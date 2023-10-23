Карацев поднялся на 13 позиций в рейтинге ATP

Аслан Карацев Фото: globallookpress.com
Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 50-го на 37-е место. На прошедшей неделе он дошел до финала турнира в Токио, где проиграл американцу Бену Шелтону.
Российский теннисист Павел Котов поднялся на 28 позиций и занимает 81-ю строчку рейтинга.
Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович, вторым идет испанец Карлос Алькарас. Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Андрей Рублев идет на пятом месте.
Рейтинг АТР от 23 октября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355;
- 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000;
- 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4765;
- 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4400;
- 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4300;
- 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705;
- 9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500;
- 10 (9). Александр Зверев (Германия) — 3460...
- 16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2340...
- 37 (50). Аслан Карацев (Россия) — 1213...
- 43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1027...
- 81 (109) Павел Котов (Россия) — 721...
- 83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 707.