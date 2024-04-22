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    «Мидлсбро» — «Лидс». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 22 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Лидс»
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    «Лидс»
    22 апреля в 44-м туре Чемпионшипа «Мидлсбро» примет «Лидс». Начало поединка запланировано на 22:00 мск. «Мидлсбро» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Апреля 2024 года
    Мидлсбро
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    «Мидлсбро»

    Турнирное положение: «Мидлсбро» находится на 9-м месте в таблице. Команда набрала 63 очка по итогам 43-х встреч.

    У клуба 18 побед, 9 ничьих и 16 поражений. На данный момент «Мидлсбро» забил 61 мяч и пропустил 56 голов.

    Мидлсбро — Лидс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Текущий месяц «Мидлсбро» может занести себе в актив. Из четырех встреч команда ни разу не проиграла.

    1 апреля была одержана домашняя победа над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), а затем в родных стенах с таким же счетом обыгран «Суонси». После этого «Мидлсбро» дважды сыграл вничью — с «Халл Сити» (2:2) и «Ипсвичем» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Не сыграют: Коберн, Ленихен, Макгри, Макнейр, Смит, Форсс, Фрай, Хекни — травмированы.

    Состояние команды: «Мидлсбро» по итогам нынешнего чемпионата уже не повысится в классе. Но в целом команда провела хороший сезон.

    «Мидлсбро» давно никому не уступает. Беспроигрышная серия клуба составляет девять матчей.

    Последний раз «Мидлсбро» не набирал очков 2 марта. Тогда команда в гостях проиграла «Сток Сити» со счетом 0:2.

    «Лидс»

    Турнирное положение: По итогам 43-х матчей Чемпионшипа «Лидс» занимает 3-е место. Клуб набрал 87 очков (26 побед, 9 ничьих и 8 поражений). Разница мячей составляет 76-34.

    «Лидс» активно рвется в АПЛ. Сейчас отставание от лидирующего в таблице «Ипсвича» составляет два очка.

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    • Последние матчи: В текущем месяце «Лидсу» никак не удается найти свою игру. Команда в апреле еще ни разу не выигрывала.

    6 апреля было поражение от «Ковентри Сити» (1:2), затем клуб сыграл вничью с «Сандерлендом» (0:0). 13 апреля «Лидс» дома неожиданно уступил «Блэкберну» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Гьяби, Стрейк — травмированы.

    Состояние команды: «Лидс» серьезно нацелен в следующем сезоне вернуться в АПЛ. Шансы клуба на повышение в классе довольно высокие. Осталось определить, будет ли это прямая путевка или предстоит выступить в плей-офф.

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    «Лидс» может похвастаться лучшей обороной в Чемпионшипе. В 43-х встречах пропущено лишь 34 гола. Ближе всех к этому показателю только лидирующий «Лестер» (39).

    В матче первого круга у «Лидса» не возникло никаких проблем с «Мидлсбро». Команда победила со счетом 3:2.

    Статистика для ставок

    • «Мидлсбро» в последних 10 матчах Чемпионшипа проиграл только один раз

    • «Лидс» в апреле еще ни разу не побеждал

    • В первом круге «Мидлсбро» уступил в гостях со счетом 2:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.85, выигрыш «Мидлсбро» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.07.

    Прогноз: «Лидс» притормозил в апреле. В текущем месяце не было одержано ни одной победы. Клуб должен наконец-то выиграть.

    Ставка: победа «Лидса» за 1.87.

    Прогноз: У «Лидса» лучшая оборона чемпионата. В предстоящей встрече маловероятно, что команды устроят голевую перестрелку.

    Ставка: ТМ 2.5 гола за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Мидлсбро» — «Лидс» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 22.04.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать голевой феерии
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