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    Серия А: Итоги 3-го тура

    Топ-6 серии А. Команды итальянского чемпионата продолжают формировать группу претендентов на Скудетто.

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    «Милан» — «Болонья». Матч 3-го тура чемпионата Италии
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    «Милан» — «Болонья». Матч 3-го тура чемпионата Италии
    Шесть команд набрали по 7 очков после матчей 3-го тура чемпионата Италии. Турнирную таблицу по дополнительным показателям возглавляет «Наполи». В их числе отсутствуют «Интер» и «Ювентус». На дне новички — «Кремонезе» и «Монца». Команды пока идут без баллов в серии А.

    Что с таблицей?

    Основные корректировки произошли в верхней части таблицы. Так с 5-го на 2-е место поднялся чемпион «Милан».

    Взлёт получился у римского «Лацио» (с 8-го на 3-е место). В Топе теперь «Аталанта» (с 6-го на 4-е) и «Торино» (с 9-го на 5-е).

    Календарь и таблица Серии А

    Вниз свалились «Рома» (с 3-го на 6-е), «Интер» (со 2-гона 7-е), «Ювентус» (с 4-го на 8-е) и «Фиорентина» (с 7-го на 9-е).

    В зону вылета опустилась «Сампдория» (с 16-го на 18-е), а вот «Лечче» напротив, покинуло опасную черту (с 19-го на 15-е).

    Кто в Топе?

    Серию А возглавляет сразу 6 клубов. «Наполи» лидирует в чемпионской гонке благодаря дополнительным показателям.

    «Адзурри» в минувшем туре позволили соперникам приблизиться вплотную. «Наполи» потерял очки в гостевом матче с «Фиорентиной» (0:0). «Фиалки» идут на 9 месте с 5 очками в активе.

    Хвича Кварацхелия
    globallookpress.com

    До этого неаполитанцы одержали две победы в Серии А над ФК «Монца» (4:0) и «Вероной» (5:2).

    2 позиция у «Милана». Чемпионы поднялись на эту строчку после победы над «Болоньей» (2:0). В составе «россонери» мячи забили Рафаэль Леао и Оливье Жиру.

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    • Ранее «Милан» обыграл «Удинезе» (4:2) и сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

    3 место в таблице за «Лацио». Римский клуб взобрался на бронзовую позицию после сенсационной победы над экс-чемпионом Италии — «Интером» (3:1).

    Фелипе Андерсон
    globallookpress.com

    Самое интересное, что «орлы» вырвали победу у «змей» в последние 15 минут игрового времени. При равном счёте 1:1, победные голы за «Лацио» забили Ромеро и Ледесма. «Аталанта», «Торино» и «Рома» — эта троица также набрала по 7 очков. Она и замыкает Топ-6 Серии А.

    «Аталанта» минимально переиграла «Верону» (1:0), «Торино» переиграло дебютанта лиги —
    «Кремонезе» (2:1). А «Рома» поделила очки с «Ювентусом» (1:1).

    Кто в тени?

    Это «Интер», «Ювентус» и «Фиорентина». Клубы замыкают верхнюю часть турнирной таблицы. Однако отставание от Топ-6 минимальное.

    «Интер» — на 7-м месте. «Нерадзурри» всего на 1 очко отстают от идущего на 1-й строчке «Наполи».

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    • До поражения от «Лацио», футболисты «Интера» одержали две победы над «Лечче» (2:1) и «Специей» (3:0).

    «Ювентус» — на 8-й позиции. «Старая синьора» теряет очки второй матч подряд. Сначала была ничья с «Сампдорией» (0:0), теперь с «Ромой» (1:1). Единственную победу туринский клуб одержал в 1-м туре над «Сассуоло» (3:0).

    Тэмми Абрахам
    globallookpress.com

    «Фиорентина» — клуб на 9-м месте. «Фиалки» также набрали 5 очков в стартовах 3-х турах.

    Помимо ничьи с «Наполи», клуб разошёлся миром с «Эмполи» (0:0) и нанёс поражение «Кремонезе» (3:2).

    Кто в опасной зоне?

    «Сампдория» опустилась в зону вылета. Команда занимает 18 место в чемпионате Италии. В трёх играх «моряки» смогли отобрать очки лишь у «Ювентуса» (0:0). К тому же клуб пока не может забить соперникам. Были неудачные игры с «Аталантой» (0:2) и ФК «Салернитана» (0:4).

    Также в зоне вылета находятся новички серии А — «Кремонезе» и «Монца». В графе «набранные очки» — красуется цифра 0.

  • Серия А: Итоги 2-го тура
  • Шесть матчей из десяти завершились миром во 2-м туре чемпионата Италии. Претенденты на Скудетто «Милан» и «Ювентус» потеряли первые очки.
  • 23/08/2022

    • Первый балл смог набрать еще один дебютант итальянского чемпионата — «Лечче». Клуб разошелся миром с «Эмполи» (1:1). Благодаря этой ничьей «Лечче» поднялось с последнего на 15 место.

    Что в следующем туре?

    В 4-м туре можно выделить пару из первой шестёрки. 1 сентября «Аталанта» на своём поле примет «Торино».

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    В остальных парах фавориты должны брать свои дежурные 3 очка. Лидер серии А «Наполи» сыграет с «Лечче». Матч пройдёт дома 31 августа.

    30 августа чемпион «Милан» отправится в гости к «Сассуоло». А идущий на 3-м месте «Лацио» 31 августа сыграет на выезде против «Сампдории».

    Все прогнозы на Серию А

    30 августа также запланированы игры пар «Рома» — «Монца», «Интер» — «Кремонезе». А 31 августа «Ювентус» примет «Специю».

    Два тура на неделе. Матчи 5-го игрового дня в Серии А состоятся в период с 3 по 5 сентября.

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