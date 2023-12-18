Мирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе

LiveSport.Ru собрал в один текст все самые интересные события в теннисном мире за прошлую неделю.

Мирра Андреева пришлось играть с мужчиной

Мирра Андреева globallookpress.com

Мирра Андреева на прошлой неделе сыграла на выставочном турнире во французской коммуне Бур-де-Пеаж, о чем многие узнали только благодаря скандальному эпизоду.

Сначала Мирра выиграла у Варвары Грачевой, которая с некоторых пор представляет Францию. Дальше ее ждала встреча с Мартой Костюк.

Изначально предполагалось, что вместо украинки сыграет Донна Векич, но хорватка в последний момент сообщила, что не сможет выйти на корт из-за травмы.

Организаторам в срочном порядке пришлось искать новую соперницу для 16-летней россиянки.

Костюк знала, с кем ей придется играть, но отказалась только после того, как в ее накрыло волной хейта в соцсетях. Украинские болельщики жестко раскритиковали Марту за сам факт согласия играть против теннисистки из России.

«Ей сказали, что с большой вероятностью она сыграет с Миррой Андреевой, российской теннисисткой. Она ответила, что это не проблема, но она не будет жать ей руку — как и на турнирах WTA. С нашей стороны не было никаких возражений.

Марта подверглась огромному давлению в соцсетях. В воскресенье утром она приехала, поиграла с ребятами из клуба. И сообщила нам эти новости. После поступивших угроз ей не хочется играть», — сообщили организаторы турнира.

В итоге Мирре пришлось играть против Яниса Газуани. Андреева достойно провела матч против француза, но уступила — 5:7, 2:6. Француз хоть и занимает в рейтинге всего лишь 1145-е место, обыграл представительницу топ-60 WTA благодаря своей мощи.

Матч Мирры Андреевой против Яниса Газуани

Рублев устроил скандал на выставочном турнире

Андрей Рублев globallookpress.com

Андрею Рублев пора заняться своим психологическим состоянием. Об этом уже было сказано много раз, но после недавних выходок россиянина на Ultimate Tennis Showdown ситуация начала вызывать опасения.

Рублев устроил неприятный скандал в матче против Хольгера Руне в полуфинале итогового турнира UTS в Лондоне — 0:3 (10:20, 11:12, 11:16).

После второй четверти у россиянина в очередной раз сдали нервы. Это было явно не то шоу, на которое рассчитывала местная публика.

Рублев уже привычно психовал, махал пальцами перед глазами у судьи и ругал арбитров и организаторов.

Судья действительно допустил ошибку, неправильно отреагировав на просьбу Рублева, но такая реакция все равно стала еще одним ударом по его репутации.

«Я просто просил судью проверить. Если Руне первым попросил карточку — ладно. Но давайте проверим повтор.

Вот так вышло, очень эмоциональный момент. Конечно, я должен был отреагировать чуть иначе, но я был разочарован. Моя реакция была неприемлемой, я понимаю. Но что вышло, то вышло», — оправдывался уже после матча пятая ракетка мира.

С другой стороны, эмоции Рублева легко объяснить финансовыми нюансами. Британец Джек Дрэйпер, обыгравший в финале Руне, получит полмиллиона долларов. Турнир — выставочный, но деньги очень серьезные. Андрей, как и любой человек, хотел заработать, чуть-чуть не получилось. В любом случае, с такой эмоциональностью надо что-то делать.

Эрика Андреева и Блинкова остановились в шаге от финала в Лиможе

Эрика Андреева globallookpress.com

Эрика Андреева и Анна Блинкова на прошлой неделе пытались выиграть турнир WTA 125 во французском Лиможе.

Эрика в четвертьфинале разгромила итальянку Элизабетту Коччаретто, которая завершает год в топ-50, после чего неожиданно проиграла Эльзе Жакмо. Француженка, уступившая в финале испанке Кристине Букше, по итогам недели вернулась в топ-200.

Андреева поднялась в рейтинге на высшую позицию в карьере — теперь она 112-я ракетка мира.

Блинкова легко прошла первые два раунда, в четвертьфинале с трудом дожала Армони Тан, а в 1/2-й проиграла Букше, взяв лишь пять геймов.

Но задачу-минимум Анна выполнила. Россиянка повторила прошлогодний результат в Лиможе и поднялась на 50-ю строчку в рейтинге.

Турнир в Астане переедет в Алматы

ATP на прошлой неделе обновила календарь мужского сезона на 2024 год.

Один из турниров снова пройдет в Казахстане. Только на этот раз не в Астане, а в Алматы. Планируется, что он состоится в начале ноября.

Также стало известно, что в календарь вернулся турнир в испанском Хихоне, который в 2022 году выиграл Андрей Рублев.

Организаторы турнира в Акапулько подтвердили, что соревнования пройдут в запланированные сроки с 24 февраля по 2 марта, несмотря на то, что месяц назад город подвергся большим разрушениям из-за урагана.

В женском календаре появился новый грунтовый турнир WTA 250 во французском Руане, который пройдет во второй половине апреля.

Синнер выиграл награду ATP «Прогресс года»

Янник Синнер globallookpress.com

ATP по итогам сезона, как обычно, раздала награды лучшим теннисистам года.

В номинации «Прогресс года» победителем стал Янник Синнер. В 2023-м итальянец выиграл четыре турнира, в том числе «Мастерс», и дошел до финала на итоговом, благодаря чему завершил год на четвертой месте рейтинга.

Новичком года признан Артюр Фис. Француз начал год на 251-й строчке, а завершил в статусе 36-й ракетки мира. Главным достижением 19-летнего теннисиста стала победа на грунтовом турнире в Лионе.

Ян-Леннард Штруфф выиграл награду ATP в номинации «Возвращение года». В 2023-м 33-летний немец взлетел в рейтинге на 21-е место. В первую очередь, благодаря сенсационному выходу в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде.

Даррен Кейхилл и Симоне Ваньоцци — победители в номинации «Тренер года». Оба работают в команде Синнера, поэтому решение абсолютно логичное и справедливое.

Лучшим матчем на «Больших шлемах» признан финал Уимблдона, в котором испанец Карлос Алькарас сокрушил Новака Джоковича.

На турнирах ATP пятерку лучших матчей возглавил финал «Мастерса» в Цинциннати — здесь Джокович взял у Алькараса реванш за поражение на Уимблдоне.