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    «Зенит» — «Оренбург». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Оренбург»

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    «Зенит» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках 25-го тура РПЛ. Приглашаем вас следить за ходом матча вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 47 очков в 23-х матчах. На счету «Зенита» 14 побед, 5 ничьих и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 43:20.

    В эту среду подопечные Сергея Семака принимали «Спартак» в рамках ответного матча полуфинала Кубка России. Игра завершилась без забитых мячей и за счет победы в первой встрече (2:1) «Зенит» обеспечил себе участие в финале Пути РПЛ Кубка России.

    Беспроигрышная серия «сине-бело-голубых» в чемпионате составляет 6 матчей. За этот отрезок «Зенит» одержал 4 победы и дважды сыграл вничью. В крайнем туре РПЛ питерский клуб в волевом стиле обыграл на выезде «Краснодар» (2:1).

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    «Оренбург»

    «Оренбург» набрал 26 очков в 23-х матчах и на данный момент занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 6 побед, 8 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 27:30.

    В середине этой недели «Оренбург» принимал у себя дома «Динамо» в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Подопечные Давида Деограсии проиграли со счетом 2:4 и завершили свои выступления в турнире.

    «Оренбург» набрал 6 очков в двух крайних турах чемпионата России. Уральская команда обыграла в домашних матчах «Рубин» (3:0) и «Пари НН» (3:1) соответственно.

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована домашняя победа «Оренбурга» — 3:1. Всего в 9-ти очных встречах на счету «Зенита» 7 побед, одна игра завершилась вничью и один раз выиграл «Оренбург».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Оренбург» с коэффициентом 1.98.

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