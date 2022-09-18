Сладкая месть Артеты. «Арсенал» ушел на международный перерыв лидером АПЛ

Лондонский «Арсенал» с крупным счетом обыграл «Брентфорд» (3:0) в гостевом матче восьмого тура чемпионата Англии. Мячи забили Вильям Салиба, Габриэл Жезус и Фабиу Виейра. «Арсенал» набрал 18 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив на одно очко «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», с которым встретится 1 октября в рамках девятого тура. «Брентфорд» (9) располагается на девятой строчке.

«Канониры» подают месть охлажденной

Автор The Telegraph Джейсон Барт вспоминает прошлогоднее фиаско «канониров» в Брентфорде и впечатляется тому, как многое изменилось за 13 месяцев.

«Как же все может измениться за год. Спустя тринадцать месяцев после того, как "Арсенал" был унижен в день открытия сезона в выездном матче с "Брентфордом", по возвращении они вернули позор сопернику.

Одержав настолько всеобъемлющую и одностороннюю победу, насколько они могли желать, "канониры" вернулись на вершину таблицы, опередив "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" на очко после семи туров и полностью восстановившись после поражения на выезде от "Манчестер Юнайтед". Претенденты на титул? Если сохранят эту форму — ответ положительный. Место в топ-4? Несомненно.

Серьезные перемены по сравнению с августом 2021 года, когда "Арсенал" выглядел слабым и хрупким и был разобран на части на этом стадионе, проиграв со счетом 0:2 и дав начало серии из трех поражений, которая заставила Микеля Артету сомневаться в том, что он годится быть тренером лондонского клуба. Теперь эти страхи развеяны.

После той игры нападающий "Брентфорда" Айван Тоуни злорадно написал в соцсетях: "Классно попинали мячик с парнями", и Артета показал это сообщение своим игрокам как мотивацию. Было неизбежно, что один из них использует эту фразу. Ждать этого пришлось долго. И именно Габриэл сделал это, поскольку центральный защитник опубликовал в социальных сетях тот же провокационный твит через несколько минут после финального свистка. Мелочно? Может быть, но болельщики "Арсенала" были в восторге от этого и радовались победе.

Подобный матч был необходим "Арсеналу", чтобы заявить, что они намерены выдержать победный курс на дистанции всего сезона. К тому же он был дополнен прекрасным голом, забитым их новичком — подписанным за 34 миллиона фунтов стерлингов Фабиу Виейра, во время его полноценного дебюта в АПЛ, когда он заменил в составе травмированного Мартина Эдегора и продемонстрировал свою силу в полном объеме. 22-летний игрок может и невелик габаритами, но у него пушечный удар, и имя "Виейра" в зарядах было возрождено болельщиками.

Были также скандирования в честь Гранита Джаки, который был капитаном в отсутствие Эдегора и был в этом матче выдающимся. Это также казалось символичным, учитывая, что в феврале прошлого года в матче против "Брентфорда" на "Эмирейтс" полузащитник, который был лишен капитанской роли предшественником Артеты Унаи Эмери, отказался взять повязку. "Когда я слышу эти песни в мою честь, это очень, очень особенный день", — сказал Джака. Для "Арсенала" он таким и был».

Артета дает дорогу молодым

Автор The Guardian Ник Эймс отметил, что в матче с «Брентфордом» был поставлен рекорд — за «Арсенал» сыграл самый молодой футболист в АПЛ.

«В прошлом году Тоуни написал в Твиттере о "приятной игре с парнями" после победы его команды со счетом 2:0; на этот раз упоминания о футболе на детской площадке стали особенно актуальными в добавленное время, когда Микель Артета почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы начать творить историю. Он послал за юниором Итаном Нванери, который еще не родился, когда стадион "Эмирейтс" был завершен в 2006 году: в возрасте 15 лет и 181 дня футболист юношеской сборной Англии стал самым молодым игроком "Арсенала" и самым молодым игроком любой команды, сыгравшим в Премьер-лиге.

Нванери успел сделать подкат в своем кратком камео и, не торопясь уйти в конце матча, заслуженно смаковал момент. Верные "Арсеналу" болельщики были щедры в своей оценке юноши и столь же страстно приветствовали возвращение своей команды на вершину. Когда АПЛ вернется через два уик-энда, это будет дерби в северном Лондоне между непримиримыми соперниками, к которому оба подходят в исключительной форме. Возможно, еще слишком рано делать окончательные выводы, но Артета, похоже, создал команду, которая может, как минимум, бросить вызов четверке лучших.

Они значительно превосходили команду "Брентфорда", у которой не было моментов, пока в концовке матча Миккель Дамсгор не проверил Аарона Рамсдейла. Тоуни был задушен Габриэлом Магальянсом, хотя бразилец явно почувствовал последствия травмы на разминке и ему потребовалась помощь врача в середине первого тайма. Справа от Габриэля Уильям Салиба смешивал тяжелую работу с изяществом, будучи еще одним столпом обороны, и когда Тоуни, казалось, прорвался, от его самообладания захватывало дух.

Именно Салиба вывел "Арсенал" вперед с помощью более простого действия, замкнув подачу с углового Букайо Сака под дальнюю штангу через Давида Рая и изменив характер игры, которая началась довольно сумбурно при сильном ветре. Некоторое время пришлось ждать, прежде чем Дэвид Кут сообщил, что мяч пересек линию, Рая выбил мяч обратно, но ни у кого не было никаких сомнений. Салиба опередил Тоуни, прежде чем выпрыгнуть в борьбе; это была последовательность, которая точно говорила об общем ходе матча.

Календарь и таблица АПЛ

"Вы могли видеть, как много это значило для 'Арсенала', они знали, что это сложно, посмотрите, как они праздновали первый гол", — сказал Томас Франк. Они, безусловно, наслаждались моментом, долго обнимаясь и, возможно, напоминая друг другу, что нужно двигаться дальше».

Успешный дебют Вийера

Автор Daily Mail Уолтер Самюэль поздравляет португальского новичка Фабиу Вийера с полноценным дебютом в АПЛ и забитым голом.

«Футболисты и болельщики довольно суеверны. Так что вид игрока по имени Виейра, забивающего за "Арсенал" в матче, уверенная победа в котором возвращает их на вершину таблицы АПЛ, будет иметь большое значение.

Но почему бы и нет? Это было еще один признак, который говорит о том, что у "Арсенала" есть мужество, чтобы бороться, и, конечно же, сила, чтобы финишировать в первой четверке и вернуться в Лигу чемпионов, — качества, которые раньше считались само собой разумеющимися при Арсене Венгере. Так что, по крайней мере, Микель Артета приближает их к былой славе, даже если немногие видят других претендентов на титул, кроме "Манчестер Сити" и Эрлинга Холанна, независимо от того, кто лидирует в таблице.

Однако на данный момент "Сити" еще предстоит немного наверстать упущенное. "Арсенал" уверенно подошел к международному перерыву, и это был впечатляющий результат. Циник скажет, что это был всего лишь "Брентфорд", но команда Томаса Франка начала день в верхней половине таблицы АПЛ, а Айвен Тони недавно был вызван в сборную Англии; первый игрок из "Брентфорда", получивший такое признание после Леса Смита в 1939 году.

Таким образом, "Арсенал", установивший уверенный отрыв 2:0 к перерыву, был впечатляющ. Фабиу Виейра, в своем первом выходе в стартовом составе в Премьер-лиге, снял все вопросы об исходе поединка всего через три минуты после начала второго тайма. Букайо Сака протащил мяч и отпасовал на него, а молодой португальский полузащитник, перешедший этим летом из "Порту", нанес удар, который оставил не удел вратаря Давида Райа и влетел в сетку от штанги.

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Гостевые болельщики тут же вспомнили любимую старую песню о парне по имени Виейра, который пришел в "Арсенал" из чужих земель. Португалия как нельзя лучше вписывалась в строчку, где когда-то был Сенегал. Хорошо, что он не прибыл из Боснии и Герцеговины».

«Арсенал» останется на вершине до октября

Автор ESPN Джеймс Олли считает, что даже временное лидерство «Арсенала» позитивно скажется на уверенности команды в своих силах.

«Одним из вопросов, касающихся этого состава "Арсенала", является их способность восстанавливаться после неудач. Поражение от "Манчестер Юнайтед" в прошлом туре было их первым поражением в сезоне, но в матче с "Брентфордом" они дали решительный ответ, продемонстрировав уровень контроля, который показал, что воспоминания о неудаче на "Олд Траффорд" уже похоронены глубоко в памяти.

Поскольку "Челси", "Ливерпуль" и "Юнайтед" не играли в эти выходные, у "Арсенала" был шанс еще больше увеличить дистанцию между собой и своими традиционными соперниками из первой четверки. Это еще начало сезона — и у этих команд, очевидно, есть игра в запасе — но то, что что они на восемь очков опережают "Челси" и на девять от "Ливерпуля" много сделает для обретения уверенности командой, которую часто обвиняют в неустойчивости.

Они даже чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы выпустить Итана Нванери, который в свои 15 лет и 181 день стал самым молодым игроком "Арсенала" и Премьер-лиги. На самом деле, он даже не может переодеваться в одной раздевалке с остальными товарищами по команде, потому что он еще несовершеннолетний.

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Международный перерыв означает, что "Арсенал" будет первым в следующем месяце, но в первый день игры "Арсенал" сыграет в северном Лондоне с "Тоттенхэмом", занимающим третье место . Они подойдут к этой серьезной задаче с позиции силы».

Неудачники дня: Эдегор и Тоуни

Автор Goal Чарльз Уоттс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Мартин Эдегор: Капитан "Арсенала" будет разочарован дома, так как ему пришлось покинуть команду в последнюю минуту из-за травмы. Эдегор теперь будет надеяться, что проблема с икроножными мышцами, с которой он столкнулся, не является серьезной, особенно с учетом того, что дерби северного Лондона 1 октября будет очень важным.

Капитан "канониров" размышлял над этой проблемой в течение нескольких недель, и "Арсенал" решил, что лучше не рисковать им после того, как он снова почувствовал боль во время последней тренировки в пятницу днем. Эдегор теперь пропустит предстоящие матчи сборной, поскольку он попытается полностью восстановиться перед игрой с "Тоттенхэмом" в начале следующего месяца.

Айван Тоуни: После этого матча саркастического твита от нападающего "Брентфорда" не будет. Он надеялся отпраздновать свой вызов в сборную Англии голом в ворота "канониров", но вместо этого ему почти не давали пробить Уильям Салиба или Габриэль Магальянс.

Два центральных защитника "Арсенала" были превосходны на протяжении всего матча, и Тоуни выглядел явно расстроенным на протяжении всего матча. Его настроению не способствовали и болельщики "Арсенала", которые развлекались за его счет, скандируя: "Айван Тоуни, прогуляйся в парке" в концовке встречи».