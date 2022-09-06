Серия А: Итоги 5-го тура

Изменения в турнирной таблице
Второй тур кряду изменения в турнирной таблице касаются только верхней её части. А именно перестановки произошли со 2-го по 9-е места.
На 1-м месте осталась «Аталанта». Вверх по турнирной таблице поднялись «Наполи» (с 4-го на 2-е), «Милан» (с 6-го на 3-е), «Удинезе» (с 9-го на 4-е) и «Торино» (с 8-го на 6-е).
Потеряли прежние места также 4 клуба: «Рома» (со 2-го на 5-е), «Ювентус» (с 5-го на 7-е), «Интер» (с 3-го на 8-е) и «Лацио» (с 7-го на 9-е).
Единоличное лидерство
«Аталанта» воспользовалась осечкой конкурентов и ушла в минимальный отрыв. Новый лидер Серии А.
«Королева провинциалов» в 5 матчах одержала 4 победы и 1 матч завершила вничью. Итог — 13 набранных очков.
Выйти на 1 место удалсь после победы в 5-м туре над одним из аутсайдеров итальянского чемпионата — командой «Монца» (2:0).
Ранее «Аталанта» обыграла «Торино» (3:1), «Верону» (1:0) и «Сампдорию» (2:0). Единственная ничья была зафиксирована с действующим чемпионом — «Миланом» (1:1).
На 2 очка меньше
«Наполи» и «Милан» включились в погоню за «Аталантой». Оба клуба набрали по 11 очков.
2 место у «неаполитанцев». «Адзурри» одержали волевую победу над «Лацио» (2:1).
На 3-й строчке расположился «Милан». «Россонери» в миланском дерби смогли переиграть «Интер» со счётом 3:2. В составе чемпиона мячи забили Оливье Жиру + дубль на счету Рафаэля Леао.
Ворваться в Топ-4
Речь о команде «Удинезе». «Маленькие зебры» не просто добыли победу в 5-м туре, а уничтожили одного из претендентов на Скудетто — «Рому» (4:0).
Сенсационную победу «Удине» одержало благодаря голам Удоджи, Самарджича, Перейры и Ловрича.
Сразу три клуба набрали по 10 очков: «Удинезе» (4 место), «Рома» (5 место) и «Торино» (6 место).
Вместе с «Ромой» и «Интером» потерял очки и «Ювентус». Туринский клуб в минувшем туре сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).
В турнирной таблице у «Ювентуса» 7 место и 9 очков. Следом идут «Интер» (8 место и 9 очков) и «Лацио» (9 место и 8 очков).
Избежать опасной зоны
Пока не получается. Вот уже пару туров последние места в таблице занимают одни и те же команды. На 18-м месте «Сампдория» (2 очка).
Строчкой ниже «Кремонезе». К слову, коллектив в 5-м туре заработал первое очко после ничьей с «Сассуоло» (0:0).
Ну а замыкает Серию А — «Монца». В 5 матчах — 5 поражений. Итог — 0 очков.
Тур №6
Матчи 6-го тура пройдут с 10 по 12 сентября. Громких вывесок в игровом дне — нет. Разве что можно выделить пару команды верхней части таблицы. 10 сентября «Интер» сыграет против «Торино» в Милане.
Лидер Серии А — «Аталанта» в родных стенах сыграет с «Кремонезе». Это прекрасный шанс взять ещё 3 очка в копилку. Встреча запланирована на 11 сентября.
Ну а чемпион «Милан» отправится в гости к «Сампдории». Игра состоится в субботу, 10 сентября.