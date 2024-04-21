«Спартак» предложил двухлетнее соглашение наставнику «Галатасарая»

«Спартак» предложил двухлетний контракт главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку. Об этом сообщает Yeni Asir

По информации источника, московский клуб предлагает 50-летнему турецкому специалисту контракт в размере € 2,5 млн в год до вычета налогов. В общей сложности, с учётом бонусов за подписание и за спортивные достижения, Бурук может заработать € 7,5 млн за два года.

Подчёркивается, что Бурук положительно отнёсся к предложению красно-белых и попросил у московского клуба дать ему время на ответ, поскольку на текущий момент «Галатасарай» борется за чемпионство в Турции.

Напомним, Бурук возглавляет турецкий клуб с лета 2022 года. За этот период под его руководством команда провела 89 матчей во всех турнирах, в которых 68 раз выиграла, десять раз сыграла вничью и 11 раз проиграла.