В шести минутах от сенсации. «Зенит» вскрыл «Торпедо» и вышел на первое место в РПЛ

Петербургский «Зенит» сумел переиграть «Торпедо» (2:0) в матче 6‑го тура РПЛ. До 84‑й минуты счет на табло оставался нулевым, но в итоге мячи Ивана Сергеева и Малкома позволили «Зениту» набрать три очка на своем поле. Для «Торпедо» встреча стала первой после смены главного тренера — накануне этой игры вместо Александра Бородюка управлять командой был назначен Николай Савичев. Благодаря победе «Зенит» с 14 очками вышел в лидеры чемпионата России, опередив «Спартак» и ЦСКА (по 13 очков). «Торпедо» — 16‑е, у команды в активе один балл.

Непредсказуемое «Торпедо»

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев отмечает изменения в составе и игре автозаводцев после недавней смены тренера.

«Поражение "Спартака" от "Динамо" (0:1) — это шанс для "Зенита" выйти на первое место. На первый взгляд, обыграть "Торпедо", который набрал всего одно очко в пяти турах, не проблема. Но игра порой предлагает совсем другой сценарий.

Тем более, что после отставки Александра Бородюка "Торпедо" автоматически стал непредсказуемым. Новый главный тренер Николай Савичев впервые отправил в стартовый состав Егора Прошкина и Дениса Лаптева. И сразу подготовил команду к тяжелой игре с большим количеством оборонительной работы. "Торпедо" согласился упасть к своим воротам в ожидании атак соперника.

Но вопреки ожиданиям, такой "автобус" на протяжении всего матча вызывал только уважение — настолько старательно и сконцентрировано действовали москвичи. Конечно, в первом тайме и "Зенит" не включил полные скорости. Но при большом количестве входов в штрафную и ударов из ее пределов футболисты "Торпедо" сохраняли концентрацию, выигрывая все подборы возле своих ворот».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. Но в таких матчах в любом случае нужно забивать раньше, чтобы не доводить до концовки, где уже [игроки] торопятся, время уходит и играет на соперника. Футбол — игра, в которой нужно забивать, тогда она будет складываться гораздо легче. А так — и в первом, и во втором тайме много создавали моментов, много ударов по воротам и в створ. Не хватало забитых мячей. В остальном — заслуженная победа. В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать делать и верить, играть активно, стараться забить и победить.

Московский «автобус»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит гостей за уверенную игру в обороне в первом тайме, которая вполне могла принести им очко в Петербурге.

«Но и Сергей Семак после победы над ЦСКА сделал несколько замен: выздоровел и впервые в сезоне вышел на поле Вячеслав Караваев, вернулся в основу Матео Кассьерра, заслужил шанс после гола Густаво Мантуан. Однако еще больше удивило отсутствие замен во вратарской линии — Даниил Одоевский отбыл дисквалификацию, но Михаил Кержаков остался на своем месте. Как выяснилось позже, 19-летний голкипер получил небольшую травму.

"Торпедо", казалось, было обречено. Шанс московских гостей был только в терпении и концентрации — "Зенит" не любит играть против низкого плотного блока, о чем неоднократно говорил Семак. Но в матче с "Динамо" "Торпедо" уже пыталось так играть, однако ничего не вышло — бело-голубые победили 4:0. Однако там команда Бородюка была достаточно открыта при прессинге и оставляла много пространства между линиями. На этот раз Савичев заставил игроков всей командой сидеть за линией мяча и банально терпеть. Более того, Егор Бабурин от ворот всегда выбивал далеко, а не разыгрывал с ближним, чтобы избежать потерь при высоком давлении чемпиона.

В первом тайме план "Торпедо" работал идеально: гости не упускали игроков за спину, боролись за каждый сантиметр и редко позволяли соперникам бить из выгодных позиций. Итоговая статистика первого тайма показательна: 17-1 по ударам и 74% владения мячом у "Зенита". Моментов у ворот Бабурина хватало, но при этом хозяева не так уж часто били издали. Пожалуй, самый опасный момент первого тайма был как раз после удара Дугласа Сантоса из-за штрафной».

Николай Савичев Главный тренер «Торпедо» «Зенит» — команда европейского уровня. За ребят не стыдно, они молодцы. Тренерский штаб сработал хорошо, но на сегодняшний день «Зенит» является командой не нашего уровня. С другими командами будем играть иначе, более агрессивно. Чуть‑чуть недоработали. Много фолов — это накопление усталости. Будем смотреть, надо двигаться вперед.

Кассьера снова не забил

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов не впечатлен выступлениями новичков «Зенита» в домашнем матче с «Торпедо».

«Только за первый тайм "Зенит" нанёс 16 ударов, вот только в створ — лишь три. "Торпедо" ограничилось одним неточным ударом. Тем не менее на перерыв команды ушли при счёте 0:0. По такой игре для взлома обороны москвичей напрашивался выход Сергеева в пару к Кассьерре, чтобы лучше насыщалась штрафная.

На второй тайм с первых минут вышел не Сергеев — Бакаев. Экс-спартаковец заменил Мантуана, которому, кажется, роль "восьмёрки" подходит меньше, чем игра на фланге или под нападающим, если есть свободные зоны. Бежит, обыгрывает и бьёт этот бразилец, судя по всему, успешнее, нежели комбинирует на ограниченном пространстве. Мантуан сделал 22 касания, отдал 12 из 15 точных пасов и пару раз пробил (один удар мимо, один заблокированный), а помимо того, у Густаво было пять потерь владения и ноль ключевых передач.

Сама игра не поменялась, разве что "Зенит" чуть-чуть увеличил командную скорость — у ворот Бабурина стало совсем горячо. В центре внимания находился Мостовой: вингер попал в штангу, потом судьи изучали эпизод с захватом Андрея за футболку и его падением — пенальти не дали. После этого Кассьерра получил момент, в котором, казалось, не сможет не забить. Матео выходил один на один с Бабуриным, но даже тут проводивший дебютный матч в РПЛ защитник Прошкин в последнюю секунду помешал колумбийцу отличиться. Тогда Семак и выпустил Сергеева, причём не в пару к Кассьерре, а вместо него. Сухая серия экс-игрока "Сочи" продлилась».

Иван Сергеев Форвард «Зенита» Тяжелая, непростая игра, а «Торпедо» — хорошая команда. Мы не забили в первом тайме много моментов, нулевой счет держался до 80-й минуты. Хорошо, что в концовке дожали и забили два гола. Матч на матч не приходится: в каких-то играх забиваем по пять голов, а в каких-то играем 0:0. Сегодня мы играли в свой футбол, просто долго не могли забить.

«Манекены» не выстояли

Обозреватель «Советского Спорта» находит нелестное сравнение для игроков «Торпедо» в матче с действующим чемпионом, который одержал нервную, но победу.

«Автозаводцы примитивно сидели в штрафной по восемь полевых игроков, зато создавали плотную стену, которую хозяевам никак не удавалось пробить. Хотя шансы были — тот же Бакаев, раскрутив в штрафной защитника, закрутил мяч в дальнюю штангу.

Больше всего матч напоминал предматчевую тренировку, в которой игрокам дали задание отрабатывать позиционные атаки против манекенов. Как только они теряли мяч, он автоматически к ним возвращался, и все начиналось заново. Вот только на сей раз манекены едва не выстояли. Лишь на 84-й минуте Вендел нашел во вратарской Ивана Сергеева, которому оставалось лишь подставить ногу. Тот хотя и был счастлив, не стал праздновать гол в ворота команды, подарившей ему путевку в большой футбол.

После этого исход был ясен. "Торпедо" развалилось и получило второй мяч — Малком с десятой (!) попытки отправил мяч в сетку, добив его после попадания Александра Ерохина в штангу. Так чемпион сколь заслуженно, столь же и неимоверно нервно взял "свои" три очка в матче с дебютантом РПЛ и вернулся на привычную первую строчку в таблице».