Одиннадцатиметровая победа «Спартака»

Махачкалинский «Анжи» на своем поле уступил «Спартаку» (0:3) в матче 17-го тура чемпионата России. Примечательно, что два гола красно-белые забили с одиннадцатиметровой отметки, пенальти реализовали Зе Луиш и Луис Адриано. Также уроженец Кабо-Верде отличился с игры.

Суператакующий состав

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров анализирует тактические изыски наставника «Спартака».

«Кононов опять не отошёл от генеральной линии: схема 4-4-2, минимальная ротация, ставка на атаку и никаких глобальных изменений. Но локальные корректировки ему провести всё-таки пришлось, поскольку в команде набралось слишком много повреждений. Вместо Фернандо в опорной зоне появился Попов — и это, пожалуй, как раз стало самым интересным решением тренера. Ивелин глубоко опускался за мячом, почти к центральным защитникам, и пытался начинать атаки. Играл без подвигов, но чувствовал себя уверенно. Во всяком случае, лучше Тимофеева, который вообще каждый второй пас вперёд направлял сопернику.

Левым защитником стал Мельгарехо. Комбаров травмирован, поэтому Кононов вынужденно вспомнил о защитных умениях парагвайца, несмотря на то, что прежде не раз повторял: Лоренсо интересен ему в первую очередь как нападающий. На правом фланге атаки вышел Ломовицкий, и всего в стартовом составе набралось три молодых. Когда появилась нужда, Кононов доверился-таки юным резервистам. Болельщики зря переживали по этому поводу в первых матчах».

Герой Ломовицкий

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак не впечатлен игрой «Спартака» в первом тайме, хотя красно-белым удалось заработатьи реализовать пенальти.

«Первый тайм прошел в довольно неспешном темпе, что наверняка не понравилось Кононову. На старте встречи гости провели несколько хороших комбинаций, центральной фигурой в которых стал Зе Луиш (он отдавал, бил и вообще выглядел лидером), но минут через 10 футболисты "Анжи" приноровились к манере соперника и перевели игру в середину поля.

Оно и неудивительно — Глушакову с Поповым вдвоем было тяжело обыграть сразу троих оппонентов: Данилу Глебова, Владислава Кулика и Гаэля Ондуа. К середине тайма хозяева осмелели и стали все чаще проводить позиционные атаки. С каждой минутой комбинировать командам становилось сложнее — газон "Анжи Арены" чернел прямо на глазах, и к концу первого тайма его состояние значительно ухудшилось. Попов в перерыве признался, что поле слишком мягкое.

Героем первого тайма стал Александр Ломовицкий. Дважды он здорово открывался под передачи партнеров (правда, оба раза был неточен) и перед самым свистком на перерыв дерзко пошел на Евгения Гапона, заработав для Зе Луиша пенальти. Кононов на гол кабовердийца отреагировал более, чем хладнокровно. Результат хорошо, но игра команды пока далека от идеала».

Без Гиголаева «Анжи» сник

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков констатирует, что удаление окончательно похоронило надежды «Анжи» на успешное завершение встречи.

«Самый боевой настрой был у Гиголаева. Полузащитник хозяев разгонял атаки, бил по воротам, нарушал правила, получал предупреждения. В одном из эпизодов он дважды сыграл жестко, но чисто (по мнению арбитра) — сначала уложил на газон Глушакова, затем Ломовицкого, сохранив мяч и продолжив атаку, которая закончилась опасным ударом Понсе в дальнюю "девятку".

Этого пыла и задора стало очень не хватать "Анжи", когда в самом начале второго тайма уже имевший за спиной желтую карточку Гиголаев сыграл рукой в своей штрафной и оставил дагестанскую команду в меньшинстве. Луиз Адриану точно пробил с точки и увеличил преимущество "Спартака" — первый мяч в ворота хозяев также влетел с одиннадцатиметровой отметки: Зе Луиш перед самым перерывом наказал Гапона за явный фол на Ломовицком.

В середине второго тайма на поле впервые с 26 сентября вышел Ананидзе. Грузинский полузащитник красно-белых залечил повреждение и отметил свое возвращение голевой передачей на Зе Луиша, который на 84-й минуте, покатив мяч между ногами Дюпину, довел счет до крупного и поставил точку в матче».

«Спартак» сдал во всем

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин критикует игру красно-белых и предрекает им неважный финиш в чемпионате.

«В матче первого круга у "Анжи" было 0 ударов, в этой встрече — 7. Возможно, это связано с тем, что среди недели на счет махачкалинцев поступил благотворительный транш от РПЛ, хотя его размером футболисты все равно остались не довольны. Возможно, что Магомед Адиев принял сложившуюся ситуацию и научился выжимать из вверенного ему состава максимум. Но, скорее всего, это из-за того, что "Спартак" сдал во всех отношениях и во всех компонентах. И статистика сегодняшнего матча даже не говорит, а кричит: "Стоило ли убирать Карреру, разрушая все цели на сезон, до зимнего перерыва?" Не обращаясь к причинам отставки, которые узнать сложнее, чем авторов телеграм-канала Незыгарь.

"Футбол вернулся в Тарасовку", — говорят в московском клубе. Но судя по первому тайму в Каспийске, футбол в Тарасовке пока ест борщ, а не встречается с игроками. О каких стеночках-забеганиях можно говорить, когда игроки вообще не понимали друг друга. Как будто школьник с кучей подписок на Youtube включил федеральный телек в субботний прайм-тайм и не знает, о чем вещают эти странные люди. Все-таки основной проблемой и Карреры, и Рианчо, и теперь Кононова являются исполнители. Если в зимнее трансферное окно руководство клуба не решит кадровые проблемы, то в конце сезона "Спартак" будет довольствоваться, как Аленичев в свое время, местом в пятерке».

Стабильности в «Спартака» по-прежнему нет

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов тоже не впечатлен результатами красно-белых и с подозрением относится к фигуре главного тренера.

«Игра "Спартака" по-прежнему вызывает вопросы. Даже в Махачкале, несмотря на победу с крупным счетом, команда не выглядела так, чтобы дух захватывало. Зрелище долгое время было тягостным.

Но факт остается фактом — в чемпионате России у Олега Кононова после прихода в "Спартак" девять очков из девяти. Стопроцентный результат. И хороший задел перед весенней гонкой. Если еще забыть о том, как красно-белые сыграли в Кубке и в Лиге Европы, вообще отлично.

Но забыть нельзя. Поэтому и сейчас — без восторгов. То, что команда добывает результат в премьер-лиге и комфортно держится в топ-5 — здорово. Но стабильности по-прежнему нет. Возможно, появится после перерыва и плодотворных сборов.

Вот только все мы так и не знаем, какой он — тренер Олег Кононов для "Спартака". После его назначения говорили о чем угодно — об умении одеваться, о неумении остро говорить, о Бескове, о влиянии на/от Глушакова. Но только не о футболе, в который "Спартак" будет играть при Кононове».

Кононов выпустил заключенных на футбольную волю

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Цыбанев, напротив, видит в игре красно-белых при Кононове сплошные плюсы, особенно на фоне футбола Массимо Карреры.

«Притом новый штаб не предложил команде "Спартак" чего-то инновационного или революционного. А просто попросил ее вернуться к футбольным истокам. Мяч у нас — контролируем и разыгрываем его аккуратненько, с толком, с чувством, с расстановкой. Мяч у соперника — держим соперника поплотнее. И все дела.

И что обнаружилось? Первым делом то, что у "Спартака" очень приличный исполнительский ресурс. И что по сумме индивидуального мастерства обоймы красно-белые если не возглавляют единолично рейтинг РПЛ, то делят первую-вторую строчки уж наверняка. Я даже не уверен, что "Зенит", лидер чемпионата, способен по этой части со "Спартаком" сравниться.

Второе соображение. За счет этого самого мастерства плюс того, что игрокам дозволили наконец подключить головы к процессу игры, оказалось возможно компенсировать недостаток функциональной готовности, который в матчах с настропаленными соперниками ощущается, но не столь критично.

И, наконец, — соображение самое радикальное. До какой же степени итало-испанский штаб замучил команду на протяжении почти всего, без малого, 2018 года, что обыкновенную просьбу перейти к игре в футбол она воспринимает как ниспосланную благодать! И тем уже счастлива, что больше не нужно метаться туда-сюда, выпрыгивая из трусов и пиная мяч в неизвестном направлении». 0