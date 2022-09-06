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    Серия А: Итоги 5-го тура

    В итальянском чемпионате сменился фаворит — в гонке лидирует «Аталанта»

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    «Аталанта» празднует победу над ФК «Монца» в Серии А
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    «Аталанта» празднует победу над ФК «Монца» в Серии А
    «Аталанта» побеждает и вырывается вперёд. К гонке подключились «Наполи» и «Милан». А «Рома», «Ювентус» и «Интер» решили притормозить. В зоне вылета «Кремонезе» набирает первые очки, а «Монца» по-прежнему не знает вкуса побед и ничьи.

    Изменения в турнирной таблице

    Второй тур кряду изменения в турнирной таблице касаются только верхней её части. А именно перестановки произошли со 2-го по 9-е места.

    На 1-м месте осталась «Аталанта». Вверх по турнирной таблице поднялись «Наполи» (с 4-го на 2-е), «Милан» (с 6-го на 3-е), «Удинезе» (с 9-го на 4-е) и «Торино» (с 8-го на 6-е).

    Календарь и таблица Серии А

    Потеряли прежние места также 4 клуба: «Рома» (со 2-го на 5-е), «Ювентус» (с 5-го на 7-е), «Интер» (с 3-го на 8-е) и «Лацио» (с 7-го на 9-е).

    Единоличное лидерство

    «Аталанта» воспользовалась осечкой конкурентов и ушла в минимальный отрыв. Новый лидер Серии А.

    «Королева провинциалов» в 5 матчах одержала 4 победы и 1 матч завершила вничью. Итог — 13 набранных очков.

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    • Выйти на 1 место удалсь после победы в 5-м туре над одним из аутсайдеров итальянского чемпионата — командой «Монца» (2:0).

    Ранее «Аталанта» обыграла «Торино» (3:1), «Верону» (1:0) и «Сампдорию» (2:0). Единственная ничья была зафиксирована с действующим чемпионом — «Миланом» (1:1).

    На 2 очка меньше

    «Наполи» и «Милан» включились в погоню за «Аталантой». Оба клуба набрали по 11 очков.

    2 место у «неаполитанцев». «Адзурри» одержали волевую победу над «Лацио» (2:1).

    Стефано Пиоли, главный тренер «Милана»
    globallookpress.com

    На 3-й строчке расположился «Милан». «Россонери» в миланском дерби смогли переиграть «Интер» со счётом 3:2. В составе чемпиона мячи забили Оливье Жиру + дубль на счету Рафаэля Леао.

    Ворваться в Топ-4

    Речь о команде «Удинезе». «Маленькие зебры» не просто добыли победу в 5-м туре, а уничтожили одного из претендентов на Скудетто — «Рому» (4:0).

    Сенсационную победу «Удине» одержало благодаря голам Удоджи, Самарджича, Перейры и Ловрича.

    Жозе Моуринью и Пауло Дибала
    globallookpress.com

    Сразу три клуба набрали по 10 очков: «Удинезе» (4 место), «Рома» (5 место) и «Торино» (6 место).

    Вместе с «Ромой» и «Интером» потерял очки и «Ювентус». Туринский клуб в минувшем туре сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

    В турнирной таблице у «Ювентуса» 7 место и 9 очков. Следом идут «Интер» (8 место и 9 очков) и «Лацио» (9 место и 8 очков).

    Избежать опасной зоны

    Пока не получается. Вот уже пару туров последние места в таблице занимают одни и те же команды. На 18-м месте «Сампдория» (2 очка).

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    • Строчкой ниже «Кремонезе». К слову, коллектив в 5-м туре заработал первое очко после ничьей с «Сассуоло» (0:0).

    Ну а замыкает Серию А — «Монца». В 5 матчах — 5 поражений. Итог — 0 очков.

    Тур №6

    Матчи 6-го тура пройдут с 10 по 12 сентября. Громких вывесок в игровом дне — нет. Разве что можно выделить пару команды верхней части таблицы. 10 сентября «Интер» сыграет против «Торино» в Милане.

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    Лидер Серии А — «Аталанта» в родных стенах сыграет с «Кремонезе». Это прекрасный шанс взять ещё 3 очка в копилку. Встреча запланирована на 11 сентября.

    Все прогнозы на Серию А

    Ну а чемпион «Милан» отправится в гости к «Сампдории». Игра состоится в субботу, 10 сентября.

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