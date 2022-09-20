«Париж» — на победной тропе, «Марсель» сбился с пути

8-й тур для «Парижа» особенный. Чемпион одержал победу, а его соперник «Марсель» — нет. Семь матчей соперники шли вровень и вот первыми споткнулись «провансальцы».

Изменения в турнирной таблице

«Париж» — первый. «Марсель» — второй. Да, главный конкуренты в битве за золото сохранили свои места. Однако, теперь соперников разделяют 2 очка.

Вверх по турнирной таблице поднялись «Лорьян» (с 5-го на 3-е) и «Монако» (с 7-го на 5-е). А вот «Ланс» и «Лион» опустились на 4-е и 6-е места соответственно.

Календарь и таблица Лиги 1

Порадовал своих болельщиков «Анже». Клуб в гостевом поединке обыграл «Ниццу» и поднялся по «турнирке» сразу на 5 строчек. Команда из зоны вылета взобралась на спасительное 14-е место.

А вот «Реймс» проиграл с крупным счётом «Монако» (0:3) и опустился на 17-е место. А это уже зона вылета из французской Лиги 1.

Великолепная четвёрка

Возглавляет чемпионскую гонку «Париж» (22 очка). Да, действующие победители Лиги 1 уже единоличные лидеры.

В 8-м туре «парижане» с минимальным счётом переиграли экс-конкурента за золото «Лион» (1:0). Важный и победный гол забил Месси. Аргентинский форвард отличился на 5-й минуте.

2 место у «Марселя» (20 очков). «Олимпийцы» позволили себе споткнуться в поединке с «Ренном».

Игра одного актёра, точнее футболиста. Герой и антигерой в одном лице. Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи сначала забил автогол на 25-й минуте. Он же и отыграл отставание на 52-й. Итог — боевая ничья (1:1).

Маттео Гендузи, игрок «Марселя» globallookpress.com

3 место у «Лорьяна» (19 очков). Такого успеха от клуба не ожидал никто. От «Парижа» команда отстаёт на 3 очка, но зато приблизилась к «Марселю» на расстоянии 1 балла.

«Лорьян» в 8-м игровом дне обыграл на выезде «Осер» (3:1). Для коллектива это четвёртая победа подряд.

4 место занимает «Ланс» (18 очков). «Кроваво-золотые» снова потеряли очки в чемпионате Франции. На этот раз клуб разошёлся миром с «Нантом» (0:0). Остальные команды отстали от ведущей четвёрки первенства.

Первая победа

Дебютный успех команды «Аяччо» (20 место и 4 очка) — клуб одержал первую победу в сезоне. Под ударом оказался сосед по турнирной таблице «Брест» (19 место и 5 очков). Встреча завершилась минимальной викторией футболистов «Аяччо» со счётом 1:0.

Тур № 9

Следующий тур Лиги 1 стартует 30 сентября. В этот день «Марсель» в гостях постарается набрать дежурные 3 очка в матче с «Анже». В противном случае у «Парижа» появится возможность увеличить преимущество, как минимум до 4-х очков.

К слову, ПСЖ сыграет домашний поединок против «Ниццы». Матч состоится в субботу, 1 октября.

Все прогнозы на Лигу 1

Остальные клубы Топ-4 сыграют дома. «Лорьян» примет «Лилль», а «Ланс» дома сыграет против «Лиона». Оба матча пройдут в воскресенье, 2 октября.