В шести минутах от сенсации. «Зенит» вскрыл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ

Непредсказуемое «Торпедо»
Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает изменения в составе и игре автозаводцев после недавней смены тренера.
«Поражение "Спартака" от "Динамо" (0:1) — это шанс для "Зенита" выйти на первое место. На первый взгляд, обыграть "Торпедо", который набрал всего одно очко в пяти турах, не проблема. Но игра порой предлагает совсем другой сценарий.
Тем более, что после отставки Александра Бородюка "Торпедо" автоматически стал непредсказуемым. Новый главный тренер Николай Савичев впервые отправил в стартовый состав Егора Прошкина и Дениса Лаптева. И сразу подготовил команду к тяжелой игре с большим количеством оборонительной работы. "Торпедо" согласился упасть к своим воротам в ожидании атак соперника.
Но вопреки ожиданиям, такой "автобус" на протяжении всего матча вызывал только уважение — настолько старательно и сконцентрировано действовали москвичи. Конечно, в первом тайме и "Зенит" не включил полные скорости. Но при большом количестве входов в штрафную и ударов из ее пределов футболисты "Торпедо" сохраняли концентрацию, выигрывая все подборы возле своих ворот».
Московский «автобус»
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит гостей за уверенную игру в обороне в первом тайме, которая вполне могла принести им очко в Петербурге.
«Но и Сергей Семак после победы над ЦСКА сделал несколько замен: выздоровел и впервые в сезоне вышел на поле Вячеслав Караваев, вернулся в основу Матео Кассьерра, заслужил шанс после гола Густаво Мантуан. Однако еще больше удивило отсутствие замен во вратарской линии — Даниил Одоевский отбыл дисквалификацию, но Михаил Кержаков остался на своем месте. Как выяснилось позже, 19-летний голкипер получил небольшую травму.
"Торпедо", казалось, было обречено. Шанс московских гостей был только в терпении и концентрации — "Зенит" не любит играть против низкого плотного блока, о чем неоднократно говорил Семак. Но в матче с "Динамо" "Торпедо" уже пыталось так играть, однако ничего не вышло — бело-голубые победили 4:0. Однако там команда Бородюка была достаточно открыта при прессинге и оставляла много пространства между линиями. На этот раз Савичев заставил игроков всей командой сидеть за линией мяча и банально терпеть. Более того, Егор Бабурин от ворот всегда выбивал далеко, а не разыгрывал с ближним, чтобы избежать потерь при высоком давлении чемпиона.
В первом тайме план "Торпедо" работал идеально: гости не упускали игроков за спину, боролись за каждый сантиметр и редко позволяли соперникам бить из выгодных позиций. Итоговая статистика первого тайма показательна: 17-1 по ударам и 74% владения мячом у "Зенита". Моментов у ворот Бабурина хватало, но при этом хозяева не так уж часто били издали. Пожалуй, самый опасный момент первого тайма был как раз после удара Дугласа Сантоса из-за штрафной».
Кассьера снова не забил
Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен выступлениями новичков «Зенита» в домашнем матче с «Торпедо».
«Только за первый тайм "Зенит" нанёс 16 ударов, вот только в створ — лишь три. "Торпедо" ограничилось одним неточным ударом. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 0:0. По такой игре для взлома обороны москвичей напрашивался выход Сергеева в пару к Кассьерре, чтобы лучше насыщалась штрафная.
На второй тайм с первых минут вышел не Сергеев — Бакаев. Экс-спартаковец заменил Мантуана, которому, кажется, роль "восьмёрки" подходит меньше, чем игра на фланге или под нападающим, если есть свободные зоны. Бежит, обыгрывает и бьёт этот бразилец, судя по всему, успешнее, нежели комбинирует на ограниченном пространстве. Мантуан сделал 22 касания, отдал 12 из 15 точных пасов и пару раз пробил (один удар мимо, один заблокированный), а помимо того, у Густаво было пять потерь владения и ноль ключевых передач.
Сама игра не поменялась, разве что "Зенит" чуть-чуть увеличил командную скорость — у ворот Бабурина стало совсем горячо. В центре внимания находился Мостовой: вингер попал в штангу, потом судьи изучали эпизод с захватом Андрея за футболку и его падением — пенальти не дали. После этого Кассьерра получил момент, в котором, казалось, не сможет не забить. Матео выходил один на один с Бабуриным, но даже тут проводивший дебютный матч в РПЛ защитник Прошкин в последнюю секунду помешал колумбийцу отличиться. Тогда Семак и выпустил Сергеева, причём не в пару к Кассьерре, а вместо него. Сухая серия экс-игрока "Сочи" продлилась».
«Манекены» не выстояли
Обозреватель «Советского Спорта» находит нелестное сравнение для игроков «Торпедо» в матче с действующим чемпионом, который одержал нервную, но победу.
«Автозаводцы примитивно сидели в штрафной по восемь полевых игроков, зато создавали плотную стену, которую хозяевам никак не удавалось пробить. Хотя шансы были — тот же Бакаев, раскрутив в штрафной защитника, закрутил мяч в дальнюю штангу.
Больше всего матч напоминал предматчевую тренировку, в которой игрокам дали задание отрабатывать позиционные атаки против манекенов. Как только они теряли мяч, он автоматически к ним возвращался, и все начиналось заново. Вот только на сей раз манекены едва не выстояли. Лишь на 84-й минуте Вендел нашел во вратарской Ивана Сергеева, которому оставалось лишь подставить ногу. Тот хотя и был счастлив, не стал праздновать гол в ворота команды, подарившей ему путевку в большой футбол.
После этого исход был ясен. "Торпедо" развалилось и получило второй мяч — Малком с десятой (!) попытки отправил мяч в сетку, добив его после попадания Александра Ерохина в штангу. Так чемпион сколь заслуженно, столь же и неимоверно нервно взял "свои" три очка в матче с дебютантом РПЛ и вернулся на привычную первую строчку в таблице».