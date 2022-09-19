В лидерах — только двое. «Милан» сошёл с дистанции

Вместо троевластие — двоевластие. Действующий чемпион Италии — «Милан» больше не лидер Серии А. Возглавляют турнирную таблицу «Наполи» и «Аталанта». Гроза Топ-клубов «Удинезе» снова побеждает. «Монца» добивается первой победы в сезоне и покидает последнее место, но остаётся в зоне вылета

Изменения в турнирной таблице

7-й тур итальянского чемпионата внёс корректировки в таблице. Только 4 команды сохранили свои места. Речь о лидерах «Наполи» (1 место) и «Аталанте» (2 место), а также «Ювентусе» (8 место) и «Торино» (9 место).

Уверенными шагами вверх по «турнирке» идёт «Удинезе». Всё выше и выше. Команда на этот раз с 4-го поднялась на 3-е. В плюсе также «Лацио» (с 7-го на 4-е), «Фиорентина» (с 11-го на 10-е), «Сассуоло» (с 13-го на 11-е), «Специя» (с 15-го на 12-е), «Эмполи» (с 16-го на 14-е) и «Лечче» (с 17-го на 15-е).

Календарь и таблица Серии А

Минувший игровой день со знаком минус сыграли «Милан» (с 3-го на 5-е), «Рома» (с 5-го на 6-е), «Интер» (с 6-го на 7-е), «Салернитана» (с 10-го на 13-е), «Болонья» (с 12-го на 16-е) и «Верона» (с 14-го на 17-е).

В зоне вылета тоже рокировка. «Монца» одержала первую победу в сезоне и с 20-го места поднялась на 18-е. Да, в опасной черте осталась. Но от спасительного места отделяет всего 1 очко. Ниже опустились «Кремонезе» (19 место) и «Сампдория» (20 место).

Центральное сражение

Главная афиша 7-го тура — вывеска «Милан» — «Наполи». К очному поединку прямые конкуренты подошли с равным количеством очков — по 14. Оба клуба одержали по 4 победы и по 2 завершили вничью.

В очной дуэли соперники определяли, кто сойдёт с чемпионской дистанции до международного перерыва.

Основные события матча прошли во втором тайме. На 55-й минуте Маттео Политано открыл счёт в пользу «Наполи», после реализованного пенальти.

На 69-й минуте «Милану» удалось отыграться, благодаря усилиям Оливье Жиру.

Оливье Жиру, нападающий «Милана» globallookpress.com

Однако последнее слово осталось за неаполитанцами. На 78-й минуте Джованни Симеоне забил победный для «Наполи» гол (2:1).

Таким образом «Наполи» набрал 17 очков и сохранил 1 место. А «Милан» с 14 баллами свалился сразу на 2 строчки вниз. «Россонери» на 5-м месте Серии А.

Кто в Топе?

«Аталанта» — ещё один лидер итальянского первенства. «Королева провинциалов» старается не отпускать «Наполи» в отрыв. Соперники сейчас делят лидерство с 17 пунктами.

В 6-м туре футболисты «Аталанты» потеряли важные очки в поединке с «Кремонезе». Пришлось реабилитироваться в игре с более сильным соперником. Получилось. «Оробичи» добились минимальной победы над 6-м клубом Италии — «Ромой» (1:0).

В компании лучших застолбил место «Лацио». Римский коллектив с 14 очками на 4-м месте. В последней игре римляне сокрушили тот самый «Кремонезе» (4:0), с которым ранее не смогла справиться «Аталанта».

«Удинезе» — гроза грандов

Серия из 5 побед подряд — выдало «Удинезе». «Маленькие зебры» на старте сезона удивляют. Были громкие победы над «Ромой» (4:0) и «Фиорентиной» (1:0), а также добытые дежурные 3 очка в поединках с «Сассуоло» (3:1) и «Монцой» (2:1).

И вот новая сенсация. Футболисты «Удинезе» на своём поле унизили вице-чемпиона «Интер» со счётом 3:1.

Толгай Арслан (слева), автор 3-го мяча в ворота «Интера» globallookpress.com

Интересный факт — победу «Удине» смогло вырвать в заключительные шесть минут игрового времени. К слову, миланский клуб опустился на 7-е место турнирной таблицы.

Первая победа в сезоне

Следом идёт «Ювентус» (8 место и 10 пунктов). «Старая синьора» осталась без очков в 7-м туре Серии А.

Туринский клуб потерпел неожиданное поражение в гостях против 20-й команды итальянского первенства. Именитый клуб смогла обыграть «Монца» с минимальным счётом 1:0.

Таким образом «Монца» обошла в турнирной таблице «Кремонезе» и «Сампдорию», у которых по-прежнему красуется цифра «0» в графе победы.

Тур № 8

Серия А прощается с поклонниками итальянского футбола до 1 октября. Возобновится клубный чемпионат именно в этот день.

Лидеры турнира «Наполи» дома примет «Торино», а «Аталанта» на своём поле сыграет с «Фиорентиной».

А «Удинезе» отправится на выезде к «Вероне», где попытается продлить выигрышную серию до 6 матчей.

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Матчи 8-го тура чемпионата Италии пройдут с 1 по 3 октября.