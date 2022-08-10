Серия А: возвращение Лукаку и Погба, Дибала в Риме, новый «Наполи» и максимальная интрига

В эти выходные стартует чемпионат Италии, который, по всей видимости, станет самым интересным за последние годы.

Серия А — турнир без явных фаворитов

В отличие от английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и уже тем более от Бундеслиги и французской Лиги 1, в чемпионате Италии, как и в прошлом сезоне, нет одного или двух явных фаворитов.

Букмекеры, например, считают, что основная борьба за Скудетто развернется между тремя клубами — «Интером», «Ювентусом» и «Миланом».

Но при этом есть еще «Наполи» и «Рома». Да и про «Аталанту» не стоит забывать. Есть подозрение, что команда из Бергамо еще не сказала своего последнего слова, несмотря на провал в предыдущем чемпионате.

В плане интриги Серия А уверенно опережает все остальные европейские топ-лиги. Можно не сомневаться, что в Англии за золотые медали в итоге будут бороться «Ман Сити» и «Ливерпуль», в Испании — «Реал» и заметно усилившаяся «Барселона», в Германии впереди всех снова окажется «Бавария», а во Франции — «Пари Сен-Жермен».

Между тем, в Италии, скорее всего, до последнего тура будет неясно, кто станет чемпионом. И это один из главных поводов, почему Серия А заслуживает пристального внимания.

«Милан»: продлили Ибрагимовича и купили талантливого бельгийца

«Милан» почти сенсационно стал чемпионом в прошлом сезоне, драматично опередил на два очка «Интер». «Россонери» идеально прошли дистанцию, потерпев лишь четыре поражения и пропуская в среднем за игру меньше гола.

Главным героем «Милана» стал Стефано Пиоли. Оказавшись в здесь, по сути, случайно, 56-летний тренер за два года сколотил команду, которая в итоге взяла Скудетто.

Но теперь есть ощущение, что «Милан» в своем нынешнем виде достиг потолка. После завоевания чемпионского титула у него появился шикарный шанс сделать еще один большой шаг вперед, но правильно воспользоваться им клуб, похоже, не сумел.

На фоне больших ожиданий работа «Милана» на трансферном рынке откровенно разочаровала. Владельцы клуба решили, что команда не нуждается в серьезном усилении.

Шарль де Кателаре twitter.com/acmilan

Несмотря на многочисленные слухи, «Милан» провернул лишь одну крупную сделку, купив у «Брюгге» за 32 миллиона евро талантливого атакующего полузащитника Шарля де Кателаре.

Еще одним новичком «россонери» стал Дивок Ориги, решивший наконец-то избавиться от статуса «джокера» «Ливерпуля». И это все, больше у «Милана» не было приобретений.

Зато «Милан» продлил контракт с 40-летним Златаном Ибрагимовичем, который не сможет играть в первой половине сезона из-за травмы колена.

При этом есть и потери. Алессио Романьоли ушел в «Лацио», а Франк Кессье теперь будет играть в «Барселоне».

Очевидно, что «Милану» будет тяжело защитить чемпионский титул. Несмотря на шикарную работу Пиоли, все равно есть подозрение, что успех прошлого сезона был пусть и отчасти, но все-таки случайностью.

«Интер»: вернули Лукаку и избавились от Алексиса Санчеса

Еще в одном миланском клубе тоже воздержались от серьезных трат, но при этом «Интеру» все равно удалось осуществить несколько важных сделок.

Во-первых, «Интер» вернул Ромелу Лукаку. После сезона страданий в «Челси» бельгиец снова будет играть за «нерадзурри». Год назад Ромелу перешел в лондонский клуб почти за 100 миллионов фунтов, а теперь «Интер» потратил на его годичную аренду всего лишь восемь миллионов евро. Что сказать, остается только аплодировать руководству вице-чемпиона Италии, отличный бизнес.

Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес снова вместе globallookpress.com

Кроме того, «Интер» подписал Генриха Мхитаряна, отказавшегося продлевать контракт с «Ромой». Армянский футболист снова не ужился в одной команде с Жозе Моуринью.

Но самое главное, что «Интеру» удалось сохранить текущий состав. Ушли только те, на кого больше не рассчитывал Симоне Индзаги. Иван Перишич покинул Милан в статусе свободного агента, а контракт с Алексисом Санчесом был расторгнут.

В отличие от «Милана», который запросто может финишировать за пределами топ-4, «Интер» вряд ли займет место ниже третьего.

«Наполи»: продали Кулибали и Мертенса, отпустили Инсинье

А вот перспективы «Напои» пока выглядят весьма туманно. В Неаполе начинается новая эпоха — без Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.

Кулибали отправился в «Челси», Мертенс перешел в «Галатасарай», а Инсинье решил продолжить карьеру в МЛС. До сих пор представить «Наполи» без этих игроков было почти невозможно.

С одной стороны, грустно, а с другой — даже интересно, сможет ли Лучано Спаллетти в кротчайшие сроки построить, по сути, новую команду, звездой которой, к слову, может стать бывший полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«Наполи» вряд ли будет бороться за Скудетто, но вполне может финишировать четвертым или даже третьим, но для этого также понадобится и удача — без нее точно никуда, когда вместо Кулибали на позиции центрального защитника будет играть кореец Ким Мин Чжэ. Впрочем, кто знает, может этот парень через несколько матчей заставит Неаполь забыть о сенегальском монстре.

«Ювентус»: вернули Погба и подписали Ди Марию, но потеряли Дибалу и де Лигта

Два предыдущих сезона обернулись большим разочарованием. После десяти лет тотального доминирования «Старая синьора» с трудом финишировала в топ-4.

После первого провала главным виноватым признали Андреа Пирло, вместо которого на пост главного тренера снова привели Массимилиано Аллегри. Лучше не стало, но в этом году боссы клуба решили, что проблема в игроках.

Первым делом «Ювентус» отпустил Пауло Дибалу. Точнее так: «бьянконери» были не против, чтобы аргентинец остался, но взамен предлагали зарплату, которую игрок посчитал почти унизительной.

Вскоре после этого «Юве» продал в «Баварию» Маттейса де Лигта, а на замену приобрел бразильца Бремера из «Торино».

И как раз здесь надо остановиться поподробнее. С учетом того, что «Юве» также покинул Мерих Демираль, защита может стать самым уязвимым звеном в команде Аллегри. Теперь все будет держаться на 35-летнем Леонардо Бонуччи. Это либо просчет, либо в «Ювентусе» действительно верят, что все делают правильно.

Главным же событием для «Ювентуса» этим летом стало возвращение Поля Погба. Француз буквально сбежал из «Манчестер Юнайтед», отказавшись от еще одного жирного контракта. Но к большому сожалению, в ближайшее время Погба не поможет «Старой синьоре» из-за серьезной травмы.

Поль Погба twitter.com/juventusfc

Возможно, роль лидера возьмет на себя Анхель Ди Мария, который должен стать главным помощником сербского форварда Душана Влаховича. Но в целом на данный момент можно сказать, что «Ювентусу» будет непросто вернуться на вершину итальянского футбола. В клубе явно провалили трансферную кампанию. Впрочем, время исправить ошибки еще есть.

«Рома»: подписали Дибалу и арендовали Вейналдума

А самую интересную трансферную кампанию провела «Рома». Благодаря своевременному телефонному звонку Жозе Моуринью римский клуб сумел убедить Паоло Дибалу продолжить карьеру в столице Италии.

И глядя на то, как аргентинца встретили в Риме, можно запросто предположить, что намечается что-то грандиозное. Так мощно в Италии в свое время встречали только Диего Марадону.

Пауло Дибала globallookpress.com

Но Дибала не единственный новичок в команде Моуринью. Как минимум ближайший сезон в «Роме» проведет Джорджиньо Вейналдум, так и не прижившийся в «Пари Сен-Жермен».

В центре полузащиты будет играть Неманья Матич, до этого неплохо бегавший за «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Если клубу все-таки удастся сохранить Николо Дзаньоло и Тэмми Абрахама, в новом сезоне «Рома» может стать серьезным претендентом на Скудетто. С Дибалой и Вейналдумом конкурировать с миланскими клубами и «Ювентусом» будет гораздо проще. Ну и с такими болельщиками.

Итальянские топы продолжают экономить

Текущее трансферное окно четко дает понять, почему итальянские клубы в ближайшем будущем не смогут конкурировать на европейской арене с грандами АПЛ, Ла Лиги, а также с «Баварией» и «ПСЖ».

Достаточно взглянуть на сборную лучших новичков Серии А.

Лучшие новички Серии А по версии La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Не исключено, что о некоторых многие до сих пор даже не слышали. Список самых дорогих трансферов возглавляет бразильский защитник Бремер, на втором месте бельгиец Шарль де Кателаре, а после него — пропасть. Лучшие клубы Италии по-прежнему делают ставку на свободных агентов, пусть и статусных. Бывают, конечно, исключения, но они точно неспособны изменить тенденцию.

Миранчук рвется в «Торино», но может остаться в «Аталанте»

Слухи о будущем Алексея Миранчука уже порядком поднадоели, но появляются они не на пустом месте.

Россиянин больше не хочет играть за «Аталанту», пытаясь сменить команду хотя бы на ближайший сезон. И его можно понять, с учетом требований Джанпьеро Гасперини у него минимальные шансы стать игроком основного состава.

Алексей Миранчук globallookpress.com

Алексей уже несколько раз был близок к переходу в «Торино», но каждый раз сделка срывалась. Итальянские СМИ утверждают, что проблема в Гасперини, который не хочет отпускать игрока. Тренер при этом говорит, что не имеет к этому никакого отношения.

Так или иначе, а Миранчук и его агент по-прежнему настаивают на трансфере. «Торино» вот-вот возьмет в аренду Николу Влашича, но при этом готов принять у себя и Миранчука, в котором лично заинтересован главный тренер команды Иван Юрич.

Кокорин остался в «Фиорентине», но играть не будет

«Фиорентина» изо всех сил пыталась избавиться от Александра Кокорина, о чем спортивный директор клуба Даниэле Праде даже не скрывал, но тщетно — россиянин не собирается покидать Флоренцию.

Разве что найдется желающий платить ему около двух миллионов евро за сезон. Приблизительно столько Кокорин получает в «Фиорентине».

Но понятно, что сейчас столь щедрых вариантов не будет даже в РПЛ, которая с некоторых пор окунулась в новую реальность.

Александр Кокорин globallookpress.com

В итоге Кокорин, недолго думая, принял максимально простое решение — оставаться в «Фиорентине» до истечения контракта, то есть еще два года. И это несмотря на то, что в клубе приняли решение, не включать экс-форварда сборной России в заявку на сезон.

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера не так давно назвал Кокорина русским Балотелли. Но подобное сравнение итальянский форвард может расценивать как оскорбление. Несмотря на все скандальные истории, Балотелли, в отличие от Кокорина, всегда старался играть, а не просто получать зарплату.

Возвращение Берлускони

Сильвио Берлускони снова в игре. Бывший хозяин «Милана» четыре года назад стал владельцем «Монцы», которая в тот момент прозябала где-то на задворках итальянского футбола.

Сильвио Берлускони globallookpress.com

Но Дон Сильвио, как и обещал, вместе со своим верным помощником Адриано Галлиани всего лишь за несколько лет смог вывести «Монцу» в элитный дивизион.

И судя по трансферам, клуб Берлускони планирует задержаться в Серии А. Во всяком случае, благодаря авторитету своего хозяина клубу удалось неплохо усилить состав.

За «Монцу» будут играть Стефано Сенси, Маттео Пессина, Марлон, Джанлука Капрари и Алессио Краньо — футболисты, которые не затерялись бы и в командах первой шестерки.

Как минимум к борьбе за выживание «Монца» точно готова.