Хаос в обороне помешал «Спартаку» обыграть «Урал»

В Москве состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. На 48-й минуте хавбек хозяев Софьян Ханни открыл счет встречи, а на 67-й минуте Владимир Ильин стал автором ответного мяча.

Пустые трибуны — на пользу Глушакову

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует, что «Спартак» установил антирекорд посещаемости на «Открытие Арене» — на стадион пришли 9333 зрителя.

«Первый кубковый матч между "Спартаком" и "Уралом" прошел в очень непривычной, можно даже сказать камерной, обстановке. Еще на подходе к стадиону по пустынной площади возле Гладиатора и скучающим на входе стюардам стало понятно, что болельщицких толп ждать не приходится. Но такой тишины в чаше арены Денис Глушаков сотоварищи наверное еще встречали.

Сыграл роль еще и тот факт, что обе фанатские трибуны за воротами были дисквалифицированы, и активной части болельщиков красно-белых пришлось ютиться в угловом секторе на втором ярусе. Там, где обычно располагаются фанаты гостей. Болельщиков "Урала" немного подвинули в еще меньший сектор, но им много места и не надо. Плюс эта игра не входила в абонементную программу.

Отсутствие фанатов на трибунах, как ни странно, положительно сказалось на игре критикуемого ими Дениса Глушакова. Пожалуй, это был первый матч капитана после увольнения Массимо Карреры, когда ему не свистели с секторов. Получив возможность вернуться в состав, он старательно пашет в каждом матче, доказывая свою необходимость. И агрессия постепенно стихает. "Локомотиву" Глушаков забил (впервые за последний год), и в матче с "Уралом" с первых минут стал пристреливаться к воротам Ярослава Годзюра».

Скука на поле

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров жалуется на не слишком интересный футбол в первой половине встречи.

«Уныние наблюдалось и непосредственно на футбольном газоне. Казалось бы, Кононов не стал рисковать с экспериментами и беречь силы футболистов и выставил почти всех сильнейших. Из тех, кто в воскресенье обыгрывал "Локомотив", не вышли только травмированный Фернандо и получивший удар по голове Ребров, который попал в заявку, но всё-таки уступил место молодому Максименко. А главное, что вышли все ключевые атакующие футболисты: Ханни, Мельгарехо, Луис Адриано и Зе Луиш.

Но атакующий футбол у "Спартака" до перерыва совсем не получался. Брак в передачах зашкаливал, форвардам не хватало движения, чтобы выйти на свободное пространство. "Урал" оборонялся собранно, ведь приехал в Москву даже в более сильном составе, чем месяц назад, когда здесь же обыграл красно-белых в чемпионате со счетом 2:1. Вернулся Бикфалви, и это должно было помочь екатеринбургской команде в конструктивных действиях.

Один голик "Спартак" мог наскрести даже при таком унынии (например, убойный момент упустил Тимофеев, не попавший по мячу головой с трёх метров после идеального навеса Ханни), но с такой хаотичной, неэмоциональной и некачественной игрой за Кубок, конечно же, не бьются. И дело было не только в отсутствии Фернандо».

Игра без обороны

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает то, как команды прибавили после перерыва, росив все силы в атаку и ошибаясь в защите.

«Зато сразу после перерыва спартаковцы организовали шедевральную атаку — Рассказов дотащил мяч до штрафной, Луиз Адриану сыграл пяткой, но Ханни все испортил, пробив выше ворот. Впрочем, не прошло и минуты, как алжирец исправился. Когда его на ударную позицию вывел Зе Луиш, он не промахнулся. Казалось, что совсем недалеко реванш за недавнее поражение от "Урала" в Москве в рамках чемпионата.

Екатеринбургской команде пришлось окончательно раскрываться, наседать на ворота "Спартака", поэтому в оставшееся время мы увидели веселый футбол с чередой каких-то детских ошибок. У уральцев один на один убегает Димитров, но не попадает в пустой угол, тут же следует ответка от Ханни, который снова бьет мимо. Ильина забывают перед воротами, а Максименко ошибается на выходе, но форвард тоже неточен. Продолжает Мельгарехо: к воротам его отличной передачей выводит Луиз Адриану, но парагваец перебрасывает и вратаря, и ворота.

Серию неточных ударов прекратил тот, кто в ней принял непосредственное участие — Ильин. Меркулов накрутил на фланге Рассказова и зряче навесил на нападающего, которого упустил Джикия, Ильину оставалось попасть в створ. Кононов уже по традиции ударил себя руками по бокам: "Спартак" снова пропустил в результате неразберихи своих защитников».

Роковой Ташаев и ключевой Ханни

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин выделяет ключевых игроков в составе красно-белых.

«Впрочем, воспитанник петербургского футбола свой гол в этот вечер все же забил. Произошло это как раз в тот момент, когда Олег Кононов, желая усилить игру своей команды в атаке и укрепить преимущество в счете (красно-белые вели 1:0), заменил Тимофеева на Ивелина Попова. Вряд ли наставник москвичей будет жалеть о том, что сделал эту замену — потому что "Спартак" действительно заиграл впереди еще мощнее и изобретательнее. Но без роковых ошибок в обороне пока обойтись никак не может. Помимо пропущенного от Ильина мяча, который все-таки пробил результативно со "второго этажа", уральцы еще пару раз убегали в острейшие контратаки. Одну из них организовал на свои ворота Александр Ташаев, вышедший на последние десять минут на позицию левого защитника.

И все-таки на глазах становящаяся более цельной и зрелищной игра красно-белых подталкивает к тому, чтобы больше говорить не об ошибках, а о достижениях. Пусть пока локальных и не всегда стабильных, но проявляющихся все заметнее. Нельзя, например, не обратить внимания на то, как обрели второе дыхание с приходом Кононова все без исключения игроки спартаковской атаки, а Софьян Ханни к своим функциям главного придумщика атак команды регулярно начинает добавлять и снайперские способности. В Кубке России, скажем, алжирец забил победный мяч "Анжи", отличился и сейчас. И пусть этого гола хватило лишь для ничьей, лиха беда начало».

Кононов ждет Жиго

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что проблемы красно-белых в защите неистребимы, но соглашается подождать возвращения в строй французского защитника Самюэля Жиго.

«В целом, соперники закончили матч примерно с равными показателями: 13-11 (удары по воротам), 6-4 (удары в створ), 58%-42% (владение мячом). Ничья стала закономерным результатом, который сохраняет шансы на выход в полуфинал обеим командам.

Пока сложно разглядеть в действиях "Спартака" "руку Кононова". Москвичи продолжают чередовать яркие матчи с откровенно неудачными. Но, что бросается в глаза, так это хаос в обороне. Понятно, что для "красно-белых" этот компонент игры является проблемным уже на протяжении долгого времени. Аналогичное безобразие творилось ещё со времён Валерия Карпина.

Вряд ли что-то изменится при Кононове, "Спартак" играет в довольно весёлый футбол, новый главный тренер охотно доверяет креативщикам, Ханни и вовсе становится одним из ключевых игроков команды. Только вот в обороне ситуация совершенно не меняется. Возможно, "Спартак" и Кононова спасёт Самуэль Жиго. Без французского защитника "красно-белые" продолжают чудить даже в матчах с заведомо уступающим себе в классе соперникам». 0