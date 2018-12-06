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    Хаос в обороне помешал «Спартаку» обыграть «Урал»

    Реация спортивных СМИ на ничью «Спартака» с «Уралом» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Спартак Урал
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    «Спартак» — «Урал»
    «Спартак» — «Урал»
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    В Москве состоялся первый матч 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. На 48-й минуте хавбек хозяев Софьян Ханни открыл счет встречи, а на 67-й минуте Владимир Ильин стал автором ответного мяча.
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    Пустые трибуны — на пользу Глушакову

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак фиксирует, что «Спартак» установил антирекорд посещаемости на «Открытие Арене» — на стадион пришли 9333 зрителя.

    «Первый кубковый матч между "Спартаком" и "Уралом" прошел в очень непривычной, можно даже сказать камерной, обстановке. Еще на подходе к стадиону по пустынной площади возле Гладиатора и скучающим на входе стюардам стало понятно, что болельщицких толп ждать не приходится. Но такой тишины в чаше арены Денис Глушаков сотоварищи наверное еще встречали.

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    • Сыграл роль еще и тот факт, что обе фанатские трибуны за воротами были дисквалифицированы, и активной части болельщиков красно-белых пришлось ютиться в угловом секторе на втором ярусе. Там, где обычно располагаются фанаты гостей. Болельщиков "Урала" немного подвинули в еще меньший сектор, но им много места и не надо. Плюс эта игра не входила в абонементную программу.

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    • Отсутствие фанатов на трибунах, как ни странно, положительно сказалось на игре критикуемого ими Дениса Глушакова. Пожалуй, это был первый матч капитана после увольнения Массимо Карреры, когда ему не свистели с секторов. Получив возможность вернуться в состав, он старательно пашет в каждом матче, доказывая свою необходимость. И агрессия постепенно стихает. "Локомотиву" Глушаков забил (впервые за последний год), и в матче с "Уралом" с первых минут стал пристреливаться к воротам Ярослава Годзюра».

    Скука на поле

    Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров жалуется на не слишком интересный футбол в первой половине встречи.

    «Уныние наблюдалось и непосредственно на футбольном газоне. Казалось бы, Кононов не стал рисковать с экспериментами и беречь силы футболистов и выставил почти всех сильнейших. Из тех, кто в воскресенье обыгрывал "Локомотив", не вышли только травмированный Фернандо и получивший удар по голове Ребров, который попал в заявку, но всё-таки уступил место молодому Максименко. А главное, что вышли все ключевые атакующие футболисты: Ханни, Мельгарехо, Луис Адриано и Зе Луиш.

    Но атакующий футбол у "Спартака" до перерыва совсем не получался. Брак в передачах зашкаливал, форвардам не хватало движения, чтобы выйти на свободное пространство. "Урал" оборонялся собранно, ведь приехал в Москву даже в более сильном составе, чем месяц назад, когда здесь же обыграл красно-белых в чемпионате со счетом 2:1. Вернулся Бикфалви, и это должно было помочь екатеринбургской команде в конструктивных действиях.

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    • Один голик "Спартак" мог наскрести даже при таком унынии (например, убойный момент упустил Тимофеев, не попавший по мячу головой с трёх метров после идеального навеса Ханни), но с такой хаотичной, неэмоциональной и некачественной игрой за Кубок, конечно же, не бьются. И дело было не только в отсутствии Фернандо».

    Игра без обороны

    Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает то, как команды прибавили после перерыва, росив все силы в атаку и ошибаясь в защите.

    «Зато сразу после перерыва спартаковцы организовали шедевральную атаку — Рассказов дотащил мяч до штрафной, Луиз Адриану сыграл пяткой, но Ханни все испортил, пробив выше ворот. Впрочем, не прошло и минуты, как алжирец исправился. Когда его на ударную позицию вывел Зе Луиш, он не промахнулся. Казалось, что совсем недалеко реванш за недавнее поражение от "Урала" в Москве в рамках чемпионата.

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    • Екатеринбургской команде пришлось окончательно раскрываться, наседать на ворота "Спартака", поэтому в оставшееся время мы увидели веселый футбол с чередой каких-то детских ошибок. У уральцев один на один убегает Димитров, но не попадает в пустой угол, тут же следует ответка от Ханни, который снова бьет мимо. Ильина забывают перед воротами, а Максименко ошибается на выходе, но форвард тоже неточен. Продолжает Мельгарехо: к воротам его отличной передачей выводит Луиз Адриану, но парагваец перебрасывает и вратаря, и ворота.

    Серию неточных ударов прекратил тот, кто в ней принял непосредственное участие — Ильин. Меркулов накрутил на фланге Рассказова и зряче навесил на нападающего, которого упустил Джикия, Ильину оставалось попасть в створ. Кононов уже по традиции ударил себя руками по бокам: "Спартак" снова пропустил в результате неразберихи своих защитников».

    Роковой Ташаев и ключевой Ханни

    Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин выделяет ключевых игроков в составе красно-белых.

    «Впрочем, воспитанник петербургского футбола свой гол в этот вечер все же забил. Произошло это как раз в тот момент, когда Олег Кононов, желая усилить игру своей команды в атаке и укрепить преимущество в счете (красно-белые вели 1:0), заменил Тимофеева на Ивелина Попова. Вряд ли наставник москвичей будет жалеть о том, что сделал эту замену — потому что "Спартак" действительно заиграл впереди еще мощнее и изобретательнее. Но без роковых ошибок в обороне пока обойтись никак не может. Помимо пропущенного от Ильина мяча, который все-таки пробил результативно со "второго этажа", уральцы еще пару раз убегали в острейшие контратаки. Одну из них организовал на свои ворота Александр Ташаев, вышедший на последние десять минут на позицию левого защитника.

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    • И все-таки на глазах становящаяся более цельной и зрелищной игра красно-белых подталкивает к тому, чтобы больше говорить не об ошибках, а о достижениях. Пусть пока локальных и не всегда стабильных, но проявляющихся все заметнее. Нельзя, например, не обратить внимания на то, как обрели второе дыхание с приходом Кононова все без исключения игроки спартаковской атаки, а Софьян Ханни к своим функциям главного придумщика атак команды регулярно начинает добавлять и снайперские способности. В Кубке России, скажем, алжирец забил победный мяч "Анжи", отличился и сейчас. И пусть этого гола хватило лишь для ничьей, лиха беда начало».

    Кононов ждет Жиго

    Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что проблемы красно-белых в защите неистребимы, но соглашается подождать возвращения в строй французского защитника Самюэля Жиго.

    «В целом, соперники закончили матч примерно с равными показателями: 13-11 (удары по воротам), 6-4 (удары в створ), 58%-42% (владение мячом). Ничья стала закономерным результатом, который сохраняет шансы на выход в полуфинал обеим командам.

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    • Пока сложно разглядеть в действиях "Спартака" "руку Кононова". Москвичи продолжают чередовать яркие матчи с откровенно неудачными. Но, что бросается в глаза, так это хаос в обороне. Понятно, что для "красно-белых" этот компонент игры является проблемным уже на протяжении долгого времени. Аналогичное безобразие творилось ещё со времён Валерия Карпина.

    Вряд ли что-то изменится при Кононове, "Спартак" играет в довольно весёлый футбол, новый главный тренер охотно доверяет креативщикам, Ханни и вовсе становится одним из ключевых игроков команды. Только вот в обороне ситуация совершенно не меняется. Возможно, "Спартак" и Кононова спасёт Самуэль Жиго. Без французского защитника "красно-белые" продолжают чудить даже в матчах с заведомо уступающим себе в классе соперникам». 0

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