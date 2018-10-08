Опыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив»

В московском дерби в рамках десятого тура РПЛ ЦСКА на «ВЭБ-Арене» со счетом 0:1 уступил «Локомотиву», игравшему в меньшинстве. «Железнодорожники» вырвали победу благодаря голу Бенедикта Хеведеса, забитому на 88-й минуте. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Эйфория против злости

Автор «Советского спорта» Константин Кринский заметил, что к дерби команды подходили в разном настроении.

«Участники дерби подходили к встрече на "ВЭБ Арене" в разном настроении. ЦСКА и "Локомотив" провели в середине недели по домашнему еврокубковому матчу, но довольны по итогу остались только армейцы. Банда Виктора Гончаренко победила "Реал" (1:0) и погрузилась в эйфорию, а железнодорожники на последних минутах проиграли "Шальке" (0:1), после их окутала злость.

По сути должно было быть наоборот. Ведь ЦСКА сейчас это команда молодая и строящаяся, а "Локомотив" еще в прошлом сезоне всех убедил сыгранностью и балансом. Не хватало только опыта. Хотя что такое опыт? ЦСКА еще с лета успешно без него обходится. А "Локо" он, приобретенный в прошлом году, пока только мешал. Получается, в российском футболе опыт штука эфемерная?

На матч против чемпиона Гончаренко выставил тот же состав, что обыграл "Реал". Место в воротах занял Игорь Акинфеев, встреча с мадридцами стала для голкипера 36-й "сухой" в ЛЧ, это рекорд среди отечественных вратарей. В обороне действовали Марио Фернандес, Никита Чернов, Родриго Бекао и Кирилл Набабкин. Последний неделю назад провел за армейцев 150-ю встречу в премьер-лиге. В полузащите появились Алан Дзагоев, Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Иван Обляков и Никола Влашич. Гол хорвата "Реалу" стал самым быстрым для ЦСКА в истории Лиги чемпионов. На острие завершал Федор Чалов.

По сравнению со средой, Юрий Семин состав своей команды немного обновил. Владения Гильерме защищали Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия, Ведран Чорлука и Владислав Игнатьев. Немец отправился на левый фланг, как на ЧМ-2014. Там он заменил Брайана Идову. Впервые после травмы в старте появился Игорь Денисов, пару ему в опорной зоне составил Гжегож Крыховяк. Чуть выше расположились Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Мануэл Фернандеш. На острие — безальтернативный Эдер», — пишет Кринский.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Нас очень много критиковали в последнее время. Иногда критика была справедливой. ЦСКА же, наоборот, хвалили. Поэтому к матчу команды подошли в разном настроении. Я благодарен ребятам за самоотдачу и игру, которую они показали, несмотря на ошибки арбитра — незасчитанный гол, удаление Эдера, также арбитр не удалил Облякова в эпизоде с Чорлукой, хотя даже боковой судья передал, что был фол и нужно показывать карточку. Мы из этой ситуации выбрались. «Локомотив» не сдается и двигается дальше. Чем объяснить удаление Эдера? Он не коснулся соперника — посмотрите повтор. Давайте сделаем, как в Европе. Если бы арбитр отошел на 30 секунд и посмотрел повтор, мы бы сейчас говорили о футболе, а не о судействе. Команда выиграла, все довольны. Нужно и Хеведеса, и Чорлуку поздравить — он пробил пяткой. А можно поздравить и всю команду, которая шла вперед вдесятером. Значит, есть уверенность и характер. На мой взгляд, это один из лучших матчей. Был хороший отрезок в Турции, неплохо сыграли тайм с «Шальке», на затем провалы. А здесь оба тайма хорошие.

Напряженная атмосфера и отмененный гол

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко отметил тот факт, что встреча прошла в напряженной борьбе.

«Армейцы определённо ощущали себя фаворитами и старались этому статусу соответствовать. Но "Локо" тоже как следует настроился на игру и не был настроен уступать — ни в локальных эпизодах, ни в более глобальных вещах.

Индивидуальные столкновения происходили на всех участках поля — хорошо, обошлось без рукоприкладства. Ближе всех к рукопашной были Фернандеш с Набабкиным. Ману не понравилось, как Кирилл его опекал, а Кириллу — как нервно Ману на это отреагировал. Успокаивать разгорячённых парней пришлось судье Матюнину. Алексею удалось вразумить их силой убеждения, не прибегая к карточкам.

По ударам первый тайм ЦСКА выиграл 8-6, по счёту чуть не проиграл. Незадолго до перерыва красно-зелёные доставили мяч в сетку ворот Акинфеева. Но рано радовался Илья Геркус в VIP-ложе и несколько тысяч человек на гостевой трибуне. Удару Крыховяка с близкого расстояния предшествовала отмашка помощника главного судьи: офсайд», — подчеркивает Лысенко.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА «Локомотив» был умнее. Они знали, что делают, не торопились в атаку, ждали нашей ошибки, и мы ее совершили. Не могу сказать, что мы заслуженно проиграли, но когда «Локомотив» остался в меньшинстве, закрылся еще сильнее, было сложно атаковать, и мы не нашли варианта, чтобы выйти на ударную позицию. Нельзя эмоционально подходить к отдельно взятому матчу. Надо отметить работу, проделанную в прошедшие месяцы, не фокусируясь на одном поражении. Мы сделали большой шаг вперед, это важнее.

Удаление и справедливый гол

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев считает, что «Локомотив» забил вполне справедливый гол в концовке матча.

«Уже во втором тайме не удержался Семин. Именно на его бровке располагался ассистент, принявший пару спорных решений. Палыч встал к судье вплотную — так, чтобы тот мог ясно чувствовать дыхание тренера — и высказал все, что думает о рефери на линии. Как Семина не удалили — вопрос. Лишь разговор с резервным арбитром смог успокоить главного тренера "Локомотива". По крайней мере, дальше он смотрел на пробегавшего мимо бокового равнодушно.

Возможно, потому, что к тому времени у Семина появилось больше вопросов к главному арбитру Матюнину. В момент единоборства Эдера с Бекао в армейской штрафной судья решил, что португалец действовал опасно, высоко поднял ногу — и "наградил" нападающего желтой карточкой. Она стала для форварда второй — "Локомотив" остался в меньшинстве. Семин поддержал удаленного — когда тот уходил в раздевалку, главный тренер его обнял и похлопал по плечу, мол, не расстраивайся.

Как ни странно, но в меньшинстве "Локо" выглядел куда интереснее, чем в равных составах. По крайней мере, в атаке гости смотрелись ничуть не хуже, чем ЦСКА. И гол Хеведеса нельзя назвать случайностью. Блестяще сыграл Чорлука: в толчее у чужих ворота хорват пяткой отдал пас на немца, и тому оставалось только расстрелять Акинфеева. Сравнять счет ЦСКА просто не успел. Гончаренко после "Реала" опасался не зря», — убежден Рогулев.

Эдер Нападающий «Локомотива» В эпизоде с первой желтой карточкой ничего не было. Я не понял, почему мне дали предупреждение. В эпизоде с удалением я играл в мяч. Считаю, что арбитр ошибся. Досматривал матч в подтрибунном помещении, верил в ребят. После всех событий, которые случились по ходу игры, мы заслуживали победу!

Активность Денисова

Владислав Воронин в своем блоге на sports.ru отметил игру Игоря Денисова, который своими активными действиями поспособствовал голу.

«Несмотря на проблемы с составом, после удаления "Локомотив" выглядел очень уверенно. Во-первых, ЦСКА не бросал попытки победить и иногда приоткрывал пространство сзади, во-вторых, полузащитники действовали компактно и дерзко. Даже Фернандеш отрабатывал как надо: у него 4 отбора (это максимальный показатель в команде наравне с Игнатьевым и Чорлукой), причем все отборы сделаны в разных зонах: в штрафной, просто на левом фланге защиты, в опорной зоне и справа в атаке.

Без Эдера вперед мчались все, кто может сделать хоть что-то полезное: Крыховяк заработал опасный стандарт прямо на линии штрафной, Алексей Миранчук сделал 5 передач под удар, Фернандеш вообще получал мяч чаще всех.

Но сильнее всего впечатляет активность Игоря Денисова: на 87-й минуте он вбежал в штрафную, пробил и заработал угловой, а на 88-й — выцарапал мяч в верховой борьбе с Влашичем и зародил голевой удар Хеведеса. После гола именно Денисов громче всех кричал в камеру», — подчеркивает Воронин.

Мануэл Фернандеш Полузащитник «Локомотива» Тяжелое судейство. И это не считая не очень хорошего газона и сложного соперника. Но обсуждение работы рефери мало что изменит. Да, было много ошибок, а судейство можно и нужно улучшать в России в целом. Что за стычка произошла с Набакиным? Да ничего особенного. Такое часто происходит во время матчей. Просто недопонимание. Но через две-три минуты все пришло в норму.

Чемпионский характер

Обозреватель Soccer.ru Станислав Горин заявил, что в московском дерби «Локомотив» продемонстрировал чемпионский характер и победил, несмотря на плохое судейство.

«Верховным тренером всех тренеров ФК "Локомотив" Семина пока не сделают. Но очень интересно, а где сейчас люди, которые весь прошлый сезон говорили, что арбитры за лидера РПЛ из-за Сухины? Как видите, теории заговора применимы не всегда, а вот плохой по качеству арбитраж огорчает постоянно. Сегодня футбол выиграл вместе с "Локомотивом" — команда Семина показала чемпионский характер.

Хотя, как справедливо отмечено экспертом Гаджиевым, что игровые проблемы остались, пусть этот поединок будет толчком для "железнодорожников" — от них России нужны победы в Лиге чемпионов, и уроком для ЦСКА — аналогичная задача в Европе.

Даже если арбитры ошибаются в твою пользу, нельзя терять концентрацию и всегда нужно дожимать после удушающего приема. ЦСКА не смог, потеряли три очка, молодость проиграла опыту, а "Локомотив" забрал победу в дерби, невзирая на отменный гол и другие спорные эпизоды», — считает Горин. 0