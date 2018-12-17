Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой своих соперников узнали «Зенит» и «Краснодар». На этой стадии турнира петербургский клуб встретится с «Фенербахче», а кубанский — с леверкузенским «Байером».

Катастрофически плохой «Фенербахче»

Автор «Чемпионата» Максим Еремин рассказывает о состоянии дел в станах соперников российских клубов по еврокубкам, и даже немного чувствует «Фенербахче».

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«Дела у "Фенера" в этом сезоне идут не просто плохо, а катастрофически. В начале чемпионата клуб пережил настоящий бунт, в результате которого пострадал бывший главный тренер Филлип Коку, а заодно три "сливавших" его помощника. Недавно был уволен и другой специалист — Эрвин Куман. Случилось это после крупного поражения от "Акхисара" (0:3) в прошлом туре. Сейчас "Фенербахче" занимает 17-е место из 18 (+3=5-7). В качестве наказания за постоянные неудачи президент уже начал отправлять игроков домой не на самолёте, а на автобусе.

"Фенербахче" начал евросезон в Лиге чемпионов, но сразу же споткнулся в отборе на "Бенфике" и вылетел в турнир рангом ниже. Из группы Лиги Европы команда кое-как вышла, хотя соперники, мягко говоря, были средненькими: загребское "Динамо" (которое и заняло уверенное первое место с 14 очками), "Спартак" из Трнавы (семь очков) и "Андерлехт" (три очка). Стамбульский клуб набрал восемь баллов (семь из них — в домашних встречах) и вышел в весну со второго места».

Спасибо, что «Байер», а не «Челси»

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский оптимистично настроен относительно шансов «Краснодара» пройти леверкузенский «Байер».

«В этом году "Байер" сильно напоминает себя образца-2016/17, когда команда упала на 12-е место в чемпионате. Тогда Шмидт выжал из команды ее максимум, требовались новые идеи и футболисты. Кстати по итогам того сезона "Байер" впервые за 15 лет показал отрицательную разницу мячей (-2). Сейчас ситуация не лучше, у команды уже -6, а не прошло и половины сезона.

"Байер" похож на больного, который иногда показывает признаки жизни. Соперники-одноклассники по чемпионату Германии вроде "Лейпцига" и даже менхенгладбаской "Боруссии" кажутся монолитными конструкциями. "Байер" напоминает шаткое строение, по которому еще не принято решения: сносить по программе реновации или подлатать и вселить новых малоимущих.

"Краснодар" должен благодарить жребий за соперника. Скажите спасибо, что не "Челси", "Арсенал" или "Наполи" с "Интером". По классу "Краснодар" сопоставим с "Байером", а по качеству футбола команда Мурада Мусаева сейчас в разы лучше. У "Краснодара" есть все, чтобы пройти "Байер". Жаль только, что первый матч придется играть в Германии».

В «Фенербахче» перезагрузка

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов рассказывая о положении дел у соперников российских клубов советует «Зениту» не слишком расслабляться.

«В групповом турнире рекордсмен Турции по числу побед в национальных чемпионатах умудрился проиграть и загребскому "Динамо" (1:4) и трнавскому "Спартаку" (0:1). Однако, все это результаты неудачного голландского периода. Не результатами запомнится болельщикам период Филиппа Коку. Летом клуб пригласил успешного тренера из ПСВ, а тот выдал худший старт клуба в истории чемпионата Турции.

Вполне вероятно, что дело во внутреннем бунте. Турецкие помощники Коку были недовольны увольнением коллеги Тургая Алтая и приходом на его роль Эрвина Кумана. Вот и скрывали от Коку информацию об усталости игроков, параллельно нагружая футболистов еще сильнее. Дважды перед всей командой турецкие тренеры грозились отправить Коку в Голландию в ковре. Филиппу пришлось их уволить. Результаты это не улучшило, и уволили уже самого Коку.

На прошлой неделе к власти пришел Эрсун Янал. Сборную Турции на ЧМ-2006 он вывести не смог, уступив Швейцарии в стыковых матчах. Зато первый его приход в "Фенербахче" был достаточно успешен — победа в чемпионате, пока последняя. Все шло хорошо до разногласий с руководством, из-за которых Яналу пришлось покинуть турецкий гранд. Теперь вторая попытка».

Оптимальный «Байер»

Автор Sport24 Леонид Волотко радуется за «Краснодар», которому жеребьевка подарила оптимального соперника.

«Для "Краснодара" Лига Европы могла закончиться уже сегодня, достань Рикардо Карвальо кого-то из Англии или Италии. Приезд "Челси", "Арсенала", "Наполи" или "Интера" стал бы главным событием зимы в России, но если и играть с такими монстрами, то в идеале — как можно позднее, когда команда вкатится в сезон и наберет форму после двухмесячного простоя. В случае "Краснодара" игровой тонус — реально важно.

"Байер" — оптимальный вариант. Здесь не будет убийственного давления фанатов (»Бай-Арена« — это не Стамбул и не "Сигнал Идуна Парк", куда "Краснодар" приезжал три года назад) и закрытой игры в стиле "Оренбурга" или "Уфы".

Хейко Херрлих использовал в этом сезоне несколько схем: 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 и 3-4-3. Но пять защитников выставил однажды — против "Баварии" на "Альянц Арене", где сгорел 1:3. Остальные тоже не то чтобы стабильно работали.

"Байер" начал сезон с трех поражений, идет на 11-м месте, а вчера проиграл "Айнтрахту". Хорошая новость для Мурада Мусаева — Леверкузен входит в топ-5 самых пропускающих команд Бундеслиги (27 мячей в 15 матчах при 21 забитом — реально слабо). Плохая — начинать придется в Краснодаре. То есть времени на раскачку просто не будет. Нужно выйти из отпуска и отыграть минимум на ноль».

Богатая история отношений

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Безъязычный вспоминает историю противостояния российских клубов и «Байера» с «Фенербахче».

«Стамбульская команда попадается нам на стадии 1/16 финала Лиги Европы третий раз за последние четыре сезона. В 2016-м на этом барьере споткнулся "Локомотив" (0:2, 1:1). Причем стамбульская игра, проходившая на фоне обострения конфликта между двумя странами, была омрачена атакой местных фанатов на автобус с болельщиками железнодорожников. В ход пошли камни и другие тяжелые предметы — лишь чудом никто не пострадал.

А вот в 2017-м обошлось без эксцессов — и "Краснодар" взял реванш за "Локо", удержав гостевую ничью 1:1 после домашней победы 1:0. Гол в Стамбуле тогда забил Федор Смолов. За "Фенер" играл Робин ван Перси. И это был первый и единственный случай, когда "быки" преодолели какую-либо стадию плей-офф еврокубков.

Теперь их ждет "Байер" — команда, которую выбил в четвертьфинале-2008 "Зенит" на пути к своему историческому триумфу в Кубке УЕФА. Правда, осенью 2014-го питерцы дважды уступили тому же сопернику в групповом турнире Лиги чемпионов. А в 2016-м в ЛЧ с немцами играл ЦСКА. Оба матча завершились боевыми ничьими (2:2 в Леверкузене, 1:1 в Москве). В итоге в плей-офф прошел "Байер", а армейцы остались на последнем месте в группе».

Шансы «Краснодара» куда ниже, чем у «Зенита»

Обозреватель «Соккер.ру» Александр Чистяков оценивает перспективы российских команд на выход в 1/8 финала.

«Шансы "Зенита": 60% на 40%. "Зенит" — фаворит пары с "Фенербахче", который сотрясали жуткие скандалы по ходу нынешнего сезона. Напоминанием об этом служит 17-е, предпоследнее место "канареек" в турнирной таблице чемпионата Турции. Впрочем, у них есть время до февраля, чтобы прийти в себя. В этой паре выиграет тот, кто добьется более внушительного перевеса при своих зрителях. Не может не настораживать, насколько плох "Зенит" в выездных матчах еврокубков, а ведь в Турции придется вдвойне трудно.

Шансы "Краснодара": 35% на 65%. У "Байера" не лучшим образом складываются дела в Бундеслиге — 11-е место после 15-ти туров, но соперник из топ-чемпионата в любом случае силен, и у него больше шансов на итоговый успех. К счастью, "Краснодар" при Мураде Мусаеве не признает авторитетов и вылетит, только если окажется слабее, а не потому, что испугался».

Не стоит недооценивать «Байер»

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов призывает «Краснодар» быть осторожнее в противостоянии с немецким клубом и не допускать недооценки.

«Комментаторы, освещавшие жеребьёвку Лиги Европы, как-то легкомысленно отнеслись к тому, что "быкам" будут противостоять "фармацевты". Это далеко не самый удачный вариант из возможных.

Здесь лучше не смотреть на то место, которое эта немецкая команда занимает сейчас в бундеслиге. Да, оно откровенно среднее, но в этом же сезоне многие из нас оптимистически смотрели на "Шальке" и верили, что "Локомотив", может, проблемы и испытает, но брать свое хотя бы в домашней игре должен.

"Байер" последние годы регулярно играл в Лиге Чемпионов — помните, как они обыгрывали ЦСКА? — и выглядели там весьма достойно. Несмотря на то, что немецкая команда считается молодой, у неё достаточно опыта.

На это противостояние будет дополнительно любопытно смотреть из-за стилевой схожести. "Краснодару" противостоит команда, очень похожая на неё: "Байер" любит и умеет играть с мячом.

Прибегая к цифрам — у "Краснодара" есть неплохие шансы, но фаворит все-таки "Байер", особенно после унижения "быков" в Севилье. 60 на 40 процентов в пользу немцев».

Зима все может изменить

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что проблемы «Байера» и «Фенербахче» в национальных первенствах не значат ровным счетом ничего.

«Теперь смотрим на таблицы чемпионатов Германии и Турции, и видим, что "Байер" — одиннадцатый, а "Фенербахче" — вообще семнадцатый, идет в зоне вылета, зажат между "Эрзурумспором" и "Ризеспором".

С нашей стороны, напомню, выступают два лидера, первая и вторая команды России. Это не значит, что они фавориты, но точно говорит о большой ответственности. У нас люди за титул бьются, у них — за выживание. Было бы обидно проиграть. Очевидно, что "Байеру" и "Фенеру" сейчас не до Лиги Европы. Надо исправлять положение дел у себя дома.

Другое, дело, что "сейчас" — это в середине декабря. А первые матчи плей-офф пройдут в феврале. И за эти два месяца, даже с учетом новогодних каникул, оба наших соперника успеют провести по 6-7 официальных матчей. Во-первых — можно поправить положение. Во-вторых — укрепиться в трансферное окно. В-третьих — наладить игру. У "Зенита" и "Краснодара" впереди только отпуск и сборы, никакой практики за исключением товарняков. Очки не растеряешь, а вот форму — легко. Мы знаем, что долгая русская зима часто делит наш сезон на две мало похожие друг на друга части». 0