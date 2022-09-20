Почему фанаты «Манчестер Юнайтед» ненавидят его владельцев

Поэтому вечер 30 июня 2005 года сообщил семье— американским бизнесменам, владеющимс 1995 года, — все, что им нужно было знать о предстоящем пути их владения

Впервые прилетев на «Олд Траффорд» в качестве новых собственников, стало известно, что Джоэл, Брайан и Аврам Глейзеры встретились с высокопоставленными лицами клуба и осмотрели приз, который они недавно приобрели. Им удалось проникнуть внутрь незамеченными, но когда они попытались выбраться наружу, дело обстояло иначе.

Сотни болельщиков «Юнайтед», скандирующих «Умри, умри, Глейзер», попытались проникнуть на стадион, что вызвало развертывание полиции для охраны общественного порядка, а также кинологов. Фанаты установили барьеры, чтобы помешать Глейзерам покинуть «Олд Траффорд», вынудив правоохранителей затолкать троицу в полицейский фургон, чтобы безопасно их эвакуировать.

«Жизнь не будет легкой для них [Глейзеров]», — сказал в то время Ник Таул из Объединения акционеров «МЮ» — группы болельщиков, владеющих акциями клуба. «Я не думаю, что они осознают весь масштаб приема, который их ждет. Заядлые болельщики не сдадутся в этой битве».

Сообщение было ясным: Глейзеров не приветствовали в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что директор клуба и легендарный экс-игрок «Красных Дьяволов» сэр Бобби Чарльтон извинился перед новыми владельцами за действия фанатов.

«Я извинился перед ними за то, что произошло», — заявил Чарльтон. «Я пытался объяснить, что они не могут игнорировать болельщиков, которые так эмоционально вовлечены в клуб, но который порой заходят слишком далеко».

17 лет спустя болельщики «Юнайтед» все еще протестуют против Глейзеров, которые завершили поглощение самой успешной команды АПЛ за 790 млн фунтов, вложив в сделку всего 270 млн фунтов собственных денег — остальное было мгновенно взято в кредит за счет «Юнайтед», погрузив клуб в долги на сумму более полумиллиарда фунтов.

До этого момента у манкунианцев не было долгов. Несмотря на то, что родительская компания с ежегодными дивидендами для акционеров зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, прибыль возвращалась в клуб, что позволило сэру Алексу Фергюсону подписать Уэйна Руни в 2004 году за 27 млн фунтов.

В период с 1992 по 2005 годы «Юнайтед» почти удвоил вместимость «Олд Траффорд» с 40 000 до 75 000 мест. Успех порождал успех и инвестиции, но при Глейзерах к этому миксу добавились выплаты по долгам и начисление процентов.

С 2005 года, на фоне успешных времен — 13 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов — и провалов, болельщики нападали на спонсоров клуба, совершали акты вандализма и протестовали у домов различных членов правления клуба. В мае 2021 года они ворвались на «Олд Траффорд», успешно добившись переноса матча АПЛ против «Ливерпуля».

Несмотря на ярость и ненависть, которые они вызывают среди фанатов «Юнайтед», Глейзеры сохраняют контроль над своим детищем, но среди фанатов растет чувство оптимизма и уверенность в том, что эндшпиль вот-вот будет сыгран.

Трое из шести братьев и сестер Глейзеров — Аврам, Кевин и Эдвард — за последний год продали акций почти на 200 млн фунтов. В августе агентство Bloomberg сообщило, что семья рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций, чтобы профинансировать планы по реконструкции «Олд Траффорд», который не расширялся с 2005 года, и где даже промокли фанаты, когда крыша главной трибуны начала протекать в прошлом сезоне.

Тем не менее, после почти двух десятилетий подавления шума, действительно ли над Глейзерами сгущаются тучи?

«Любите "Юнайтед", ненавидьте Глейзеров»

В «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» висит баннер с благодарностью владельцу шейху Мансуру бен Заиду аль Нахайяну за его инвестиции в клуб. Пока Роман Абрамович не был вынужден продать свой контрольный пакет акций «Челси» в начале этого года, аналогичной данью уважения «Романовой империи» была украшена одна из трибун «Стэмфорд Бридж».

На «Олд Траффорд» и вокруг него стены, сидения, фонарные столбы — практически все, что не движется, — обклеены наклейками с простым лозунгом: «Любите "Юнайтед", ненавидьте Глейзеров».

Во время смены владельцев организованные группы вроде Объединения акционеров, попытались заблокировать продажу, предупредив, что клуб используется в качестве прибыльной дойной коровы, чтобы помочь финансировать базирующуюся в США бизнес-империю Глейзеров, которая включала торговые центры в 20 штатах и команду НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».

Многие болельщики поклялись никогда не ступать на «Олд Траффорд», чтобы снова посмотреть матчи «Юнайтед», пока тот принадлежит Глейзерам: некоторые даже основали принадлежащий фанатам клуб «Юнайтед оф Манчестер», который сейчас выступает на седьмом уровне английского футбола.

Это также было враждебное поглощение: Глейзеры медленно скупали акции, несмотря на публичные опасения со стороны правления «Юнайтед». Дэвид Гилл, главный исполнительный директор, который сохранил свой пост при Глейзерах до 2013 года, предупредил, что «долг — это путь к краху, и "Манчестер Юнайтед" никогда не пойдет по этому пути», но к маю 2005 года Глейзеры получили контроль над клубом после выкупа 28,7% акций ирландских гоночных магнатов, Джей Пи Макмануса и Джона Манье.

На «Олд Траффорд» и вокруг него нет положительных отзывов о владельцах «Юнайтед», которые, несмотря на обещание Джоэла Глейзера в 2005 году, что семья будет «изо дня в день обращаться к болельщикам», ничего не сказали фанатам публично, пока не извинились за свою причастность за свое участие в провальных планах создать Европейскую Суперлигу в 2021 году. Они в основном не дают о себе знать, редко посещающая матчи, где Джоэл курирует работу клуба в качестве сопрезидента из своего офиса в Вашингтоне.

Но тем, кто не знаком с предысторией, противостояние болельщиков «Юнайтед» Глейзерам может показаться ошеломляющим. С момента смены владельцев только «Челси» (18) и «Сити» (14) выиграли больше топ-трофеев, чем «Юнайтед» (13) в Англии. При них было пять титулов АПЛ и победа в Лиге чемпионов в 2008 году, а также два проигрышных финала главного еврокубка — оба против «Барселоны» в 2009 и 2011 годах.

С 2005 года они потратили 1,7 млрд фунтов на новых игроков, включая таких звезд, как Криштиану Роналду, Поль Погба, Анхель Ди Мария, а также на высокооплачиваемые бесплатные трансферы вроде Златана Ибрагимовича, Эдинсона Кавани и Алексиса Санчеса. Только этим летом «МЮ» потратил 210 млн фунтов на новичков — их самые большие расходы за одно трансферное окно при Глейзерах — где Антони перешел из «Аякса» за 84,9 млн фунтов.

А при Глейзерах коммерческая прибыль «Манчестер Юнайтед» почти утроилась: с первоначальных 210 млн фунтов в год по итогам 2006 года до максимума в 615 млн фунтов в 2019 году.

Но все не так, как может показаться. Завоевание трофеев Глейзерами прекратился с тех пор, как Жозе Моуринью выиграл Лигу Европы в 2017 году, а «Дьяволы» выиграли всего три трофея с тех пор, как Фергюсон ушел на пенсию в 2013 году. Манкунианцы и близко не приблизились к победе в АПЛ без Фергюсона и смогли провести только два неудачных матча в четвертьфинале Лиги чемпионов с момента последнего выхода в финал в 2011 году. Объединенный с Глейзерами, что действительно вызывает гнев болельщиков.

И хотя деньги, потраченные на новых футболистов, идут в ногу с расходами «Манчестер Сити», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», именно деньги, идущие от клуба Глейзерам вызывают гнев болельщиков.

«Внимание может прибывать и убывать, но львиная доля фанатов никогда не забывала и не прощала [Глейзеров]», — сказал ESPN Барни Чилтон, редактор журнала для фанатов клуба Red News с 1987 года. «Финансовые показатели, находящиеся под пристальным вниманием, ошеломляют — законное, хотя и аморальное поглощение, когда бессмысленные долги и связанные с этим расходы привели к тому, что непонятная сумма денег ушла из клуба, а не в него».

«И ради чего? Чтобы получить прибыль для семьи, которая относится к "Юнайтед" как к враждебному приобретению. Это не дает мне спать по ночам: расходы, которые затронули клуб, и которые волнуют его болельщиков. Чтобы сбросить тяжелое долговое бремя, которое все еще остается. Им изначально нельзя было позволять взваливать на "МЮ" тяжелое долговое бремя, которое по-прежнему остается».

В 2018 году инвестиции шейха Мансура в «Сити» преодолели барьер в 1 млрд фунтов, но в том же году Глейзеры преодолели гораздо менее привлекательную отметку, ведь общая сумма, потраченная на получение собственности «Юнайтед», с выплатой процентов, долгов и дивидендов, также превысил 1 млрд фунтов. Эти выплаты в среднем составляют около 70 млн фунтов в год. Иными словами, это деньги за трансфер игрока мирового класса каждое лето.

И в этом суть проблемы для болельщиков «Красных Дьяволов» — их владение Глейзерами обошлось клубу в более 1 млрд фунтов с 2005 года — деньги, которые можно было бы вложить в команду или «Олд Траффорд», как это было в случае с ареной «Горожан» «Этихад».

«Они стали катастрофой как собственники», — сказал ESPN Таул, который предсказал годы турбулентности в 2005 году. «Сэр Алекс позаботился обо всем, когда был менеджером, но с тех пор, как он ушел на пенсию, Глейзеры проявили себя во всей красе, и наши прогнозы 2005 года, к сожалению, подтвердились».

«К их чести, они увидели, как футбольные клубы становятся огромным источником дохода, и оседлали успешную волну, но "Юнайтед" заплатил за это высокую цену».

Недавний прогресс на поле с четырьмя победами кряду после того, как сезон АПЛ начался с двух поражений, поднял настроение на «Олд Траффорд» и вселил новое чувство оптимизма, но протесты против Глейзеров наблюдались до, во время и после победного матча с «Арсеналом» (3:1), и высокопоставленные фигуры говорят, что владельцам пришло время продавать.

«Вся ответственность сейчас на семье Глейзеров», — сказал бывший капитан «Юнайтед» Гари Невилл в подкасте The Overlap. «Если в течение многих лет существует укоренившаяся гниль — провалы в результатах команды — то, в конце концов, это касается владельцев. Вы не можете требовать с других людей в бизнесе, если наверху владельцы не принимают правильные решения».

«Теперь я пришел к выводу, что для успеха клуба в будущем необходима смена собственника».

В чем заключается эндшпиль для Глейзеров?

Глейзеры получили и отклонили несколько предложений о продаже «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. В конце 2009 года источники сообщили ESPN, что американцы отклонили предложение с Ближнего Востока на сумму 1,5 млрд фунтов, предположительно исходившее от Катара, на всю их долю в клубе; год спустя попытки группы богатых фанатов клуба под именем «Красные рыцари» заставить Глейзеров продать также были проигнорированы.

В этот момент зелено-золотой протест — болельщики манкунианцев обратились к зелено-золотым цветам клуба «Ньютон Хит», ставшего «МЮ» в 1902 году, — перерос в шумную и заметную кампанию неповиновения Глейзерам.

Группы фанатов обратились за помощью к Blue State Digital, американской технологической компании, которую использовал тогдашний сенатор США Барак Обама во время своей президентской кампании 2008 года, чтобы помочь составить проект их кампании и обратиться к глобальной аудитории через соцсети, а экс-звезда «Юнайтед» Дэвид Бекхэм надел зелено-золотой шарф по завершении матча Лиги чемпионов на «Олд Траффорд», выступая за «Милан» в марте 2010 года.

Однако Глейзеры были непреклонны. Они успешно превратили клуб в коммерческого монстра — пиком стал 10-летний контракт с Adidas на 750 млн фунтов в 2014 году — и даже когда трофеи иссякли, деньги продолжали течь.

«Никогда не следует недооценивать, насколько Глейзерам нравится быть владельцами "Юнайтед", — сказал ESPN источник, работавший с владельцами клуба из Манчестера. "Они владеют одним из крупнейших мировых спортивных брендов, поэтому получают за это невероятную славу".

У других иное мнение. Еще один источник, имевший деловые отношения с Глейзерами, сказал: "Они деловые люди, а 'Манчестер Юнайтед' — просто часть их бизнес-империи. У них нет эмоциональной привязанности к клубу. Если поступит правильное предложение, они продадут".

"Продажа 'Челси' установила ориентир, и они это заметили. Если 'Челси' стоит 4,25 млрд фунтов (в мае 'Синие' были проданы за 2,5 млрд фунтов, а покупатели обязались инвестировать еще 1,75 млрд фунтов), тогда они не будут продавать клуб меньше чем за 5 млрд фунтов".

Источник, связанный с одной из групп, проигравших в гонке за покупку "Челси", сообщил ESPN, что те же лица и фонды прямых инвестиций, которые были заинтересованы в выкупе лондонцев у Романа Абрамовича, "из кожи вон лезут, чтобы купить 'Юнайтед''.

При всем уважении к Челси, — сказал источник, — разница между покупкой Синих и Дьяволов была бы такой же, как если бы вы заключили сделку по приобретению Денвер Бронкос, а затем вам сказали, что вы могли бы купить Даллас Ковбойз.

Публичная позиция Юнайтед в отношении Глейзеров заключается в том, что они остаются преданными долгосрочными владельцами, и это описание не изменилось в течение последних недель протеста, но источники сообщили ESPN, что собственники манкунианцев действительно столкнутся со значительными финансовыми вызовами в предстоящие месяцы и годы.

Юнайтед поручил архитектурной фирме Populous составить план реконструкции Олд Траффорд. По первоначальным оценкам, модернизация стадиона обойдется примерно в 200 млн фунтов. Летние расходы превысили 210 млн фунтов, а самые последние финансовые отчеты показали, что клуб задолжал 184 млн фунтов по непогашенным трансферным платежам.

Отчеты на конец года должны быть опубликованы до конца сентября, но самые последние данные о чистом долге клуба по состоянию на май 2022 года составляли 495,7 млн фунтов. В сентябре 2019 года, до пандемии, долг составлял всего 203,6 млн фунтов. Бизнес-модель Глейзеров потерпела неудачу, поэтому финансовые эксперты считают, что следующий год будут решающим, если Глейзеры останутся владельцами МЮ.

Ричард Арнольд, исполнительный директор Юнайтед, пролил свет на финансовое давление клуба, когда в июне появилось видео, где он сказал болельщикам в пабе, что клуб прос*ал деньги, и чтобы обновить стадион и тренировочную базу, у меня должно быть больше денег, чем есть сейчас.

Энди Грин, глава отдела инвестиций в Rockpool Investment, ранее проанализировал финансы Красных Дьяволов в своем блоге Andersred и рассказал ESPN, что Глейзерам предстоит принять большие решения.

Теперь они достигли распутья, — сказал он. Если они захотят продать клуб, то сделают это только за огромную сумму, и, несмотря на то, что цена акций на NYSE оценивает манкунианцев в 2 млрд долларов (1,73 млрд фунтов), реальность такова, что Манчестер Юнайтед будет продаваться за гораздо больше деньги из-за своего статуса одного из ведущих мировых спортивных брендов. Он стоит намного больше, чем Челси.

Продажа Челси показала, сколько нужно денег и процентов, особенно интересующимся из Соединенных Штатов, так что им не составит труда найти покупателя. Тем не менее, если они решат ковылять, как сейчас, им просто нужно будет откуда-то найти финансирование либо путем займа, либо путем продажи части своих акций. Проблема в том, что никто не захочет вкладывать миллионы в клуб и оставлять Глейзерам 100-процентный контроль.

Но они должны каким-то образом заплатить за реконструкцию Олд Траффорд и рост расходов этим летом, а доходы упали из-за пандемии и отсутствия регулярных выступлений в Лиге чемпионов. Предложения о том, что они пойдут по пути Барселоны и займут деньги под сделки с трансляциями, было бы весьма недальновидным шагом, но они пошли на построение команды с помощью кредитов, и могут в конечном итоге сделать то же самое, чтобы профинансировать реконструкцию стадиона.

Некоторые представители финансового мира считают, что Глейзерам не имеет особого смысла удерживать Юнайтед, получая дивиденды в размере около 20 млн фунтов в год, когда они могли бы увеличить этот годовой платеж как минимум в четыре раза, продав клуб.

Вы можете вложить свои деньги в 10-летние гособлигации США прямо сейчас и получить 3,1% годовых, — сказал источник ESPN. Таким образом, даже если Глейзеры продадут Юнайтед и уйдут всего с 3 млрд фунтов, они будут зарабатывать 90 млн фунтов в год с нулевым риском.

Если они не рассчитывают на еще одну попытку создать Суперлигу или какой-то способ продать свои собственные телевизионные права, а не коллективно в рамках АПЛ, становится все труднее понять, почему они еще не начали думать о продаже манкунианцев.

Назревает идеальный шторм

Теперь Глейзеры могут оказаться в эпицентре идеального шторма в качестве владельцев Манчестер Юнайтед. Болельщики становятся все более организованными в своих акциях протеста, возглавляемых группой под названием 1958 — отсылка к тому времени, когда клубу пришлось возрождаться после мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, унесшей жизни восьми игроков первой команды. Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф заявил о своей заинтересованности в покупке клуба.

Рэтклифф, всю жизнь болеющий за Красных Дьяволов, родился менее чем в 10 милях от Олд Траффорд в городе-спутнике Манчестера Фейлсворт и с тех пор, по данным Forbes, накопил состояние в 10,2 млрд фунтов, построив химическую компанию Ineos. Бизнесмен уже владеет французским клубом Ницца, швейцарской командой Лозанна-Спорт, а в мае пытался купить Челси.

Поскольку процентные ставки растут по всему миру, Глейзеры должны либо думать о дорогих займах, еще больше увеличивая долг Юнайтед, чтобы реконструировать Олд Траффорд и сохранить контроль над клубом, либо столкнуться с затяжной кампанией волнений со стороны болельщиков и перспективой того, что Рэтклифф сохранит свой интерес, а фанаты лишь усилят борьбу за избавление от Глейзеров.

Группа 1958 года организовала массовую акцию протеста перед матчем с Ливерпулем на Олд Траффорд, когда болельщики вышли за пределы стадиона перед началом поединка, и, не желая общаться со СМИ, они сказали Red News, что их единственная цель — убрать Глейзеров.

Группа 1958 года — это о том, чтобы иметь надлежащих владельцев нашего великого клуба, — сказали они. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как клуб, который мы любим, превращается в ничто. Мы уже долго боремся и будем оказывать постоянное давление на этих собственников, спонсоров, госорганы и использовать другие возможности. Мы сделаем все возможное законными и мирными способами.

По мнению редактора фанзина Чилтона, последние протесты против Глейзеров должны возыметь успех, если Юнайтед хочет вернуться на вершину игры в Англии и Европе.

Я думаю, что это момент, когда сейчас или никогда, — сказал он. Встреча Ричарда Арнольда в пабе была интересной, потому что он сказал, что у клуба нет денег, которые ему нужны, и ему нужны инвесторы. Это было поразительное откровение.

Давление нужно поддерживать. Хорошо, если мы побеждаем, так как это прольет свет на то, почему мы хотим избавиться от них. Мир меняется, поэтому их власть над клубом может быть уже не такой, какой была раньше.

Согласно источникам, многолетние переговоры между клубом и Трастом болельщиков Манчестер Юнайтед (MUST) о схеме акций для болельщиков близки к завершению с намерением фанатов купить ценные бумаги и иметь значительный голос в управлении МЮ.

Однако эта схема не повлияет на контрольный пакет акций Глейзеров, и экс-директор Красных Дьяволов Майкл Найтон, который потерпел неудачу в попытке купить клуб всего за 20 млн фунтов в 1989 году, недавно назвал это предложение дымовой завесой.

Но, несмотря на все разговоры о схеме акций и возможных затратах на новых игроков этим летом, для Глейзеров в Юнайтед с самого первого дня ничего не изменилось. Фанаты хотели, чтобы они исчезли еще тогда, и это остается таковым 17 лет спустя. Враждебность как никогда ожесточена, и даже когда в этом сезоне на Олд Траффорд был обыгран Ливерпуль и Арсенал, на стадионе раздавались скандирования: Мы хотим, чтобы Глейзеры убрались.

Поскольку потенциальные покупатели ждут, чтобы сделать свой ход, а стоимость удержания клуба растет с каждым повышением процентных ставок по кредитам, возможно, последняя глава эпохи Глейзеров вот-вот будет написана.