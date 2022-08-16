Серия А: Итоги 1-го тура

Не мирный тур. В 10 парах 1-го тура Серии А зафиксировано 10 побед. Без единого ничейного результата. Все фавориты добились успеха в стартовой игре. В их числе чемпион «Милан», а также призёры «Интер» и «Наполи»

Защита титула и победы фаворитов

«Милан» с победы начал защиту титула. Чемпион в 1-м туре итальянского первенства нанёс поражение «Удинезе» (4:2). В составе «россонери» голы забивали Браим Диас и Тео Эрнандес — с пенальти. Дубль на счету Анте Ребича.

Серебряный призёр Серии А «Интер» тоже завоевал первые 3 очка сезона. «Нерадзурри» в компенсированное время вырвали гостевую победу у «Лечче» (2:1).

Календарь и таблица Серии А

Ромелу Лукаку за «Интер» забил быстрый гол на 2-й минуте. Футболисты «Лечче» смогли восстановить равновесие на табло к 48-й минуте встречи.

Встреча близилась к мирному исходу. Пока чашу весов в пользу миланского клуба не склонил Дензел Дюмфрис. Победный гол голландский футболист забил на 95-й минуте поединка.

Бронзовый призёр «Наполи» устроил голевую феерию в матче с «Вероной». Игра прошла в гостях. Зрители увидели 7 голов на любой вкус. Эту встречу выиграли неаполитанцы со счётом 5:2.

Душан Влахович globallookpress.com

Стоит отметить успех туринского «Ювентуса». «Старая синьора» разгромила в родных стенах «Сассуоло» (3:0). В отрытой и яркой по накалу игре счёт еще в 1-м тайме открыл Анхель Ди Мария.

Дубль на счету сербского форварда Душан Влаховича. Футболист реализовал пенальти перед самым перерывом. А в начале второго тайма установил окончательный счёт в поединке.

На Скудетто в новом сезоне будет претендовать и «Рома». Команда Жозе Моуринью со скромным счётом одержала в гостях победу над ФК «Салернитана» (1:0). Единственный и победный гол забил Бриан Кристанте на 33-й минуте матча.

Дебютанты Серии А

Новички итальянского чемпионата не порадовали своих болельщиков положительными результатами. Так «Лечче» упустил ничью в матче с «Интером» (1:2).

«Монца» дома проиграла «Торино» (1:2), а «Кремонезе» в гостях позволило одержать победу «Фиорентине». Победный гол в составе «фиалок» на 95-й минуте забил Роландо Мандрагора.

Тур второй

Матчи 2-го тура Серии А пройдут с 20 по 22 августа.

Чемпион «Милан» отправится в гости к «Аталанте». Игра пройдёт 21 августа.

Серебряный «Интер» примет «Специю» 20 августа, а бронзовый «Наполи» в родных стенах встретится с дебютантом ФК «Монца» (21 августа).

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«Ювентус» отправится в гости к «Сампдории» (22 августа), а «Рома» Жозе Моуринью дома сыграет с новичком Серии А — «Кремонезе» (22 августа)