«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлсбро» находится на 9-м месте в таблице. Команда набрала 63 очка по итогам 43-х встреч.
У клуба 18 побед, 9 ничьих и 16 поражений. На данный момент «Мидлсбро» забил 61 мяч и пропустил 56 голов.
Мидлсбро — Лидс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Текущий месяц «Мидлсбро» может занести себе в актив. Из четырех встреч команда ни разу не проиграла.
1 апреля была одержана домашняя победа над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а затем в родных стенах с таким же счетом обыгран «Суонси». После этого «Мидлсбро» дважды сыграл вничью — с «Халл Сити» (2:2) и «Ипсвичем» (1:1).
Не сыграют: Коберн, Ленихен, Макгри, Макнейр, Смит, Форсс, Фрай, Хекни — травмированы.
Состояние команды: «Мидлсбро» по итогам нынешнего чемпионата уже не повысится в классе. Но в целом команда провела хороший сезон.
«Мидлсбро» давно никому не уступает. Беспроигрышная серия клуба составляет девять матчей.
Последний раз «Мидлсбро» не набирал очков 2 марта. Тогда команда в гостях проиграла «Сток Сити» со счетом 0:2.
«Лидс»
Турнирное положение: По итогам 43-х матчей Чемпионшипа «Лидс» занимает 3-е место. Клуб набрал 87 очков (26 побед, 9 ничьих и 8 поражений). Разница мячей составляет 76-34.
«Лидс» активно рвется в АПЛ. Сейчас отставание от лидирующего в таблице «Ипсвича» составляет два очка.
Последние матчи: В текущем месяце «Лидсу» никак не удается найти свою игру. Команда в апреле еще ни разу не выигрывала.
6 апреля было поражение от «Ковентри Сити» (1:2), затем клуб сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0). 13 апреля «Лидс» дома неожиданно уступил «Блэкберну» со счетом 0:1.
Не сыграют: Гьяби, Стрейк — травмированы.
Состояние команды: «Лидс» серьезно нацелен в следующем сезоне вернуться в АПЛ. Шансы клуба на повышение в классе довольно высокие. Осталось определить, будет ли это прямая путевка или предстоит выступить в плей-офф.
«Лидс» может похвастаться лучшей обороной в Чемпионшипе. В 43-х встречах пропущено лишь 34 гола. Ближе всех к этому показателю только лидирующий «Лестер» (39).
В матче первого круга у «Лидса» не возникло никаких проблем с «Мидлсбро». Команда победила со счетом 3:2.
Статистика для ставок
- «Мидлсбро» в последних 10 матчах Чемпионшипа проиграл только один раз
- «Лидс» в апреле еще ни разу не побеждал
- В первом круге «Мидлсбро» уступил в гостях со счетом 2:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.85, выигрыш «Мидлсбро» — в 4.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.07.
- 13.50Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.55Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 1.88Фулхэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Лидс» притормозил в апреле. В текущем месяце не было одержано ни одной победы. Клуб должен наконец-то выиграть.
Ставка: победа «Лидса» за 1.87.
Прогноз: У «Лидса» лучшая оборона чемпионата. В предстоящей встрече маловероятно, что команды устроят голевую перестрелку.
Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.07