Трансферный дайджест. 23-29 августа

Марко Асенсио

Полузащитник, «Реал Мадрид», 26 лет

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио имеет варианты продолжения карьеры в Англии.

26-летний футболист всерьёз раздумывает над возможным уходом из «Реала», что подтвердил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти: «По поводу Асенсио не могу сказать ничего нового: Марко оценивает свое положение, а мы ждем. 2 сентября все прояснится. Если он решит остаться, то будет важным игроком для команды, если решит уйти — мы выслушаем предложения и выберем лучшее для клуба. Я буду рад, если Марко продолжит выступать за "Мадрид" — он многое дает команде. Но у нас хороший запас ресурсов, и если Марко уйдет, то мы не станем подписывать никого ему на замену — в этом нет необходимости. Мы готовы к любому развитию событий. Если Асенсио захочет уйти, то мы должны уважать его решение».

По данным журналиста Экрема Конура, итогового решения испанца ждут «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Оба представителя Английской премьер-лиги готовы вступить в переговоры, если игрок окончательно решит покинуть Мадрид.

Сам полузащитник отказался подписывать новый контракт с «Реалом», чем разгневал президента «Реала» Переса. Флорентино Перес распорядился больше не выпускать Асенсио на поле и попытаться продать его до конца лета.

По информации Relevo, помочь «Реалу» может «Манчестер Юнайтед», который готов предложить 30 миллионов евро. Если трансфер удастся осуществить, это будет уже второй переход из Мадрида в Манчестер, ведь несколько дней назад «МЮ» подписал Каземиро. Однако в данный момент «Ман Юнайтед» сосредоточен на том, чтобы сделать улучшенное предложении «Аяксу» о трансфере вингера Антони.

В сезоне 2021/22 Асенсио забил 10 голов в 31 матче Ла Лиги. В текущем розыгрыше первенства на его счету 1 игра.

Наш прогноз: «МЮ»

Рафаэл Леау

Полузащитник, «Милан», 23 года

Рафаэл Леау globallookpress.com

Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.

Главной трансферной целью «аристократов» является нападающий «Милана» Рафаэл Леау. «Россонери» не планируют продавать своего лидера, поэтому оценили его в 150 млн евро. Интересно, что «Милан» еще должен заплатить за игрока 14 млн фунтов «Спортинга». В случае, если «россонери» продадут Леау, 15 процентов от трансфера отправится на счет «Лилля». Для лондонского «Челси» подобная сумма является астрономической.

Но как сообщает Football.London, «Челси» всё равно начал переговоры с итальянской командой. Главный тренер «Челси» Томас Тухель надеется заполучить Леау до закрытия летнего трансферного окна.

Также сообщается, что английский клуб рассматривает возможность включения в сделку по переходу португальца одного или нескольких своих футболистов. По информации La Gazzetta dello Sport, «синие» готовы заплатить до 120 млн евро за 23-летнего футболиста сборной Португалии.

А ранее появилась информация о том, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос является большим поклонником португальского форварда, с которым вместе работал в «Лилле». В связи с тем, что Арно Калимуэндо в ближайшее время отправится в «Ренн», а Мауро Икарди не входит в планы нового главного тренера команды Кристофа Гальтье, чемпионы Франции считают, что им нужен новый нападающий. Тем не менее, Леау не является главной трансферной целью ПСЖ.

В прошлом сезоне Леау забил 14 голов и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан».

Наш прогноз: «Милан»

Артур Мело

Полузащитник, «Ювентус», 26 лет

Артур Мело globallookpress.com

Полузащитник Артур Мело, скорее всего, покинет «Ювентус» до закрытия летнего трансферного окна, на игрока претендуют разные клубы из разных лиг.

Артур Мело может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Николо Скира, бразилец интересен «Эвертону», который готов арендовать футболиста на сезон. Источник добавляет, что Артур всё ещё может покинуть «Ювентус» до конца трансферного окна. «Эвертон» находится в поисках нового полузащитника, а опытный бразилец как раз является одним из самых бюджетных и надёжных вариантов для главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что зимой Артура хотел арендовать лондонский «Арсенал», но наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заблокировал переход, так как хотел сохранить хавбека для глубины состава.

Ранее агент бразильского полузащитника подтвердил, что его клиент хочет покинуть нынешний клуб и, вероятно, продолжит карьеру в «Валенсии». «Есть интерес из "Валенсии", и мы надеемся, что он материализуется. У него есть желание уйти, и мы хотим найти для него решение в ближайшее время», — приводит слова агента футболиста Goal.

Так же появлялась информация о том, что Артур Мело находится в шаге от возвращения в испанскую Ла Лигу. По информации от журналиста Ромео Агрести, туринский «Ювентус» проводил очень позитивные переговоры с руководством «Валенсии» о аренде футболиста сборной Бразилии. Сообщалось, что Артур также успел поговорить с главным тренером «Валенсии» Дженнаро Гаттузо. Итальянец убедил полузащитника пополнить ряды «летучих мышей», пообещав тому регулярное место в основном составе.

Артур присоединился к «Ювентусу» летом 2020 года из «Барселоны», но так и не смог заиграть в Серии А. Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри дал понять игроку, что тот не входит в его планы.

Наш прогноз: «Эвертон»

Ловро Майер

Полузащитник, «Ренн», 24 года

Ловро Майер globallookpress.com

Мадридский «Атлетико» всерьез настроен на подписание полузащитника французского «Ренна» Ловро Майера.

Руководители «Ренна» решили отказаться от весьма заманчивого предложения мадридского «Атлетико», который готов был выложить солидную сумму за хорватского полузащитника Ловро Майера.

По информации издания L'Equipe, за 24-летнего хорватского футболиста боссы мадридской команды готовы были заплатить 45 миллионов евро, но даже этой суммы было недостаточно для того, чтобы убедить руководителей «Ренна» отпустить талантливого игрока. «Матрасники» планируют в ближайшее время сделать французской команде повторное предложение.

Так же ранее появлялась информация о том, что звезда «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майер, попал в сферу интересов ряда европейских топ-клубов. Так, по сообщениям Ger French Football News, игрока хотят видеть «Реал», «Атлетико», «РБ Лейпциг», и ПСЖ.

В прошлом сезоне Ловро Майер провёл во французской лиге в составе «Ренна» 29 поединков, в которых забил шесть голов и сделал восемь ассистов.

Наш прогноз: «Ренн»

Мартин Дубравка

Вратарь, «Ньюкасл Юнайтед», 34 года

Мартин Дубравка globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» работает над переходом словацкого вратаря Мартина Дубравки из «Ньюкасла Юнайтед».

После приобретения «Ньюкаслом» английского вратаря Ника Поупа из «Бёрнли» Дубравка стал вторым номером на своей позиции в команде. «Манчестер Юнайтед» ищет голкипера, который смог бы составить конкуренцию Давиду де Хеа и Тому Хитону. Ещё один вратарь команды, Дин Хендерсон, проводит сезон в аренде в стане новичка АПЛ, команды «Ноттингем Форест».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ» стремится сделать 33-летнего голкипера своим следующим новичком. Ожидается, что в ближайшее время «Ньюкасл» даст ответ на предложение об аренде словака с правом выкупа за 5 млн фунтов, но а «сороки» все же настаивают на полноценном трансфере.

С Дубравкой уже согласовали условия личного контракта. Вратарь попросил руководство «Ньюкасла» отпустить его, так как он мечтает о переходе в «Ман Юнайтед».

Дубравка играет за Ньюкасл с января 2018 года. Всего за английский клуб вратарь провел 130 матчей во всех турнирах, в 37 встречах ему удалось сохранить ворота «сухими».

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед»

Наби Кейта

Полузащитник, «Ливерпуль», 27 лет

Наби Кейта globallookpress.com

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может покинуть английскую команду и продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Переговоры «Ливерпуля» по продлению контракта с полузащитником Наби Кейта приостановлены, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Руководство «мерсисайдцев» и главный тренер команды Юрген Клопп хотят заключить новое соглашение с 27-летним гвинейцем, однако футболист недоволен своим положением в клубе и хочет чаще появляться на поле.

А как сообщает Mirror, в услугах 27-летнего гвинейского футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Сообщается, что в сделку может быть включён полузащитник немецкой команды Джуд Беллингем. Ранее «Ливерпуль» проявлял интерес к футболисту дортмундского клуба.

Вопреки интересу со стороны немецких клубов, «Ливерпуль» не хочет расставаться со своим полузащитником Наби Кейта и «мерсисайдцы» хотят сохранить хавбека и продлить с ним контракт на действующих условиях.

Кейта в нынешнем сезоне провёл на поле лишь пять минут в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити». В играх АПЛ с «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед» он оставался вне заявки, но был в запасе в матче 2-го тура чемпионата страны с «Кристал Пэлас».

Наш прогноз: «Ливерпуль»