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    В шести минутах от сенсации. «Зенит» вскрыл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ

    Нервная домашняя победа «Зенита» над «Торпедо» — в нашем обзоре прессы

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    «Зенит» — «Торпедо»
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    «Зенит» — «Торпедо»
    Петербургский «Зенит» сумел переиграть «Торпедо» (2:0) в матче 6‑го тура РПЛ. До 84‑й минуты счет на табло оставался нулевым, но в итоге мячи Ивана Сергеева и Малкома позволили «Зениту» набрать три очка на своем поле. Для «Торпедо» встреча стала первой после смены главного тренера — накануне этой игры вместо Александра Бородюка управлять командой был назначен Николай Савичев. Благодаря победе «Зенит» с 14 очками вышел в лидеры чемпионата России, опередив «Спартак» и ЦСКА (по 13 очков). «Торпедо» — 16‑е, у команды в активе один балл.

    Непредсказуемое «Торпедо»

    Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает изменения в составе и игре автозаводцев после недавней смены тренера.

    «Поражение "Спартака" от "Динамо" (0:1) — это шанс для "Зенита" выйти на первое место. На первый взгляд, обыграть "Торпедо", который набрал всего одно очко в пяти турах, не проблема. Но игра порой предлагает совсем другой сценарий.

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    • Тем более, что после отставки Александра Бородюка "Торпедо" автоматически стал непредсказуемым. Новый главный тренер Николай Савичев впервые отправил в стартовый состав Егора Прошкина и Дениса Лаптева. И сразу подготовил команду к тяжелой игре с большим количеством оборонительной работы. "Торпедо" согласился упасть к своим воротам в ожидании атак соперника.

    «Зенит» — «Торпедо»

    Но вопреки ожиданиям, такой "автобус" на протяжении всего матча вызывал только уважение — настолько старательно и сконцентрировано действовали москвичи. Конечно, в первом тайме и "Зенит" не включил полные скорости. Но при большом количестве входов в штрафную и ударов из ее пределов футболисты "Торпедо" сохраняли концентрацию, выигрывая все подборы возле своих ворот».

  • Сергей Семак
  • Главный тренер «Зенита»
  • Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. Но в таких матчах в любом случае нужно забивать раньше, чтобы не доводить до концовки, где уже [игроки] торопятся, время уходит и играет на соперника. Футбол — игра, в которой нужно забивать, тогда она будет складываться гораздо легче. А так — и в первом, и во втором тайме много создавали моментов, много ударов по воротам и в створ. Не хватало забитых мячей. В остальном — заслуженная победа. В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать делать и верить, играть активно, стараться забить и победить.

    • Московский «автобус»

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит гостей за уверенную игру в обороне в первом тайме, которая вполне могла принести им очко в Петербурге.

    «Но и Сергей Семак после победы над ЦСКА сделал несколько замен: выздоровел и впервые в сезоне вышел на поле Вячеслав Караваев, вернулся в основу Матео Кассьерра, заслужил шанс после гола Густаво Мантуан. Однако еще больше удивило отсутствие замен во вратарской линии — Даниил Одоевский отбыл дисквалификацию, но Михаил Кержаков остался на своем месте. Как выяснилось позже, 19-летний голкипер получил небольшую травму.

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    • "Торпедо", казалось, было обречено. Шанс московских гостей был только в терпении и концентрации — "Зенит" не любит играть против низкого плотного блока, о чем неоднократно говорил Семак. Но в матче с "Динамо" "Торпедо" уже пыталось так играть, однако ничего не вышло — бело-голубые победили 4:0. Однако там команда Бородюка была достаточно открыта при прессинге и оставляла много пространства между линиями. На этот раз Савичев заставил игроков всей командой сидеть за линией мяча и банально терпеть. Более того, Егор Бабурин от ворот всегда выбивал далеко, а не разыгрывал с ближним, чтобы избежать потерь при высоком давлении чемпиона.

    «Зенит» — «Торпедо»

    В первом тайме план "Торпедо" работал идеально: гости не упускали игроков за спину, боролись за каждый сантиметр и редко позволяли соперникам бить из выгодных позиций. Итоговая статистика первого тайма показательна: 17-1 по ударам и 74% владения мячом у "Зенита". Моментов у ворот Бабурина хватало, но при этом хозяева не так уж часто били издали. Пожалуй, самый опасный момент первого тайма был как раз после удара Дугласа Сантоса из-за штрафной».

  • Николай Савичев
  • Главный тренер «Торпедо»
  • «Зенит» — команда европейского уровня. За ребят не стыдно, они молодцы. Тренерский штаб сработал хорошо, но на сегодняшний день «Зенит» является командой не нашего уровня. С другими командами будем играть иначе, более агрессивно. Чуть‑чуть недоработали. Много фолов — это накопление усталости. Будем смотреть, надо двигаться вперед.

    • Кассьера снова не забил

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен выступлениями новичков «Зенита» в домашнем матче с «Торпедо».

    «Только за первый тайм "Зенит" нанёс 16 ударов, вот только в створ — лишь три. "Торпедо" ограничилось одним неточным ударом. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 0:0. По такой игре для взлома обороны москвичей напрашивался выход Сергеева в пару к Кассьерре, чтобы лучше насыщалась штрафная.

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    • На второй тайм с первых минут вышел не Сергеев — Бакаев. Экс-спартаковец заменил Мантуана, которому, кажется, роль "восьмёрки" подходит меньше, чем игра на фланге или под нападающим, если есть свободные зоны. Бежит, обыгрывает и бьёт этот бразилец, судя по всему, успешнее, нежели комбинирует на ограниченном пространстве. Мантуан сделал 22 касания, отдал 12 из 15 точных пасов и пару раз пробил (один удар мимо, один заблокированный), а помимо того, у Густаво было пять потерь владения и ноль ключевых передач.

    «Зенит» — «Торпедо»

    Сама игра не поменялась, разве что "Зенит" чуть-чуть увеличил командную скорость — у ворот Бабурина стало совсем горячо. В центре внимания находился Мостовой: вингер попал в штангу, потом судьи изучали эпизод с захватом Андрея за футболку и его падением — пенальти не дали. После этого Кассьерра получил момент, в котором, казалось, не сможет не забить. Матео выходил один на один с Бабуриным, но даже тут проводивший дебютный матч в РПЛ защитник Прошкин в последнюю секунду помешал колумбийцу отличиться. Тогда Семак и выпустил Сергеева, причём не в пару к Кассьерре, а вместо него. Сухая серия экс-игрока "Сочи" продлилась».

  • Иван Сергеев
  • Форвард «Зенита»
  • Тяжелая, непростая игра, а «Торпедо» — хорошая команда. Мы не забили в первом тайме много моментов, нулевой счет держался до 80-й минуты. Хорошо, что в концовке дожали и забили два гола. Матч на матч не приходится: в каких-то играх забиваем по пять голов, а в каких-то играем 0:0. Сегодня мы играли в свой футбол, просто долго не могли забить.

    • «Манекены» не выстояли

    Обозреватель «Советского Спорта» находит нелестное сравнение для игроков «Торпедо» в матче с действующим чемпионом, который одержал нервную, но победу.

    «Автозаводцы примитивно сидели в штрафной по восемь полевых игроков, зато создавали плотную стену, которую хозяевам никак не удавалось пробить. Хотя шансы были — тот же Бакаев, раскрутив в штрафной защитника, закрутил мяч в дальнюю штангу.

    «Зенит» — «Торпедо»

    Больше всего матч напоминал предматчевую тренировку, в которой игрокам дали задание отрабатывать позиционные атаки против манекенов. Как только они теряли мяч, он автоматически к ним возвращался, и все начиналось заново. Вот только на сей раз манекены едва не выстояли. Лишь на 84-й минуте Вендел нашел во вратарской Ивана Сергеева, которому оставалось лишь подставить ногу. Тот хотя и был счастлив, не стал праздновать гол в ворота команды, подарившей ему путевку в большой футбол.

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    После этого исход был ясен. "Торпедо" развалилось и получило второй мяч — Малком с десятой (!) попытки отправил мяч в сетку, добив его после попадания Александра Ерохина в штангу. Так чемпион сколь заслуженно, столь же и неимоверно нервно взял "свои" три очка в матче с дебютантом РПЛ и вернулся на привычную первую строчку в таблице».

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