Серия А: Итоги 5-го тура

«Аталанта» празднует победу над ФК «Монца» в Серии А

«Аталанта» побеждает и вырывается вперёд. К гонке подключились «Наполи» и «Милан». А «Рома», «Ювентус» и «Интер» решили притормозить. В зоне вылета «Кремонезе» набирает первые очки, а «Монца» по-прежнему не знает вкуса побед и ничьи.

Изменения в турнирной таблице

Второй тур кряду изменения в турнирной таблице касаются только верхней её части. А именно перестановки произошли со 2-го по 9-е места.

На 1-м месте осталась «Аталанта». Вверх по турнирной таблице поднялись «Наполи» (с 4-го на 2-е), «Милан» (с 6-го на 3-е), «Удинезе» (с 9-го на 4-е) и «Торино» (с 8-го на 6-е).

Календарь и таблица Серии А

Потеряли прежние места также 4 клуба: «Рома» (со 2-го на 5-е), «Ювентус» (с 5-го на 7-е), «Интер» (с 3-го на 8-е) и «Лацио» (с 7-го на 9-е).

Единоличное лидерство

«Аталанта» воспользовалась осечкой конкурентов и ушла в минимальный отрыв. Новый лидер Серии А.

«Королева провинциалов» в 5 матчах одержала 4 победы и 1 матч завершила вничью. Итог — 13 набранных очков.

Выйти на 1 место удалсь после победы в 5-м туре над одним из аутсайдеров итальянского чемпионата — командой «Монца» (2:0).

Ранее «Аталанта» обыграла «Торино» (3:1), «Верону» (1:0) и «Сампдорию» (2:0). Единственная ничья была зафиксирована с действующим чемпионом — «Миланом» (1:1).

На 2 очка меньше

«Наполи» и «Милан» включились в погоню за «Аталантой». Оба клуба набрали по 11 очков.

2 место у «неаполитанцев». «Адзурри» одержали волевую победу над «Лацио» (2:1).

Стефано Пиоли, главный тренер «Милана» globallookpress.com

На 3-й строчке расположился «Милан». «Россонери» в миланском дерби смогли переиграть «Интер» со счётом 3:2. В составе чемпиона мячи забили Оливье Жиру + дубль на счету Рафаэля Леао.

Ворваться в Топ-4

Речь о команде «Удинезе». «Маленькие зебры» не просто добыли победу в 5-м туре, а уничтожили одного из претендентов на Скудетто — «Рому» (4:0).

Сенсационную победу «Удине» одержало благодаря голам Удоджи, Самарджича, Перейры и Ловрича.

Жозе Моуринью и Пауло Дибала globallookpress.com

Сразу три клуба набрали по 10 очков: «Удинезе» (4 место), «Рома» (5 место) и «Торино» (6 место).

Вместе с «Ромой» и «Интером» потерял очки и «Ювентус». Туринский клуб в минувшем туре сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

В турнирной таблице у «Ювентуса» 7 место и 9 очков. Следом идут «Интер» (8 место и 9 очков) и «Лацио» (9 место и 8 очков).

Избежать опасной зоны

Пока не получается. Вот уже пару туров последние места в таблице занимают одни и те же команды. На 18-м месте «Сампдория» (2 очка).

Строчкой ниже «Кремонезе». К слову, коллектив в 5-м туре заработал первое очко после ничьей с «Сассуоло» (0:0).

Ну а замыкает Серию А — «Монца». В 5 матчах — 5 поражений. Итог — 0 очков.

Тур №6

Матчи 6-го тура пройдут с 10 по 12 сентября. Громких вывесок в игровом дне — нет. Разве что можно выделить пару команды верхней части таблицы. 10 сентября «Интер» сыграет против «Торино» в Милане.

Лидер Серии А — «Аталанта» в родных стенах сыграет с «Кремонезе». Это прекрасный шанс взять ещё 3 очка в копилку. Встреча запланирована на 11 сентября.

Все прогнозы на Серию А

Ну а чемпион «Милан» отправится в гости к «Сампдории». Игра состоится в субботу, 10 сентября.