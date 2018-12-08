РПЛ. «Крылья» обыграли «Ростов», «Зенит» примет «Рубин»

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С 8 по 10 декабря в российской Премьер-лиге проходят матчи 17-го тура.

«Крылья Советов» — «Ростов» — 1:0

В матче 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» принимали «Ростов».

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте — Деннис Хаджикадунич сфолил в штрафной «Ростова», а Паул Антон уверенно реализовал пенальти.

На 44-й минуте матча «Крылья» остались в меньшинстве — Сергей Корниленко получил вторую желтую карточку за симуляцию.

На 82-й минуте встречи арбитр уровнял составы — Рагнар Сигурдссон спровоцировал на поле потасовку, пнув мяч в одного из мальчиков, подающих мячи, и получил прямую красную карточку.

Еще через три минуты «Ростов» остался вдесятером. За грубую игру второй «горчичник» получил Александр Гацкан.

Кроме того, с поля был удален и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Таким образом, «Крылья» набрали 17 очков и поднялись на 12-е место в таблице РПЛ. «Ростов» (24 очка) — на шестой строчке.

РПЛ. 17-й тур «Крылья Советов» (Самара) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0) Гол: Антон, 11 — с пенальти«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Рохель, Самарджич, Денисов (Зотов, 68), Ткачук, Башкиров (Бурлак, 46), Антон (Шейдаев, 80), Мияйлович, Яковлев, Корниленко«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Сигурдссон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Логашов, Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Зуев, Скопинцев, Сигурдарсон, ШомуродовПредупреждения: Башкиров, 2. Хаджикадунич, 10. Корниленко, 26. Гацкан, 74. Шейдаев, 82. Самарджич, 87. Ингасон, 90+4Удаления: Корниленко, 44 (симуляция, вторая ж.к.). Сигурдссон, 82 (игра рукой). Гацкан, 86 (грубая игра, вторая ж.к.)

ЦСКА — «Енисей»

8 декабря, 15:00 мск

«Локомотив» — «Оренбург»

8 декабря, 17:30 мск

«Анжи» — «Спартак»

8 декабря, 20:00 мск

«Динамо» — «Урал»

9 декабря, 14:00 мск

«Краснодар» — «Уфа»

9 декабря, 16:30 мск

«Зенит» — «Рубин»

9 декабря, 19:00 мск

«Ахмат» — «Арсенал»

10 декабря, 19:30 мск