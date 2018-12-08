РПЛ. «Крылья» обыграли «Ростов», «Зенит» примет «Рубин»

«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:0
В матче 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Ростов».
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте — Деннис Хаджикадунич сфолил в штрафной «Ростова», а Паул Антон уверенно реализовал пенальти.
На 44-й минуте матча «Крылья» остались в меньшинстве — Сергей Корниленко получил вторую желтую карточку за симуляцию.
На 82-й минуте встречи арбитр уровнял составы — Рагнар Сигурдссон спровоцировал на поле потасовку, пнув мяч в одного из мальчиков, подающих мячи, и получил прямую красную карточку.
Еще через три минуты «Ростов» остался вдесятером. За грубую игру второй «горчичник» получил Александр Гацкан.
Кроме того, с поля был удален и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Таким образом, «Крылья» набрали 17 очков и поднялись на 12-е место в таблице РПЛ. «Ростов» (24 очка) — на шестой строчке.
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