Драма с «Ньюкаслом» — спасение для Моуринью?

Сможет ли гол Санчеса спасти работу Моуринью?

Вполне вероятно, что победный мяч от Алексиса Санчеса позволил Жозе Моуринью задержаться на посту главного тренера «МЮ». После первого тайма казалось, что судьба португальца решена, ведь «Ньюкасл» порвал защиту соперника, не испытав при этом никакого давления на собственные ворота.

Позже игроки «Юнайтед» сумели изменить рисунок игры, но надо смотреть картину в целом — проблем очень много. Могут ли болельщики быть довольными такими провалами? Футболисты до перерыва выглядели разбитыми, уступив по всем статьям куда более скромному сопернику.

Пришлось приложить очень много усилий, чтобы вернуться в матч. Местами усилия «МЮ» напоминали тотальную атаку. Но на четкий план это не было похоже. Итог — тренерский штаб просто получил еще немного времени, но им надо правильно распорядиться.

«Иногда все зависит не только от менеджера», — говорил Моуринью перед матчем. Он прав, ведь не тренер давал указание так провально начинать встречу и пропускать два мяча от «Ньюкасла». Эмоции Поля Погба и ликование футболистов с фанатами в концовке — яркое завершение вечера для «Юнайтед». Но надо говорить честно, что это была лишь случайность, «МЮ» просто повезло, но ни о каком четком плане или игровой схеме речи не шло.

С другой стороны, эта волевая победа — признак твердой воли футболистов, которые решили не допускать еще одного громкого провала. Команду вперед гнали болельщики на «Олд Траффорд», а перед перерывом они жестко высказывались в адрес футболистов, которые шли в раздевалку. Это явный признак того, что терпению пришел конец, поэтому победа является лишь временным спасением для Моуринью, если ситуация кардинально не изменится.

Моуринью остается мастером замен

Хуан Мата вернул «МЮ» в игру twitter.com/manutd

Перестановки от португальца в итоге сработали. Еще на 20-й минуте Рашфорд перешел на позицию «десятки» и мог сократить отставание. В тот момент поле покинул Эрик Байи, а вместо него вышел еще один хавбек Хуан Мата. Это был настоящий риск.

Но в итоге он оказался оправдан. Именно Мата реализовал штрафной удар, после чего «Юнайтед» включились в борьбу за результат, обеспечив постоянное давление на ворота соперника. Далее последовала скидка от Поля Погба и удар Антони Марсьяля (2:2), а «вишенкой на торте» стал Алексис Санчес.

Чилиец заменил Рашфорда на 67-й минуте и на 90-й отправил мяч в сетку, «взорвав» «Олд Траффорд». Пульсирующий момент с фланговой подачей и ударом головой от форварда — классический шанс для Санчеса, который может стать поворотным моментом на данном этапе его карьеры.

Более того, этот мяч влияет и на судьбу Моуринью. Вопрос лишь в том, почему команда не может играть таким образом с первых минут? Если Моуринью сможет настроить футболистов на ежеминутную борьбу без регулярных провалов, то португалец получит куда больше респектов, чем просто за своевременные замены.

«Ньюкасл» был жестоко ограблен

Алексис Санчес «ограбил» «Ньюкасл» twitter.com/manutd

Кто бы мог подумать, что эта команда с первых минут сотворит такое на «Олд Траффорд», забросив осторожность и чрезмерное уважение к авторитетным хозяевам поля? На старте сезона у подопечных Рафы Бенитеса хватало проблем с реализацией, которые никак не удавалось решить.

Но испанский коуч — не дурак, он прекрасно понимал, что нынешний «МЮ» можно и нужно шокировать уже на старте матча. В итоге Кенеди и Муто безжалостно наказали манчестерскую защиту уже в первые десять минут матча.

Сначала Кенеди получил передачу из глубины, переложил мяч под левую ногу и шикарно пробил в дальний угол ворот. Практически сразу Муто зацепился за мяч в штрафной «МЮ», поборолся с защитником и прошил Давида Де Хеа.

Более того, атака «Ньюкасла» не собиралась останавливаться, а до перерыва гости могли забить как минимум в два раза больше. Де Хеа демонстрировал реакцию после удара Шелви и добивания Муто. Было еще несколько потенциально опасных эпизодов, когда в последний момент выручали защитники.

Празднования болельщиков «Ньюкасла» быстро сменились скандированием против владельца клуба Майка Эшли, который наблюдал за игрой в специальной ложе. Он видел, как до последнего ведут борьбу футболисты, но этого оказалось мало.

На 90-й минуте все шло к ничейному счету. Более того, «сороки» даже могли забить на 90-й минуте, но затем слово взял Алексис Санчес. Гости самым жестоким образом потеряли очки, которые, как казалось, уже были у них в кармане. 0