалась. После триумфа на британском мэйджоре ее лучшим результатом стал выход в четвертьфинал US Open.

Маркета Вондроушова wtatennis.com

Жабер явно рассчитывала на большее в этом году. Теннисистка из Туниса не скрывала своих амбиций на «Больших шлемах», но в итоге ее главным достижением стал выход в финал Уимблдона. Онс до сих пор выиграла в текущем сезоне лишь два небольших турнира — в Чарльстоне и Нинбо. Но в данном случае важно отметить, что почти все неудачи Жабер связаны с проблемами со здоровьем. В этом плане год получился для нее непростым.

Онс Жабер wtatennis.com

Саккари провалила все турниры «Большого шлема», но все-таки осталась в топ-10. Во многом благодаря победе на «тысячнике» в Гвадалахаре, который пропустили почти все топ-теннисистки.

Мария Саккари wtatennis.com

При этом изначально вместо Саккари в списке была Каролина Мухова, которой пришлось отказаться от участия в турнире из-за травмы. С учетом невероятного прогресса чешской теннисистки можно сказать, что это серьезная потеря. В этом году Мухова дошла до финала на «Ролан Гаррос», остановилась в шаге от победы в Цинциннати и пробилась в четверку лучших на Открытом чемпионате США.

Формат турнира и призовой фонд

Восемь участниц будут разбиты на две группы. Две лучшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал.

Полуфиналы и финал проводятся в стандартном формате на выбывание.

В группу Бакалар попали Соболенко, Рыбакина, Пегула и Саккари, а в группу Четумаль — Свентек, Гауфф, Жабер и Вондроушова.

Общий призовой фонд итогового в этом году составляет девять миллионов долларов. Чемпионка может получить до трех миллионов и 1500 очков в рейтинг.

На групповом этапе, независимо от результата, каждая теннисистка получит по 125 очков за каждый сыгранный матч и еще 125, если одержит победу. За выход в финал в копилку упадет 330 очков, а за победу в решающем матче — 420.

Где пройдет Итоговый турнир

Лучшие теннисистки мира второй раз в истории собрались в Мексике. Два года назад итоговый состоялся в Гвадалахаре, а на этот раз WTA сделала выбор в пользу крупного курортного Канкуна.

Участницы WTA Finals 2023 wtatennis.com

Хотя изначально у организации были другие планы. Куда заманчивее с финансовой точки зрения было предложение Саудовской Аравии, но из-за резкой критики от этого варианта пришлось отказаться.

Турнир также хотела принять Прага. Более того, чешская столица даже считалась фаворитом в борьбе за проведение итогового. Но потом WTA молча выбрала Канкун.

«Мы потратили пять или шесть недель на все приготовления. Мы почти совершили чудо. Мы даже отправили грузовик в Лондон, чтобы получить специальную фиолетовую краску, которую они заказали для покраски кортов. А потом нам даже не сообщили, что турнир пройдет в Канкуне», — заявил чешский бизнесмен Томаш Петера.

В итоге WTA определилась с местом проведения турнира всего лишь два месяца назад. Неудивительно, что многих, в том числе теннисисток, возмутил настолько несолидный подход.

Главная интрига

Основное внимание будет приковано к противостоянию Соболенко и Свентек. Ига по-прежнему рассчитывает завершить сезон на вершине рейтинга, но это будет непросто. Отставание от Арины составляет 630 очков.

Во-первых, для возвращения на первое место польской теннисистке надо как минимум дойти до финала. Но даже в этом случае она все равно может остаться второй.

Например, если Соболенко выиграет все три матча на групповом этапе, Свентек в таком случае надо будет пройти турнир без поражений.

В общем, пока все выглядит так, что Ига завершит год на второй строчке, даже если выиграет титул. Вряд ли Соболенко провалит групповой этап.

Третий год подряд WTA Finals пройдет без действующей чемпионки

В принципе, для женского тенниса в этом нет ничего удивительного. Но Каролин Гарсия от этого явно не легче.

Каролин Гарсия globallookpress.com

Француженка, сенсационно ставшая победителем итогового турнира в прошлом году, завершила сезон на 20-м месте.

Гарсия потеряла шансы квалифицироваться на WTA Finals в начале октября после поражения от Свентек в четвертьфинале турнира в Пекине.

Итоговый пройдет без действующей чемпионки третий год подряд. В 2021-м австралийка Эшли Барти отказалась от участия, а в 2022-м испанка Гарбин не квалифицировалась.

Звонарева сыграет на Итоговом турнире в парном разряде

Вера Звонарева globallookpress.com

Единственной представительницей России на итоговом будет Вера Звонарева. Да, она по-прежнему продолжает выступать.

Звонарева вместе с Лаурой Зигемунд выступит на турнире WTA Finals в парном разряде.

Россиянка и немка квалифицировались на итоговый после победы в китайском Наньчане. Но это не единственный их успех в этом году.

Ранее в текущем сезоне 39-летняя Звонарева, когда-то занимавшая второе мето в одиночном рейтинге, и Зигемунд взяли титул в Вашингтоне и дошли до финала на Открытом чемпионате США.

Интересно, что в этом году Звонарева, которая пока ничего не говорила о возможном завершении карьеры, заработала уже полмиллиона долларов. В Канкуне Вера добавит к этой сумме еще тысяч двести.