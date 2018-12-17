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    «Краснодар» сыграет с «Байером», «Зенит» — с «Фенербахче»

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    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

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    Соперником российского «Краснодара» в 1/16 финала станет немецкий «Байер». Первый матч «Краснодар» проведет дома 14 февраля, ответный состоится 21 февраля в Ливеркузене.

    Соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче». Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный — 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    Итоги жеребьёвки:

    «Виктория Пльзень» — «Динамо» (Загреб)
    «Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»
    «Рапид» — «Интер»
    «Славия» — «Генк»
    «Краснодар» — «Байер»
    «Цюрих» — «Наполи»
    «Мальмё» — «Челси»
    «Шахтёр» — «Айнтрахт»
    «Селтик» — «Валенсия»
    «Ренн» — «Бетис»
    «Олимпиакос» — «Динамо» (Киев)
    «Лацио» — «Севилья»
    «Фенербахче» — «Зенит»
    «Спортинг» — «Вильярреал»
    БАТЭ — «Арсенал»
    «Галатасарай» — «Бенфика»

    Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 12 и 14 февраля, ответные встречи — 20 и 21 февраля. 22 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира.

    Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    Напомним, на групповом этапе «Зенит» занял первое место в группе C, набрав 11 очков. «Краснодар» на групповом этапе Лиги Европы занял второе место, набрав 12 очков.

    На групповом этапе Лиги Европы Россию помимо «Зенита» и «Краснодара» представлял московский «Спартак». Красно-белые не сумели выйти в плей-офф, заняв четвёртое место в группе с «Вильярреалом», «Рапидом» и «Рейнджерс». 0

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