Новый король Рима. Моуринью и Дибала поведут «Рому» за долгожданным Скудетто

Всего лишь за год Моуринью довел красную часть города до безумия. В предыдущем сезоне «Особенный» не только перегибал с постоянными нападками на арбитров, но и добился очевидного прогресса в игре команды. Кульминацией стала победа в Лиге конференций. «Рома» впервые в своей истории выиграла европейский турнир.

И пусть это была всего лишь Лига конференций, но она все равно имела большое значение для Моуринью — после полуфинального противостояния с «Лестером» Жозе не сдерживал слез, а победу в финале отметил новой татуировкой.

Но еще больше этот успех значил для болельщиков. После 2001 года, когда «Рома» стала чемпионом Италии, их ждали сплошные разочарования как на внутренней арене, так и в еврокубках.

И поэтому совсем неудивительно, что Моуринью стал для них мессией: Жозе встречали сотни болельщиков, когда прошлым летом он внезапно возглавил «Рому».

Это стало сюрпризом абсолютно для всех. Никто даже не подозревал, что Моуринью заменит Паулу Фонсеку. И как правильно заметил бывший директор «Ромы» Вальтер Сабатини, назначение «Особенного» вызвало «эмоциональное землетрясение» в столице Италии.

Телефон Паоло Ди Канио буквально взорвался, легенду «Лацио» завалили сообщениями друзья, поддерживающие «Рому». Разумеется, они были в восторге от этой новости.

Ди Канио отреагировал максимально жестко, назвав Моуринью «законченным» и «худшим из худших».

Но, похоже, что методы Моуринью снова работают. В Риме он снова наслаждается статусом андердога. В этой роли ему всегда было комфортно.

«В каком-то смысле это удивительно, потому что перед его приездом у "Ромы" было очень тяжелое время. Они и близко не были на том же уровне, что их главные соперники в Италии, но теперь они все ближе и ближе к ним.

Но, с другой стороны, неудивительно, что у них сейчас все хорошо, потому что это Жозе Моуринью! Он уже давно доказал, что является одним из лучших тренеров в мире.

И это еще одно доказательства, что иногда вам просто нужен правильный тренер в нужное время, чтобы произошли качественные изменения», — сказал бывший полузащитник сборной Португалии Адриен Силва.

Пауло Дибала может стать новым лидером «Ромы» twitter.com/OfficialASRoma

Прямо сейчас Моуринью и «Рома» напоминаю союз, заключенный на небесах. С учетом силы команды, которая в предыдущем сезоне финишировала седьмой, ожидания от кампании 2021/22 были не самыми высокими. И на то были веские причины.

Сложных дней было достаточно много, и порой разочарование Моуринью становилось очевидным. Однажды он сказал, что повзрослел и как тренер, и как мужчина, но в какой-то момент все равно стал срываться во время пресс-конференций.

Возможно, его основной целью были арбитры. Но Моуринью также был вовлечен в очень неприятную и затяжную ссору с тренерским штабом «Буде-Глимт».

И все-таки Жозе удалось достичь своей цели. Его поддерживает не только команда, но и болельщики, которые даже сделали крутейшую фреску с изображением Моуринью в одном из римских кварталов.

Благодаря Моуринью в «Роме» появилось ощущение семьи. И это была, возможно, главная причина, почему римляне выиграли Лигу Европы. Но пока не очень понятно, сможет ли Жозе постоянно опираться на это непреодолимое чувство импульса.

Фабио Капелло, под руководством которого «Рома» в сезоне-2000/2001 завоевала Скудетто, считает, что команда Моуринью способна побороться за место в топ-4.

«Рома» заняла шестое место в предыдущем чемпионате Италии twitter.com/OfficialASRoma

При этом легендарный тренер подчеркивает, что вокруг клуба слишком много эйфории. Волну оптимизма среди болельщиков вызвала не только победа в Лиге конференций, но и успехи на трансферном рынке.

Кадры с презентации Пауло Дибалы моментально стали вирусными. Аргентинец признался, что был шокирован таким приемом.

Пауло Дибала twitter.com/OfficialASRoma

В следующий раз Дибала потерял дар речи перед началом товарищеского матча с донецким «Шахтером», когда 65 тысяч болельщиков воодушевленно исполнили гимн «Ромы». И настроение поклонников римского клуба нетрудно понять.

Дибала, Тэмми Абрахам, Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло — «Фантастическая четверка», как их уже успели назвать, — организовала первый гол в игре с «Шахтером», которая завершилась яркой победой «Ромы» со счетом 5:0. И этот результат говорит о том, команда Моуринью, похоже, готова «шуметь» и в Серии А.

Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини twitter.com/OfficialASRoma

«Жозе — победитель. И он снова продемонстрировал это в "Роме". Теперь у него есть команда, которая соответствует его ожиданиям. И он прекрасно управляет этой командой», — сказал Капелло в интервью Gazzetta dello Sport.

Безусловно, Неманья Матич и Джорджиньо Вейналдум добавят столь необходимого опыта и стабильности в полузащиту. Кроме того, серьезным усилением станет возвращение после травмы защитника сборной Италии Леонардо Спинаццолы.

Однако все равно остаются сомнения в том, действительно ли эта команда способна бороться за чемпионский титул.

Несомненно, Моуринью получил качественное усиление, но даже сейчас ощущается тревожная нехватка глубины состава, особенно в центре обороны. Еще одним поводом для беспокойства являются недавние проблемы со здоровьем Дибалы.

Также не очень понятно, готовы ли Матич и Вейналдум к выполнению самых серьезных задач, учитывая их недавние выступления за «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» соответственно.

Джорджиньо Вейналдум перешел в «Рому» на правах аренды из «ПСЖ» twitter.com/OfficialASRoma

И понятно, что фанаты не успокоятся до тех пор, пока не закроется трансферное окно, учитывая бесконечные спекуляции вокруг Дзаньоло, которого слухи настойчиво отправляют то в «Ювенус», то в «Тоттенхэм».

Тем не менее, очевидно, что «Рома» имеет все шансы стать главным открытием сезона в Серии А.

В итальянском футболе настали тревожные времена. Летнее трансферное окно в очередной раз заставило думать о том, что лучшие клубы Италии не могут конкурировать с гигантами из АПЛ за топ-игроков.

Осторожность, конечно, важно, но не обязательно вредна для грамотного создания команды. И «Рома» благодаря шикарному менеджменту своих американских владельцев доказала, что состав можно усилить, даже не тратя огромные деньги.

За две недели до закрытия трансферного окна «Рома» потратила всего лишь семь миллионов евро. Дибала, Вейналдум, Матич и Миле Свилар достались римскому клубу бесплатно.

Между тем, главные конкуренты «Ромы» — «Милан», «Интер» и «Ювентус» — совершенно иначе провели трансферную кампанию, но и близко даже не добились той шумихи, которая сейчас наблюдается вокруг команды Моуринью.

Но уместен ли здесь позитив? Не факт. «Рома» благодаря качественному усилению теперь не так далеко от «большой тройки», но это, вероятно, все равно недостаточно, чтобы считать ее претендентом на Скудетто.

И Капелло прав, когда говорит, что чрезмерная эйфория всегда была проблемой для одного из крупнейших, но самых нестабильных клубов Серии А. Ситуация в столице может кардинальным образом измениться в кратчайшие сроки.

Тем не менее, энергия, генерируемая на «Стадио Олимпико» прямо сейчас, впечатляет и вполне может привести команду к финишу в четверке лучших.

А Моуринью приблизиться еще на один шаг к тому, чтобы стать четвертым королем Рима.