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    Серия А: Итоги 4-го тура

    Чемпионат Италии возглавили два клуба. После матчей 4-го тура в лидеры вышли «Аталанта» и «Рома».

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    «Рома» — один из лидеров Серии А
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    «Рома» — один из лидеров Серии А
    В турнирной таблице итальянской Серии А всё очень плотно. Всего 3 очка разделют команды от 1-го до 9-го места. На первых ролях «Аталанта» и «Рома». Забуксовали «Наполи», «Милан», «Лацио» и «Торино». В плачевной ситуации по-прежнему «Кремонезе» и «Монца»

    Изменения в турнирной таблице

    Изменения коснулись лишь первой восьмёрки команд. Остальные клубы остались при своих местах. По итогам 4-го тура места повыше заняли «Аталанта» (с 4-го на 1-е) и «Рома» (с 6-го на 2-е).

    Календарь и таблица Серии А

    Поднялись в турнирной таблице также миланский «Интер» (с 7-го на 3-е), «Ювентус» (с 8-го на 5-е).

    В минус минувший тур могут занести себе «Наполи» (с 1-го на 4-е), «Милан» (со 2-го на 6-е), «Лацио» (с 3-го на 7-е) и «Торино» (с 5-го на 8-е).

    Двоевластие

    До 4-го тура у шести команд было равное количество очков. Из общей группы выделились только два клуба. «Аталанта» и «Рома» одержали победы и записали в актив по 10 очков. Даже в разнице голов равенство. +/- 5 мячей.

    Однако, на 1 место вышла «Аталанта». «Королева провинциалов» в этом сезоне забила 7 голов. Это на 1 мяч больше, чем у римлян.

    В 4-м туре «Аталанта» обыграла «Торино» со счётом 3:1. В составе победителей хет-трик оформил Тён Копмейнерс. При этом два гола — с пенальти.

    Тён Копмейнерс
    globallookpress.com

    В остальных матчах итальянского чемпионата «Аталанта» обыграла «Сампдорию» (2:0) и «Верону» (1:0). Единственная ничья была зафиксирована во 2-м туре с чемпионом «Миланом» (1:1).

    Для «Торино» поражение от «Аталанты» — первое в сезоне. После неудачной игры «гранатовые» скатились в турнирной таблице с 5-го на 8-е место. У команды 7 набранных очков.

    На 2-м месте идёт «Рома». Римский клуб в родных стенах разгромил новичка Серии А — «Монцу» (3:0). Команде Моуринью не хватило одного гола, чтобы выйти на 1 место в чемпионате.

    Пауло Дибала
    globallookpress.com

    Пауло Дибала оформил дубль, ещё один мяч за «Рому» забил Ибаньес. Римляне, как и «Аталанта» пока идут без поражений. За плечами клуба ничья с «Ювентусом» (1:1) и победы над «Кремонезе» (1:0) и «Салернитана» (1:0).

    На 3-м месте

    В погоню за лидерами включился экс-чемпион и серебряный призёр минувшего сезона — «Интер».

    «Змеи» вернулись на победную тропу. В 4-м туре итальянского первенства миланский клуб переиграл дебютанта лиги — «Кремонезе» (3:1).

    В сетку ворот соперника мячи отправляли Хоакин Корреа, Николо Барелла и Лаутаро Мартинес.

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    • Напомним, «Интер» дал маху в позапрошлой игре. Клуб из Милана проиграл «Лацио» со счётом 1:3.

    После 4-х матчей команда из столицы моды набрала 9 очков и поднялась на 3 место чемпионата Италии.

    Потенциальные претенденты на Скудетто

    С 4-го по 7-е место расположилась группа команд, которая может реально претендовать на титул чемпиона Италии. У всех по 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 0 поражений — таков показатель этой четвёрки.

    «Наполи» и 4 место. «Неаполитанцы» потеряли очки в матче с 15-й командой первенства — «Лечче» (1:1). «Адзурри» не могут выиграть уже второй тур подряд, также команда разошлась миром с «Фиорентиной» (0:0).

    До этого неаполитанцы добивались успеха в играх с ФК «Монца» (4:0) и «Вероной» (5:2).

    Массимилиано Аллегри
    globallookpress.com

    «Ювентус» и 5 место. «Старая синьора» после двух мирных исходов с «Ромой» (1:1) и «Сампдорией» (0:0), наконец одержала победу.

    Туринский клуб обыграл «Специю» (2:0). Ещё была крупная виктория в 1-м туре над «Сассуоло» (3:0).

    «Милан» и 6 место. Действующий чемпион чередует победы и ничьи. Главное — без поражений. После победы над командой «Болонья» (2:0), россонери не смогли распечатать ворота «Сассуоло» (0:0).

    Фанаты «Милана»
    globallookpress.com

    Ранее миланский клуб сыграл вничью с нынешним лидером Серии А — «Аталантой» (1:1) и обыграл «Удинезе» (4:2).

    «Лацио» и 7 место. «Орлы» идут по стопам «Милана». В 4-м туре римский коллектив поделил очки с «Сампдорией» (1:1). До этого была громкая победа над «Интером» (3:1). Плюс ничья с «Торино» (0:0) и волевая победа над «Болоньей» (2:1).

    Зона вылета

    Дальше идёт группа команд, чьи места остались неизменными по итогам 4 тура. В зоне всё те же лица. Лучшая ситуация у 18-й команды Серии — «Сампдории». У команды 2 балла.

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  • Топ-6 серии А. Команды итальянского чемпионата продолжают формировать группу претендентов на Скудетто.
  • 29/08/2022

    • Без очков идут пока «Кремонезе» (19 место) и «Монца» (20 место). У новичков элитного дивизиона итальянского чемпионата ещё есть время всё исправить. Дистанция длинная — чемпионат только начался.

    Новый тур

    С 3-го по 5-е сентября в чемпионате Италии пройдут матчи 5-го тура.

    На статус центрального поединка игрового дня претендуют сразу три пары. Все пройдут в субботу, 3 сентября. Состоится битва между «Фиорентиной» и «Ювентусом».

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    В Риме пройдёт битва «Лацио» и «Наполи». Интерес вызывает и миланское дерби. Чемпион «Милан» в качестве номинального хозяина поля примет вице-чемпиона «Интер».

    Осечкой этих команд может вполне воспользоваться «Рома», если обыграет «Удинезе». Эту игру римляне проведут в гостях в воскресенье, 4 сентября.

    Все прогнозы на Серию А

    Лидер Серии А «Аталанта» в понедельник, 5 сентября отправится в гости к последней команде чемпионата — ФК «Монца».

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