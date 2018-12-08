Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?

«Локомотив» на своем поле обыграл «Оренбург» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. В составе хозяев поля дубль на счету Джефферсона Фарфана. Отметим, что перуанец забил два гола за пять минут. У гостей отличился Джордже Деспотович.

«Локо» мог быть разгромлен уже в первом тайме

Автор «Спорт-Экспресса» Александр Рогулев отмечает подавляюще преимущество гостей в опасных моментах.

«Начиналось-то для "Локомотива", как ни странно, все неплохо. "Оренбург" за первую 10-минутку только два раза смог контролировать мяч на чужой половине поля. Хозяева давили, и заставили уральцев "поставить автобус" перед своими воротами: в ряде моментов в штрафной "Оренбурга" находилось десять игроков в синей форме. При этом один из тех двух вояжей к чужим воротам закончился… голом! Малых прибежал как раз в зону Рыбуса, отдал на Сутормина, и тот прострелил в площадь ворот, где первым оказался Деспотович.

Теперь гости обороняли уже не ничью, а победу, а, значит, красно-зеленым нужно было срочно что-то придумывать, чтобы взломать массированную оборону. Периодически, кстати, это получалось. Один раз, например, уральцы ошиблись на своем левом фланге, в результате чего Крыховяка вывели на ударную позицию перед воротами — поляк покатил мяч в сантиметрах от левой штанги.

"Семерка" хозяев вообще был самым опасным в составе своей команды в первые 45 минут. Чуть позже он пробил издалека еще раз, и мяч снова прошел рядом со штангой, но уже противоположной. А когда Алексей Миранчук подал со штрафного, именно Крыховяк, а не Эдер, оказался выше всех, но в третий раз был чуть-чуть неточен.

При том, что "Локомотив" в целом владел преимуществом и контролировал мяч, моменты Крыховяка — единственное, когда хозяева могли отыграться. А вот "Оренбург" мог забивать и два, и три мяча».

Спасибо, Гилерме

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский нахваливает голкипера «Локомотива», который сумел оставить свою команду в игре.

«После 20-минутной спячки игра вспыхнула не хуже новогоднего салюта. Гости чудом не забили два гола. При выходе один на один точный удар Сутормина в ближний угол потащил Гилерме, а потом он же классно сыграл на угловом, когда после подачи бил Сиваков. "Локо" ответил парочкой моментов, но все они были где-то рядом. Даже в створ мячу не хотелось. В первом тайме контратакующая и четко выстроенная модель Федотова полностью побеждала аморфный и безальтернативный "Локомотив".

После перерыва Семин бросил в игру Смолова и Фернандеша, они заменили Антона Миранчука и Эдера соответственно. Но все внимание досталось Гилерме. Вратарь божил весь первый тайм продолжал выручать во втором. Голкипер совершил несколько классных сейвов, его реакция плюс удача серьезно помогали верить, что возможна хотя бы ничья. А "Оренбург" вообще ничего не хотел менять и все так же рвался вперед. На 56-й минуте Деспотович едва не оформил дубль, мяч из ближней "девятки" вынул Гилерме.

Довбня впервые напрягся только на 60-й минуте, когда за несколько мгновений дважды спас свою команду. Сначала после углового Александр потащил верховой мяч от Фарфана, а потом круто выбросил руку, отразив добивание Крыховяка на противоходе. Заявка на сейв тура, однозначно! Однозначно еще и другое: "Локомотив" в чистую проигрывал встречу, не имея запасного плана. Свежие Смолов и Фернандеш ничего существенного не привнесли».

Фарфан и Ману спасли «Локомотив»

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин хвалит удачные замены Юрия Семина.

«Однако разница с первым таймом была в том, что теперь уже "Локомотив" не выглядел замороженным и заторможенным. Разбудили "железнодорожного Герцена" декабристы Ману Фернандеш и Федор Смолов, вышедшие на замену. В большей степени, конечно, португалец, в очередной раз доказавший, что с конструированием атак у "Локо" в его отсутствие возникают большие проблемы. После нескольких подготовительных выстрелов хозяева пальнули дуплетом, забив дважды в течение пяти минут. Оба раза Джефферсон Фарфан вовремя выскакивал на радиоуправляемые навесы Ману и заносил мяч в ворота. В первом случае — то ли коленом, то ли бедром, во втором — успев на добивание, когда Довбня был в полуметре от того, чтобы выиграть дуэль у перуанца.

Это был тот самый случай, когда поражение стало обидным и болезненным снежком, незаслуженно прилетевшим в лицо команде Владимира Федотова. Но роли отдельно взятых личностей в футболе еще никто не отменял. Индивидуальное мастерство легионеров "Локомотива" в итоге и определило исход этого матча. Который — страшно даже подумать! — мог не состояться, не играй наша премьер-лига в футбол в декабре».

У «Локомотива» накопилась гора проблем

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин подводит итоги матча и первой части сезона для московского «Локомотива».

«Подходит конец этого года, напрашиваются какие-то выводы. За несколько минут после финального свистка делать это совершенно бессмысленно, но попробую задать вектор. Если вкратце: прогнозы о том, что прошлый сезон был исключительным для этого "Локомотива" начинают сбываться.

Непохоже, что Денисов легко перенёс сорвавшийся трансфер в "Зенит". Фарфан уже не выходит на каждую игру с мыслью вернуть с того света свою едва не потухшую карьеру. Игнатьеву, похоже всё же нужна адекватная подмена (ну а кому нет?), а Чорлука (сегодня он не играл), при всех плюсах, не играет как футболист, на чью зарплату можно было бы держать двух (а то и трёх) молодых способных защитников.

"Локо" предстоит решить целый ряд вопросов. Ощущения, что всё нужно строить заново, нет и близко. Клубу необходимы лишь несколько точечных, максимально продуманных действий, и всё это наверняка будет. А пока все мысли уже в Гельзенкирхене. Всё остальное — потом».

«Локомотив» уповает на везение

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что победу «Локомотиву» принесли индивидуальное мастерство Фарфана и удача.

«А "Локомотив" очень хорош в быстром нападении на смене ритма, когда Миранчуки и Мануэл Фернандеш находят пространство для атак. Позиционное нападение остаётся серьёзной проблемой "железнодорожников". Пока Юрий Сёмин так и не решил эту проблему, сегодня в матче с "Оренбургом" "Локомотив" фактически перешёл на навал, который и сработал. В плане стратегии игры тренерский штаб москвичей не открыл ничего нового, победу хозяевам принесло везение и индивидуальное мастерство игроков. Но такая победа очень важна с психологической точки зрения, в следующий раз в подобной ситуации будет намного проще.

Фарфан остаётся одним из ключевых игроков "Локо". После матча Сёмин долго поздравлял перуанца с дублем. Такие игроки полностью соответствуют ценностям самого тренера, который всегда любил настоящих бойцов. До 76-й минуты, когда Фарфан фактически занёс мяч в ворота соперника, его практически не было видно на поле. Вообще, в этом матче один Гжегож Крыховяк в составе "Локо" выделялся своей активностью. Но Фарфан включился именно тогда, когда это требовалось команде. Остаётся лишь сожалеть, что Джефферсон не появился в "Локомотиве" раньше.

Вновь неважно выглядели Мануэл Фернандеш и Фёдор Смолов. Оба появились на поле по ходу матча, но толком себя не проявили. Португалец продолжает тянуть игру на себя, но в нынешней форме (или при мыслях о новом контракте) Ману перестал выполнять свои функции. Пасы у Фернандеша не идут, обмотка чаще приводит к потерям или тормозит атаку. Смолову же срочно нужно забить в нескольких матчах подряд, чтобы вернуть себе "инстинкт убийцы". Пока же Фёдор не превосходит Эдера: Фёдор также не нанёс ни одного удара за тайм и сделал те же 16 передач, как и португалец. Любопытно, что два форварда "Локомотива" даже пасовали с одинаковой точностью (81,3%!). Смолов был активен, но в чужой штрафной с мячом встречался считанное количество раз, что наглядно демонстрирует данная схема». 0