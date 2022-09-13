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    В итальянском чемпионате снова троевластие

    Серия А: Итоги 6-го тура

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    «Наполи» возглавил Серию А
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    «Наполи» возглавил Серию А
    Экс-лидер Серии А «Аталанта» потерял очки с аутсайдером первенства — «Кремонезе». Осечкой воспользовались «Милан» и «Наполи». После матчей 6-го тура в чемпионате Италии снова троевластие

    Изменения в турнирной таблице

    «Аталанта» потеряла 1 место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Наполи». Неаполитанцы обходят соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

    Большой рывок вперёд сделала «Болонья». После волевой победы над «Фиорентиной» (2:1), команда с 16-го места поднялась на 12-е.

    Календарь и таблица Серии А

    «Красно-синие» обошли в таблице «Сассуоло» (с 12-го на 13-е), «Верону» (с 13-го на 14-е), «Специю» (с 14-го на 15-е), «Эмполи» (с 15-го на 16-е).

    Опустились вниз по таблице «Ювентус» (с 7-го на 8-е) и «Торино» (с 6-го на 9-е). А вот «Интер» (с 8-го на 6-е) и «Лацио» (с 9-го на 7-е) наоборот сделали шаг вверх.

    И снова три лидера

    По итогам 6 матчей в итальянском чемпионате лидируют три клуба. Все набрали по 14 очков. Их места распределились лишь по дополнительным показателям.

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    • 1 место занимает «Наполи». Разница забитых и пропущенных мячей у неаполитанцев +9. В минувшем туре «кампанийцы» с минимальным счётом переиграли «Специю» (1:0). Важный и победный гол на 89-й минуте забил Распадори.

    2 место за «Аталантой». «Королева провинциалов» дала маху в домашнем поединке с одной из худших команд Серии А — «Кремонезе» (1:1).

    Джан Пье́ро Гаспери́ни
    globallookpress.com

    Дебютанту лиги ничья помогла подняться на строчку выше. В турнирной таблице «Кремонезе» (18 место и 2 очка) обошли «Сампдорию» (19 место и 2 очка).

    3 место у «Милана». Действующий чемпион нанёс поражение как раз «Сампдории» (2:1). Решающий гол забил Оливье Жиру на 67-й минуте — с пенальти.

    Без изменений

    13 очков в турнире набрали команды, которые остались на своих местах. Так на 4-й позиции расположилось «Удинезе».

    «Маленькие зебры» в гостях разгромили «Сассуоло» (3:1). В составе «Удине» двумя голами отметился Бетуншал, еще один мяч в сетку ворот соперника отправил Самарджич.

  • Серия А: Итоги 5-го тура
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  • 06/09/2022

    • На 5-м месте — «Рома». Римский клуб реабилитировался после крупного поражения от «Удинезе» (0:4). В 5-м туре «Волчицы» добились успеха в матче с «Эмполи» (2:1).

    Теневые претенденты на Скудетто

    Всего 1 игра может изменить турнирный расклад в Серии А. «Интер» например занимает 6 место, но от лидеров отстает всего на 2 очка.

    Симоне Индзаги
    globallookpress.com

    «Нерадзурри» обыграли «Торино» (1:0). Далее идут «Лацио» и «Ювентус». Римляне обыграли «Верону» (2:0), а туринский коллектив разошёлся миром с ФК «Салернитана» (2:2).

    Тур № 7

    На центральную битву тура могут претендовать сразу две пары. В воскресенье, 18 сентября чемпион «Милан» примет нынешнего лидера Серии А — «Наполи». А «Рома» на своём поле сыграет с «Аталантой».

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    В остальных парах фавориты должны брать 3 очка: «Интер» отправится в гости к «Удинезе», «Ювентус» будет гостить у ФК «Монца», а «Кремонезе» примет «Лацио».

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи 7-го игрового дня пройдут с 16 по 18 сентября. Потом Серия А уйдёт на перерыв. Пауза связана с играми национальных сборных в Лиге Наций.

    Возобновятся игры в итальянском чемпионате с 1 октября.

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