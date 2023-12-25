ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Теннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби

    Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Ига Свентек Эмма Радукану Даниил Медведев Андрей Рублёв Новак Джокович  Карлос Алькарас Янник Синнер Мирра Андреева Симона Халеп Винус Уильямс
    Вся лентаСамое главное
    Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка годаТеннисистки разорвали рейтинг Forbes, Алькарас и Джокович проведут еще один матч, а Медведев и Рублев выиграли турнир в Абу-Даби Айван Тоуни — форвард «Брентфорда»Трансферный дайджест. 19 — 25 декабря Энтони Джошуа и Отто ВаллинУверенные победы Джошуа и Бивола, сенсационный проигрыш Уайлдера. Обзор карда в Саудовской Аравии
  • 16:54
    • ЦСКА обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
  • 15:27
    • Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили более 1,5 млн человек
  • 15:15
    • «Спартак» объявил о возрождении второй команды
  • 14:30
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 14:20
    • «Амур» разгромил «Нефтехимик» благодаря хет-трику Барулина
  • 13:58
    • «Зенит» попал в топ-100 рейтинга УЕФА
  • 13:16
    • Семин назвал лучшего российского футболиста в 2023 году
    Все новости спорта
    Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка года
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка года
    LiveSport.Ru собрал в один текст все самые интересные события в теннисном мире за прошлую неделю.

    Медведев и Рублев сыграли на выставочном турнире в Абу-Даби

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    На прошлой неделе в Абу-Даби состоялся выставочный турнир, на котором сыграли в том числе и россияне.

    Организаторы поделили участников на четыре команды — Eagles, Hawks, Kites и Falcons.

    В первую вошли россиянине Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также американка София Кенин.

    Команда Медведева пробилась в финал, в котором одержала победу над Kites, за которых выступали Арина Соболенко, Ллойд Харрис, заменивший травмированного Стефаноса Циципаса, Григор Димитров и Паула Бадоса.

  • Мирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • 18/12/2023

    • Но понятно, что к этим результатам вряд ли стоит относиться чересчур серьезно. Матчи в Абу-Даби были всего лишь очередным этапом подготовки к предстоящему сезону.

    Правда, здесь все равно стоит отметить, что в одном из матчей финала Кенин одержала победу над Соболенко. Многие отметили ее грамотный теннис в игре против второй ракетки мира. Есть подозрение, что американка подходит в отличной форме к австралийской серии турниров.

    Ну и 16-летняя Мирра Андреева тоже не затерялась в столь звездной компании. Россиянка готовится к очередному прорыву, и не исключено, что именно она станет главным открытием Australian Open-2024.

    Алькарас и Джокович проведут еще один матч в этом году

    Новак Джокович и Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу, видимо, было недостаточно матчей между собой в уходящем году. В среду испанец и серб проведут выставочную встречу.

    Матч состоится уже в привычном для подобных событий месте — в Саудовской Аравии.

    Перед нефтедолларами ближневосточной страны не могут устоять не только футболисты, но и теннисисты.

  • Джокович — сверхчеловек, Синнер — будущая первая ракетка мира, а Рублев и Циципас — два главных разочарования
  • В Турине завершился Итоговый турнир ATP
  • 20/11/2023

    • Ранее в этом году Джокович выиграл три из четырех матчей против Алькараса. Исключением стал только финал Уимблдона, в котором молодой испанец сенсационно прервал невероятную серию Ноле на главном травяном турнире.

    Алькарас, судя по его записям в соцсетях, выйдет на предстоящий матч с максимальным желанием обыграть своего главного конкурента. По словам Карлоса, он тренируется даже в праздничные дни.

    Незадолго до отъезда в Саудовскую Аравию Алькарас провел совместную тренировку с Янником Синнером. Несмотря на серьезное противостояние в туре, за пределами корта между ними, по всей видимости, сложились если не дружеские, то как минимум приятельские отношения.

    Тим и Радукану сыграют в квалификации Australian Open

    Эмма Радукану
    globallookpress.com

    Доминика Тима, который относительно не так давно входил в элиту мирового тенниса, в начале января ждет довольно необычное и непривычное дело.

    Австрийцу придется участвовать в отборе в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Бывшая третья ракетка мира возглавил заявку квалификации на мэйджоре в Мельбурне.

    Для Тима наступили явно не лучшие времена. В ближайшее время ему придется регулярно пробиваться в основу через квалификацию. Глядя на его результаты в 2023-м, можно предположить, что это станет серьезной проблемой.

  • Тихонова взяла крупнейший титул в карьере, Кирьос снялся с Australian Open, а МОК заблокировал россиянам путь на Игры
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • 11/12/2023

    • В женском турнире первый номер посева в квалификации получила россиянка Камилла Рахимова. Еще одной участницей отбора станет чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану. Британка возвращается в тур после серьезной травмы, из-за которой не играла с апреля 2023-го.

    Интересно, что это не помешало Радукану попасть в список самых высокооплачиваемых спортсменок года. Более того, здесь она в топ-5.

    Халеп не намерена завершать карьеру

    Симона Халеп
    globallookpress.com

    Симона Халеп заявила, что намерена вернуться на корт даже в том случае, если ей не удастся добиться отмены дисквалификации.

    Ранее бывшую первую ракетку мира отстранили на четыре года за употребление допинга. Румынка, разумеется, утверждает, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм. В начале февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию победительницы двух турниров Большого шлема.

  • Халеп попалась на допинге, Крейчикова выиграла сразу два турнира, а Корнеева дебютировала в топ-200
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • 18/09/2023

    • По словам Халеп, она не собирается завершать карьеру даже в том случае, если решение будет не в ее пользу.

    «Сейчас очень сложный период. Я уже больше года пытаюсь очистить свое имя. Я невиновна и продолжаю верить. Я верю в справедливость и не собираюсь сдаваться.

    Я стараюсь не представлять себе худший исход. Это была бы катастрофа. Тем более, если наказание останется в силе, я не знаю, что произойдет в ближайшие три года и что будет с моим телом. Я мечтаю вернуться, независимо от возраста.

    Одно могу сказать точно: я хочу сама решить, как закончится моя карьера, и хочу закончить ее только на корте. Я считаю, что с учетом всей работы, проделанной за эти годы, я это заслужила», — сказала 32-летняя теннисистка в интервью Paris Match.

    Свентек — самая высокооплачиваемая спортсменка года

    Ига Свентек
    globallookpress.com

    Авторитетный журнал Forbes уже по традиции назвал самых высокооплачиваемых спортсменок года.

    На этот раз в топ-10 попали сразу девять теннисисток. На вершине оказалась Ига Свентек, которая успевала зарабатывать и на корте, и за его пределами.

    Первая ракетка мира получила около 10 миллионов призовых за спортивные достижение и еще 14 миллионов благодаря спонсорским контрактам.

  • Доминирование и рекорд Свентек, капитуляция Соболенко и сенсационный триумф Звонаревой
  • В мексиканском Канкуне завершился Итоговый турнир WTA
  • 07/11/2023

    • На четвертом месте находится уже упоминавшаяся выше Радукану, которая почти не играла в сезоне-2023. Зато благодаря спонсорам Эмма получила 15 миллионов долларов.

    Также обращает на себя внимание присутствие в рейтинге Винус Уильямс. Американка, которой уже 43 года, в этом году провела лишь десять матчей, но очевидно, что в ее случае даже этого достаточно, чтобы не терять возможность зарабатывать за пределами корта.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок 2023-го:

    1. Ига Швентек — $23,9 млн (9,9 млн призовых + 14 млн за пределами корта);
    2. Гу Айлин (китайская фристайлистка) — $22,1 млн (0,1 млн + 22 млн);
    3. Коко Гауфф — $21,7 млн (6,7 млн + 15 млн);
    4. Эмма Радукану — $15,2 млн (0,2 млн + 15 млн);
    5. Наоми Осака — $15 млн (не играла весь сезон, только доход за пределами корта);
    6. Арина Соболенко — $14,7 млн (8,2 млн + 6,5 млн);
    7. Джессика Пегула — $12,5 млн (6 млн + 6,5 млн);
    8. Винус Уильямс — $12,2 млн (0,2 млн + 12 млн);
    9. Елена Рыбакина — $9,5 млн (5,5 млн + 4 млн);
    10. Лейла Фернандес — $8,8 млн (1,8 млн + 7 млн).

    ATP снизила возраст участия в молодежном итоговом турнире

    ATP пришла к выводу, что возрастной порог для участником молодежного итогового турнира должен быть снижен на один год.

    Со следующего сезона в турнире смогут выступить только теннисисты, которым не больше 20 лет.

    Также был добавлены важные изменения в программу поддержки игроков не старше 20 лет, которые находятся в рейтинге за пределами топ-350. Теперь у них будет доступ в основную сетку восьми «челленджеров» категорий 100 и 125.

  • Протеже Джоковича выиграл молодежный Итоговый турнир, Надаль объявил о возвращении, а Эрика Андреева дошла до финала в Андорре
  • Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса
  • 04/12/2023

    • А игроки не старше 20 лет, которые уже в топ-250, смогут дополнительно сыграть в основной сетке одного турнира ATP 250 и в квалификацию двух турниров ATP этой же категории. Но данное правило будет действовать только в тех случаях, когда в течение одной недели будут проходить три или более турниров.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Асколи — Читаделла
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фералписало — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Денвер — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры