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    Гол Месси принес ПСЖ победу над «Лионом»

    «Лион» — ПСЖ: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 8-го тура чемпионата Франции «Лион» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:1.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Единственный мяч был забит уже на 5-й минуте. Неймар вошел в штрафную площадку хозяев и покатил в центр на Лионеля Месси, который точно выстрелил в левый нижний угол.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — ПСЖ 0:1
    Гол: 0:1 Лионель Месси (5') Лион: Антони Лопеш, Мало Гюсто, Тьяго Мендес, Кастелло Люкеба, Николас Тальяфико, Тете (Райан Шерки, 75'), Максанс Какере (Жефф Рен-Аделед, 75'), Корентин Толиссо (Johann Lepenant, 46'), Карл Токо Экамби (Bradley Barcola, 88'), Мусса Дембеле, Александр Ляказетт ПСЖ: Килиан Мбаппе, Неймар (Карлос Солер, 86'), Лионель Месси, Нуну Мендеш, Марко Верратти (Норди Мукиэле, 64'), Фабиан (Витор Феррейра, 57'), Ашраф Хакими, Перейра Данилу, Маркос Маркиньос, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждение: Марко Верратти (39')

    «ПСЖ» набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Лиолн» потерпел третье поражение подряд и остался на шестой строчке (13 очков).

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