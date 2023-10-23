Мощное выступление Карацева в Токио, первый финал Котова и очередная травма Алькараса

LiveSport.Ru собрал в один текст все самые интересные события в теннисном мире за прошлую неделю.

Карацев впервые в сезоне дошел до финала

Аслан Карацев globallookpress.com

Одним из главных героев прошлой недели стал Аслан Карацев, добравшийся до финала на престижном турнире в Токио.

И это не тот случай, когда можно рассуждать о везении и легкой сетке. Как раз наоборот, в этом плане россиянину совершенно не сопутствовала удача.

Уже в первом раунде Карацев обыграл Фрэнсиса Тиафо, дальше была победа над Чжичжэнем Чжаном, который на старте турнира тормознул Хуберта Хуркача, чемпиона недавнего «Мастерса» в Шанхае.

Но еще больше Карацев удивил в четвертьфинале, когда, по сути, разгромил Алекса Де Минора (6:3, 6:2).

В полуфинале Аслан обыграл до сих пор никому неизвестного Синтаро Мочизуки (6:3, 6:4).

Японец перед этим одержал три сенсационные победы — над Томасом Этчеверри, Тейлором Фрицем и Алексеем Попыриным. По итогам домашнего турнира представитель Страны восходящего солнца взлетел в рейтинге сразу на 84 позиции — теперь он 131-й.

К сожалению, в финале Карацев уступил Бену Шелтону. Но это было очень понятное поражение: 30-летний россиянин проиграл тому, кто банально лучше.

В любом случае, неприятно, но Аслану вряд ли стоит унывать. Во-первых, он снова вернулся в топ-40, а во-вторых — сумел доказать, что его неожиданный прорыв в сезоне-2021 не был случайностью и одноразовой акцией.

Шелтон — новая звезда ATP-тура

Бен Шелтон globallookpress.com

Главное событие недели — победа Бена Шелтона на турнире в Токио. Американец взял первый титул ATP в карьере и стал 14-й ракеткой мира.

По ходу турнира промелькнула любопытная мысль: Бену пока очень далеко до Карлоса Алькараса и Янника Синнера по количеству трофеев, но по уровню игры он очень близок к своим звездным ровесникам.

В столице Японии 21-летний Шелтон продемонстрировал все качества, присущие топ-игрокам. У него есть абсолютно всё — и талант, и выносливость, и психологическая устойчивость.

В полуфинале Шелтон проигрывал Маркосу Гирону 6:7, 2:5, но в итоге совершил максимально дерзкий камбэк. На это в наше время способны единицы.

Победа над Асланом Карацевым (7:5, 6:1) в финале получилась чересчур простой. Бен просто «задушил» соперника своей подачей. В начале второго сета россиянин, по сути, выбросил белый флаг.

Но Шелтон явно не из тех, чья игра на сто процентов зависит от подачи. На приеме он порой так же хорош, как и Алькарас, в чем можно было убедиться практически во всех недавних матчах.

Шелтон начал текущий сезон в конце первой сотни рейтинга, а заканчивает в статусе главного открытия. Скорее всего, уже в начале следующего года он ворвется в десятку лучших.

Прорыв Котова

Павел Котов globallookpress.com

Главная неожиданность минувшей недели — выход Павла Котова в финал турнира в Стокгольме.

«С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл турнир Большого шлема», — шутил россиянин перед своим первым финалом на уровне ATP.

Большинство соперников, похоже, просто недооценивали парня, которому до сих пор никак не удавалось закрепиться в топ-100.

Первый круг — победа над четвертьфиналистом Уимблдона Кристофером Юбэнксом на решающем тай-брейке. Второй круг — победа над опытным итальянцем Лоренцо Сонего. В четвертьфинале Павел впервые в карьере обыграл соперника из топ-30 — этим неудачником оказался Таллон Грикспор. В полуфинале Котов остановил серба Миомира Кецмановича, которому не так давно проиграл в квалификации «Мастерса» в Шанхае.

В финале Котов проиграл Гаэлю Монфису (6:4, 6:7, 3:6). Ключевым моментом стал тай-брейк второго сета, после которого российского теннисиста, похоже, накрыла усталость.

Несмотря на поражение, после финала Павел не выглядел чересчур расстроенным. Он, скорее, как и все остальные, тоже был удивлен, что добрался до финала.

Самый главный итог турнира для Котова: теперь он, скорее всего, окончательно убедился, что способен конкурировать с топ-50. Следующий сезон может стать для него прорывным.

Монфис взял титул в 37 лет

Гаэль Монфис globallookpress.com

Пару месяцев назад Гаэль Монфис признался, что стал все чаще задумываться о завершении карьеры.

«Если честно, когда я провожу время дома с дочерью, я понимаю, что уже все. Если честно, уже все. Я занимаюсь этим уже 20 лет, так что для меня это конец», — сказал француз в начале августа, также добавив, что жена (украинская теннисистка Элина Свитолина — прим.) и команда очень хотят, чтобы он продолжал играть.

И, возможно, с тех пор у Монфиса поменялись планы. Вскоре после откровенного интервью Гаэль дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто. Еще по два матча он выиграл в Вашингтоне и Цинциннати. Для 37-летнего игрока, которого полгода беспокоили травмы, это очень солидные результаты.

Но главным достижением Монфиса в этом году отныне является победа на турнире в Стокгольме. Прежде чем остановить в финале Котова, он выиграл у Мартона Фучовича, Филипа Мизолича, Адриана Маннарино и Ласло Дьере.

Примечательно, что бывшая шестая ракетка мира добрался до финала ATP в 19-м сезоне подряд. Поэтому показателю он теперь уступает только Роджеру Федереру, который играл в решающих матчах 20 лет кряду.

Благодаря победе в Стокгольме Монфис снова вернулся в топ-100. Пока что он всего лишь 89-й, но с такой игрой вполне можно замахнуться и на топ-50.

Бублик выиграл второй турнир в этом году

Александр Бублик globallookpress.com

Победителем турнира в Антверпене неожиданно для всех стал Александр Бублик.

Вряд ли у кого-то были сомнения в его способностях, но в последнее время представитель Казахстана заметно расслабился. После победы в Галле и неплохого выступления на Уимблдоне следующие три месяца Саша просто приходил в себя.

Поэтому успех в Бельгии действительно стал сюрпризом. Правда, не обошлось и без везения. У Бублика не было серьезных соперников вплоть до финала.

В решающем матче один из самых эмоциональных игроков тура одержал победу над 19-летним Артуром Фисом (6:4, 6:4), который ранее в этом году взял титул в Лионе. Француз в полуфинале обыграл Стефаноса Циципаса, и на еще один сложный матч ему, похоже, не хватило сил.

Бублик перед встречей с Фисом обыграл Грегуара Баррера (71-й в рейтинге) и двух представителей топ-200 — Джованни Мпетши Перрикара и Максимилиана Мартерера.

Но титул, как говорится, не пахнет. Через пару дней никто уже и не вспомнит, кто предпринимал безуспешные попытки остановить дерзкого Бублика, выигравшего третий турнир ATP в карьере.

Звонарева отобралась на на парный Итоговый турнир

Вера Звонарева globallookpress.com

Если кто-то не знал, Вера Звонарева по-прежнему играет. И делает это вполне успешно.

На прошлой неделе россиянка вместе с немкой Лаурой Зигемунд выиграла парный турнир в китайском Наньчане.

Казалось бы, ну что и здесь такого? Делать акцент на возрасте, может, и не совсем этично, как не сказать, что Вере уже 39, а она по-прежнему в порядке?

И второй момент: благодаря этой победе Звонарева и Зигемунд отобрались на парный Итоговый турнир в Канкуне. И для этого в Наньчане их устраивал только максимальный результат.

Ранее в текущем сезоне Вера и Лаура взяли титулы в Вашингтоне и Нинбо и дошли до финала на Открытом чемпионате США. А самые внимательные поклонники российской теннисистки, которая когда-то была второй ракеткой мира в одиночном разряде, подсчитали, что в этом году она заработала уже полмиллиона долларов.

История Звонаревой — яркий пример настоящего профессионализма. Кстати, в этом месяце она успела «пошуметь» и в одиночке. На турнире в Чжэнчжоу Вера поставила на место Веронику Кудерметову, которая явно недооценила возможности соотечественницы.

Алькарас получил очередную травму

Карлос Алькарас globallookpress.com

Карлос Алькарас снова разочаровал своих поклонников. На этот раз новостью о том, что он решил пропустить турнир в Базеле.

Официальная причина — воспаление ступни на левой ноге и проблемы с ягодичными мышцами. И это начинает настораживать. Несмотря на возраст, испанец регулярно сталкивается с подобными проблемами.

И если тело 20-летнего Алькараса уже сейчас не готово к регулярным нагрузкам, то дальше, скорее всего, будет только хуже. Просто для сравнения: травмы преследуют лучшего игрока нового поколения чаще, чем 36-летнего Новака Джоковича.

И если еще совсем недавно Алькарас не скрывал своих амбиций завершить сезон в статусе первой ракетки мира, то сейчас очевидно, что в этом году вряд ли получится достичь этой цели.

Скорее Даниил Медведев поднимется на второе место, чем Алькарас подвинет с вершины невероятного серба. И это главная интрига предстоящего «Мастерса» в Париже и Итогового турнира в Турине.