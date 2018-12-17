«Краснодар» сыграет с «Байером», «Зенит» — с «Фенербахче»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

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Соперником российского «Краснодара» в 1/16 финала станет немецкий «Байер». Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене.

Соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче». Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный — 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Итоги жеребьёвки:

«Виктория Пльзень» — «Динамо» (Загреб)

«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»

«Рапид» — «Интер»

«Славия» — «Генк»

«Краснодар» — «Байер»

«Цюрих» — «Наполи»

«Мальмё» — «Челси»

«Шахтёр» — «Айнтрахт»

«Селтик» — «Валенсия»

«Ренн» — «Бетис»

«Олимпиакос» — «Динамо» (Киев)

«Лацио» — «Севилья»

«Фенербахче» — «Зенит»

«Спортинг» — «Вильярреал»

БАТЭ — «Арсенал»

«Галатасарай» — «Бенфика»

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 12 и 14 февраля, ответные встречи — 20 и 21 февраля. 22 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

Напомним, на групповом этапе «Зенит» занял первое место в группе C, набрав 11 очков. «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы занял второе место, набрав 12 очков.

На групповом этапе Лиги Европы Россию помимо «Зенита» и «Краснодара» представлял московский «Спартак». Красно-белые не сумели выйти в плей-офф, заняв четвёртое место в группе с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс». 0