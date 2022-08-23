Серия А: Итоги 2-го тура

Пять претендентов на титул чемпиона Италии — пока оправдывают себя. Клубы входят в топ-5 Серии А. «Наполи», «Интер» и «Рома» набрали максимум очков. «Милан» и «Ювентус» с потерей баллов, но далеко оппонентов не отпустили. Всё самое интересное о 2-м туре итальянского чемпионата.

Великолепная пятёрка

Три команды Серии А набрали по 6 очков. На 1-м месте по дополнительным показателям идёт «Наполи». Неаполитанцы во 2-м туре разгромили дебютанта итальянского первенства — ФК «Монца» (4:0).

В составе «адзурри» дубль оформил Кварацхелия. Ещё по голу забили Осимхен и Ким Мин Джэ.

До этого была крупная гостевая победа над «Вероной» (5:2). Эти два исхода с участием футболистов «Наполи» пока самые крупные в чемпионате Италии сезона 2022/2023.

+7 — разница забитых и пропущенных мячей у «Наполи». Благодаря этому показателю неаполитанцы возглавляют турнирую таблицу.

Календарь и таблица Серии А

На 3 мяча у экс-чемпиона «Интера». «Нерадзурри» также набрали 6 баллов на старте сезона и идут на 2-й строчке Серии А.

Миланский клуб в родных стенах смог одолеть «Специю» (3:0). У «Интера» отличились Мартинес, Чалханоглу и Корреа. Ранее «змеи» обыграли дебютанта «Лечче» (2:1).

Замыкает тройку лидеров «Рома» Жозе Моуринью. «Волчица» пока играет в итальянском стиле — забить гол, «засушить» игру и довести встречу до минимальной победы. Так «Рома» переиграла «Кремонезе» и «Салернитану» с одинаковым счётом 1:0.

Адриан Рабьо globallookpress.com

На 2 очка меньше у «Ювентуса». «Бьянконери» потеряли очки во 2-м игровом дне против «Сампдории». Выездная встреча завершилась безголевой ничьей (0:0).

«Старая синьора» в 1-м туре дома разгромила «Сассуоло» со счётом 3:0. «Юве» набрал 4 очка, также как и действующий чемпион Италии — «Милан». «Россонери» не смогли обыграть «Аталанту» в минувшем туре.

Благодаря голу Исмаэля Беннасера на 68-й минуте, «Милану» удалось уйти от поражения. Итог поединка — боевая ничья 1:1.

Вместе с «Ювентусом» и «Миланом» по 4 очка в турнирной таблице набрали «Аталанта», «Фиорентина», «Лацио» и «Торино».

Неудачный старт дебютантов

Практически все команды серии А набрали очки в новом сезоне, за исключением новичков. «Кремонезе», «Лечче» и «Монца» потерпели в стартовых играх по 2 поражения.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Кремонезе» уступило «Роме» (0:1) и «Фиорентине» (2:3);

«Лечче» проиграло «Сассуоло» (0:1) и «Интеру» (1:2);

«Монца» потерпела поражение от «Наполи» (0:4) и «Торино» (1:2).

Новый тур

В 3-м туре итальянского чемпионата можно выделить сразу три поединка с приставкой супер.

«Лацио» на своём поле примет серебряного призёра «Интер». «Ювентус» и «Рома» разыграют между собой место в тройке лидеров. А «Наполи» будет стремиться не упустить лидерство в сражении с «Фиорентиной».

Все прогнозы на Серию А

У чемпиона «Милана» есть возможность потеснить кого-то из первой четвёрки, если обыграет дома «Болонью».

Матчи 3-го тура серии А пройдут с 26 по 28 августа.