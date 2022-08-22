Трансферный дайджест. 16-22 августа

Мемфис Депай

Нападающий, «Барселона», 28 лет

Нидерландский нападающий Мемфис Депай близок к уходу из «Барселоны», игроком очень заинтересован туринский «Ювентус».

Несмотря на то, что Мемфис Депай присоединился к «Барселоне» только прошлым летом, 28-летний нидерландский форвард внесен в список исходящих трансферов, поскольку каталонцы надеются решить свои финансовые проблемы. «Барселона» не может зарегистрировать своих новых игроков, пока не освободит место и не снизит фонд заработной платы, что вынудит их к продаже нескольких исполнителей.

Как сообщает Corriere dello Sport, Депая недавно предложили «Ювентусу» и еще ряду клубов. Поскольку до конца летнего трансферного окна осталось совсем немного, «сине-гранатовым» надо действовать быстро. «Ювентус» же ищет нового форварда после возвращения Альваро Мораты в «Атлетико».

Мемфис не горел желанием покидать «Барселону» спустя год после перехода. Однако появление Обамеянга и Левандовски на Камп Ноу делает его глубоким резервистом.

Как сообщает Mundo Deportivo, юрист Депая Себастьян Ледюр на прошлых выходных был в Италии, где выдвинул условия своего клиента, который хочет контракт на два года с возможностью продления ещё на один год и зарплатой в размере 7 миллионов евро за сезон. «Ювентус» взял время на размышления, т.к. не готов сразу согласиться на условия Мемфиса.

Клуб уже рассматривает альтернативные варианты — австрийца Марко Арнаутовича из «Болоньи» и поляка Аркадиуша Милика из «Марселя».

В «Барселоне» надеются, что «Ювентус» всё же подпишет Депая, что позволит существенно сократить расходы каталонского клуба на зарплаты игрокам и приблизит «Барсу» к регистрации новичка — французского центрального защитника Жюля Кунде.

В прошлом сезоне Мемфис Депай провёл в испанской лиге в составе «сине-гранатовых» 28 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: «Ювентус»

Бернарду Силва

Полузащитник, «Манчестер Сити», 28 лет

Бернарду Силва globallookpress.com

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва входит в сферу интересов нескольких топ-клубов.

Как передает Get French Football News, «ПСЖ» возобновил попытки приобрести португальца, инициатором этого является советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш — именно он привез Силву в «Монако» в 2014 году.

Руководство чемпионов Франции контактировало с окружением игрока, а сам хавбек говорил в частной беседе с Кампушем, что ему нравится проект «ПСЖ». «Пари Сен-Жермен» решил вернуться к варианту с Бернарду на фоне финансовых сложностей у «Барселоны», проявлявшей значительный интерес к футболисту.

Но все же «Манчестер Сити» отклонил первое предложение «ПСЖ» о трансфере Бернарду Силвы. Парижский клуб предлагал 80 миллионов евро за полузащитника, но англичане ответили отказом, сообщает As. Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» сделает новое предложение с улучшенными условиями. Но в «Сити» считают, что португалец не продается ни за какую цену.

Также утверждается, что «Барселона» выйдет из борьбы за подписание игрока, поскольку все еще не смогла продать Френки де Йонга, а без денег от продажи нидерландца трансфер Силвы неосуществим.

По сведениям английских журналистов, Бернарду Силва больше не собирается ждать перехода в стан «сине-гранатовых» или «ПСЖ» и сконцентрируется в предстоящем сезоне на игре за «Манчестер Сити». Также в головном офисе клуба уверены, что смогут договориться о продлении контракта с футболистом, истекающего в июне 2025 года.

В прошлом сезоне Бернарду Силва забил 13 голов и отдал семь результативных передач в 50 матчах «горожан» во всех турнирах.

Наш прогноз: «Манчестер Сити»

Коди Гакпо

Нападающий, ПСВ, 23 года

Коди Гакпо globallookpress.com

Нидерландский нападающий ПСВ Коди Гакпо может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.

Переживающий непростые времена «МЮ» намерен подписать голландского футболиса «ПСВ», которым, по слухам, интересуется «Арсенал». Как сообщает The Telegraph, 23-летний футболист является главной целью «манкунианцев» после отказа «Аякса» продать бразильца Антони за € 80 млн.

Как сообщает Фабрицио Романо, ПСВ может отпустить Гакпо за сумму около € 46 млн. Однако проблемой быстрого оформления сделки может стать ответный матч нидерландского клуба с шотландским «Рейнджерс» в квалификации Лиги чемпионов. В первой игре команды сыграли вничью 2:2, и теперь главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассчитывает, что Гакпо сыграет во втором матче, который состоится 24 августа.

Отмечается, что Гакпо сообщил ПСВ о желании присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Коди является воспитанником академии клуба из Эйндховена. За первую команду он выступает с 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гакпо принял участие в двух матчах чемпионата Голландии, в которых отметился двумя голами и результативным пасом.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед»

Педру Нету

Вингер, «Вулверхэмптон», 22 года

Педру Нету globallookpress.com

Португальский вингер «Вулверхэмптона» Педру Нету входит в сферу интересов нескольких английских клубов.

Первым клубом, который хочет подписать молодого португальца является «Арсенал». Этот трансфер самый приоритетный для лондонской команды, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Переговоры с участием клубов и агента игрока Жорже Мендеша длятся уже больше месяца.

Осуществить этот трансфер будет непросто, так как «волки» не хотят продавать Нету, а «Арсенал» не может потратить слишком большую сумму. Тем не менее «канониры» проявляют явный интерес к португальцу.

По информации talkSPORT, «волки» требуют за трансфер 22-летнего португальца 50 миллионов фунтов. А «канониры», в свою очередь, пока могут предложить всего 45 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются, ведь 22-летнего футболиста очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Представители игрока также предложили его услуги «Манчестер Юнайтед», но в этом случае условия сделки не разглашаются.

В этом сезоне Нету сыграл за «Вулверхэмптон» все три стартовые матча нового сезона АПЛ и не отличился результативными действиями.

Наш прогноз: «Арсенал»

Гарри Магуайр

Защитник, «Манчестер Юнайтед», 29 лет

Гарри Магуайр globallookpress.com

«Челси» присматривается к кандидатуре центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Как сообщает издание Daily Mail, «Челси» всё ещё нацелен на подписание футболиста «Лестера» Уэсли Фофана, но трансфер Магуайра из «МЮ» является хорошей альтернативой для лондонцев.

По сведениям британских журналистов, «Челси» может провести с «Манчестер Юнайтед» обмен, при котором в стан «красных дьяволов» отправится вингер синих Кристиан Пулишич. При этом причины вероятного ухода защитника скрываются в том, что после проведённых игр чемпионата Эрик тен Хаг мог разочароваться в футболисте и больше не рассматривать его в качестве игрока стартового состава. В преддверии скорого чемпионата мира Магуайр предпочёл бы получать больше игровой практики в клубе.

Так же Talksport сообщил о том, что Гарри Магуайр не выйдет в стартовом составе своей команды на ближайший матч с «Ливерпулем», опять же из-за того, что Эрик тен Хаг остался недоволен выступлениями Магуайра в первых двух матчах Английской премьер-лиги, где «красные дьяволы» не смогли набрать ни одного очка, пропустив 6 голов.

В прошлом сезоне Гарри Магуайр провёл в английской Премьер-лиге 30 игр, в которых забил один гол. Также на счету футболиста семь жёлтых карточек и одна красная. По ходу сезона Магуайр неоднократно подвергался критике за свою игру как со стороны болельщиков, так и футбольных экспертов.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед»

Саша Калайджич

Нападающий, «Штутгарт», 25 лет

Саша Калайджич globallookpress.com

Форвард «Штутгарта» Саша Калайджич в ближайшее время может сменить клуб, игроком интересуется множество команд.

По данным Sky Sports, самым главным претендентом на игрока является английский «Вулверхэмптон». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. В то же время между сторонами есть разногласия по поводу суммы трансфера: немецкая команда хочет получить 25 млн евро, английская готова заплатить примерно 17,7 млн.

Сам футболист хочет выступать в АПЛ, и у «Вулверхэмптона» не должно возникнуть никаких проблем с согласованием с ним условий контракта.

Так же по сведениям журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, значительный интерес к австрийцу проявляет «Манчестер Юнайтед». Представители футболиста уже обсудили это с руководством «Штутгарта», однако личных встреч еще не было. Калайджик так же заявлял, что не против продолжить карьеру в стане «красных дьяволов».

Ранее интерес к игроку проявляли топ-клубы Германии — дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария», но после команды отказались от идеи этого трансфера.

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

Томас Мёнье

Защитник, «Боруссия Д», 30 лет

Томас Мёнье globallookpress.com

Защитник дортмундской «Боруссии» Томас Мёнье попал в сферу интересов каталонской «Барселоны» и английского «Манчестер Юнайтеда».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб рассчитывает подписать контракт с бельгийским футболистом, чтобы укрепить защиту. Отмечается, что Мёнье также изъявил желание продолжить карьеру в «Барселоне» и признался своему окружению, что игра за каталонцев — это его мечта.

Руководство дортмундской «Боруссии», в свою очередь, не планирует расставаться с 30-летним футболистом. Ранее, «Барселона» уже проявляла интерес к Мёнье в минувшее зимнее трансферное окно.

Так же защитник «Боруссии» может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph. «Манкунианцы» предлагают за 30-летнего правого защитника 15 миллионов евро. Официальное предложение «Боруссии» ещё не поступало.

В «МЮ» надеются отправить в аренду или продать Аарона Уан-Биссаку, за которого готов отдать 10 миллионов фунтов «Кристал Пэлас». Его и заменит на фланге Менье.

В прошлом сезоне Мёнье принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. С 2013 года защитник вызывается в сборную Бельгии.

Наш прогноз: «Барселона»