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    Автобус Йокановича выстоял против энергичного «Спартака». Ошибка Умярова решила все

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    Гильермо Абаскаль
    В нашей статье сделаем обзор прессы и ее реакцию на результат московского дерби 6 тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    «Атлетико» Йокановича

    Анатолий Романов с «Чемпионата» отметил основные аспекты игры, в которых «Динамо» переиграло «Спартак».

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    • «"Спартак", пусть и был гостем в этом московском матче, сразу захватил территорию. До перерыва команда Абаскаля владела мячом 70% времени. Хозяева сделали ставку на контратаки, передачи за спины защитникам. Российский "Атлетико", как и говорил Скопинцев. Йоканович так построил игру, что в обороне против спартаковского ромба Тюкавин действовал по опорному полузащитнику, а вингеры Макаров и Захарян контролировали зоны между центральными и фланговыми защитниками.

    Поначалу казалось, что план Абаскаля работает чуть лучше и красно-белые ближе к голу.

    После первой половины матча у "Спартака" был огромный перевес по ударам — 9:3, но минимальный по попаданиям в створ — 2:1. При этом "Динамо" оказалось ближе к своему второму голу, нежели команда Абаскаля к ответному.

  • Очень рады, все помнят недавний финал Кубка страны. Настраивались на матч, у нас были моменты, штанги. Думаю, выиграли закономерно. Победа придаст уверенности, сейчас у нас важные матчи, нужно набирать очки, все зависит от нас.
  • Даниил Фомин

    • В тяжёлый для команды момент должны были показать себя новичок Зиньковский и Николсон, который недоволен тем, что Абаскаль не доверяет ему. Однако замены Абаскаля не сработали. Последний шанс на успешный штурм "Спартак" получил в концовке, когда удаление заработал Моро (хорват наиграл на два предупреждения за три минуты!). Чернов помогал впереди Соболеву и Николсону, но по итогу красно-белые даже уступили бело-голубым по ударам во втором тайме — 8:9, а в створ пробили лишь три раза (динамовцы — один). Йоканович переиграл Абаскаля в дерби».

    Умярову вернулось за финал Кубка?

    Редакция Sport24 детальнее разобрала эпизод с ошибкой Наиля Умярова, из-за которой Константин Тюкавин и смог забить победный гол.

    «Единственный гол — на счету Константина Тюкавина, который воспользовался грубой ошибкой Наиля Умярова. Полузащитник "Спартак" не смог нормально попасть по мячу в довольно простом эпизоде — тот предательски срезался с ноги.

    Этот эпизод решил судьбу матча — "Спартак" не смог забить ответный и проиграл. В какой-то мере ошибку Умярова спровоцировал хавбек "Динамо" Даниил Фомин, оказывавший давление на Наиля.

    Интересно, что именно между этой парочкой громыхнул скандал в концовке прошлого сезона. В финале Кубка России "Динамо" играло со "Спартаком". Бело-голубые, уступая со счетом 1:2, получили право на пенальти в добавленное время. Фомин подошел к мячу, а Умяров в этот момент начал кричать, что в этот раз он обязательно промахнется (до этого динамовский игрок реализовал все свои 11-метровые). В итоге Фомин пробил выше ворот, и "Динамо" проиграло.

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    После игры Умяров в своем телеграм-канале расписал, что было в том эпизоде:

    "Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей — не ошибешься. Он все равно молчит, я решил еще поддушить: 17 забил, 18 промажешь. Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: Ну, сейчас точно промахнешься!. А что было дальше, вы знаете сами. На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый".

    Этот поступок очень не понравился игрокам "Динамо". Пресс-атташе бело-голубых Полина Лысенко сказала, что некоторые игроки команды заявили о том, что больше не пожмут Умярову руку.

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    • Но, кажется, что ситуация уже в прошлом — перед матчем 6 тура все игроки "Спартака" пожали Умярову руку. В том числе Фомин».

    Новый подход Йокановича дает результат

    Корреспондент СЭ Максим Никитин уделил внимание разнице в подходах Йокановича и Абаскаля.

    «Главный итог "Динамо" и "Спартака" — наглядное осознание роли главного тренера.

  • Сегодня была интересная игра. В первом тайме «Спартак» контролировал ход игры, но во втором тайме нам было легче, создали много моментов, попали в каркас три раза. Концовки матча достаточно нервные, было достаточно непросто. Стоит отдать должное своей команде. Я горд, как билась команда. Мы стремимся к большему. Это касается как качества игры, так и турнирного положения.
  • Славиша Йоканович

    • Когда-то Леонид Федун взорвал общественность фразой: "Тренер — 10% успеха". Думаю, сегодня он осознал ошибку, поскольку "Спартак" и "Динамо" четко показали, что за пару-тройку месяцев главный тренер может запросто развернуть команду на 180 градусов. В прошлом сезоне матчи "Спартака" Руя Витории/Паоло Ваноли и "Динамо" Сандро Шварца складывались однотипно: бело-голубые доминировали, красно-белые контратаковали. "Динамо" часто играло лучше — "Спартак" забивал и побеждал. Три матча: две победы красно-белых и одна ничья (с 0:2 на 2:2 в концовке в первом круге чемпионата).

    Можно подумать, что команды поменялись формой, но нет. Просто Славиша Йоканович превратил "Динамо" в жутко утилитарную структуру (реверанс Ваноли), которой не нужен мяч, чтобы забивать голы и набирать очки. А Гильермо Абаскаль ставит ярчайший, испепеляющий футбол, по смыслу похожий на футбол Шварца.

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    Именно поэтому сегодня "Динамо" владело мячом 20% времени в первом тайме, но все равно его выиграло. Гол Константина Тюкавина — вообще не следствие атакующих усилий: жутчайшая ошибка Наиля Умярова — и выход один на один. Как же эта ошибка символична в контексте пенальти Даниила Фомина в финале Кубка. Но это же старейшее дерби. За символизм его и обожают.

    С другой стороны, "Динамо" выжидало, терпело, билось и в каком-то смысле заслужило этот гол. А ведь потом случились две штанги и перекладина. У "Спартака" таких моментов не было. В этом матче у красно-белых вообще с конкретикой было сложновато.

    Зато "Спартак" волшебно (особенно в первом тайме) разыгрывал мяч, фантазировал и создавал подходы. Плюс красно-белые создали классное давление в самой концовке. Это тоже показатель командной мощи. Поэтому болельщикам "Спартака" нельзя унывать. Их команда прогрессирует и понимает, за счет чего будет добиваться результата на дистанции.

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    • Ну а "Динамо" впервые за 14 лет обыграло "Спартак" дома. По-моему, одного этого достаточно, чтобы как следует отметить этот день.

    Тем более что добыта эта победа в самом ярком матче этого сезона РПЛ. Без сомнений».

    Преимущество «Спартака» не дало результата

    Представитель BobSoccer Александр Владыкин отметил, что это первое поражение гостей в сезоне. По его мнению, «Спартак» имел явное преимущество, но оно не дало никакого результата.

  • Если бы мы не били по воротам — это одна история. Но мы создавали моменты. Соперник закрылся, это их решение. Нам нужно прибавлять в точности и реализации моментов. Если команда принимает решение обороняться перед своими воротами, то нам нужно быть лучше самим. Мы должны идти вперед. Уверен, что мы будем лучше с тем отношением к работе, которую мы делаем.
  • Гильермо Абаскаль

    • «Если бы сзади Умярова был еще кто-то из спартаковцев помимо вратаря, то, возможно, гол и можно было бы предотвратить. Но тут… Умяров повернувшись лицом к своим воротам и, видимо, желая отдать пас назад, неудачно ковырнул мяч, его подхватил выскочивший Тюкавин и точно пробил мимо выбежавшего далеко из ворот вратаря Селихова. Так "Динамо" повело в счете — 1:0. Красно-белые постарались утешить своего партнера, однако это все были слова и жесты, а вот счет надо было исправлять делом. И это было занятием сложноватым. Вроде бы "Спартак" и продолжал свой прессинг, играя к тому же на скоростях, но мяч обходил ворота бело-голубых стороной. Оборона "Динамо" внимательно наблюдала за перемещениями игроков соперника, по большому счету постаравшись прикрыть Промеса и его не менее опасных партнеров. И это в принципе удавалось делать.

    Преимущество спартаковцев было очевидно, однако на счет это никак не повлияло. Оставалось только гадать, каким выйдет "Спартак" на второй тайм? Как выяснилось, обе команды вышли в прежнем варианте игры… Да, Абаскалю очевидно надо было придумывать какой-то вариант того, как постараться разнообразить игру команды в атаке, сделать ее более эффективной, поскольку высокий процент владения мячом — это далеко не главный фактор успеха. А он у спартаковцев был намного выше в первом тайме, нежели у динамовцев.

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    Едва ли не впервые в чемпионате "Спартаку" пришлось столкнуться с соперником, который не просто был равен ему по возможностям, но и вполне мог победить. Вовсе не случайно, кстати, мяч опять побывал в воротах красно-белых после атаки динамовцев, хотя ВАР и зафиксировал положение вне игры. Но это был своего рода "тревожный звонок" для красно-белых, поскольку "Спартак" должен был понимать, что "Динамо" настроилось на этот матч очень серьезно, видимо, разобрав предыдущие матчи спартаковцев, что называется, "от и до".

    "Динамо" же продолжало играть очень ответственно и дисциплинированно, стараясь никоим образом не допускать роковых ошибок в обороне. Своего рода отчаянным жестом Абаскаля стало решение заменить Умярова и Мартинса на Чернова и Николсона, а потом и выход Рассказова с Пруцевым. Впрочем, в этот момент уже было ясно, что спасти спартаковцев могла только случайность. Или везение. Ни того, ни другого не случилось.

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    • Первое поражение красно-белых и очень много информации для тренера Абаскаля, поскольку у команды все еще впереди. Поражения случаются. Главное, это делать из них правильные выводы. "Спартак" сегодня продолжал гнуть свою активную линию, но всего одна ошибка привела к поражению. Такое бывает…».

    Йоканович разгадал ромб Абаскаля

    На сайте «Советский Спорт» вышла статья с обзор на матч. В одном из разделов автор уделил внимание тактическим схемам. Из написанного можно понять, что наставнику «Динамо» удалось по-настоящему озадачить «Спартак», который до этого достаточно успешно запутывал своих оппонентов.

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    • «Ух, с каким же напором оба коллектива начали эту игру! Динамовцам было очень сложно зацепиться за мяч, поэтому они при первой возможности забрасывали его в переднюю линию в расчете на таланты Захаряна, Тюкавина и Дениса Макарова. Наслаждающиеся возрождением своей команды болельщики хозяев очень эмоционально реагировали на каждую попытку атаковать.

    И все-таки ромб, выбранный Абаскалем в "Спартаке", по-прежнему озадачивает большинство соперников. Благодаря нему красно-белые имеют количественное преимущество в середине поля, чем и пользуются, быстро разыгрывая мяч. Чаще всего гости доставляли мяч в полуфланги, откуда регулярно перспективно простреливали в штрафную в направлении Александра Соболева и Квинси Промеса. Чтобы нивелировать преимущество противника, к середине тайма Йоканович опустил Захаряна ниже, оставив Макарова в роли второго форварда.

    То ли ход сработал, то ли просто повезло, но на 27-й минуте Умяров подарил соперникам гол. Оказавшись под давлением, он неаккуратно покатил мяч назад, и тот оказался у Тюкавина, и форвард легко переиграл рванувшего спасать положение Александра Селихова. Те, кто верят в карму, могут сказать, что спартаковцу воздалось за тот эпизод в финале Кубка России, когда он сбил перед решающим ударом с пенальти Даниила Фомина.

    "Спартак" в первом тайме был заметно интереснее хозяев (70% владения, 9-4 по ударам), но мог бы на перерыв уйти и проигрывая 0:2 — Роберто Фернандес, выпрыгнув из-под Романа Зобнина после подачи Захаряна со штрафного, головой пробил в дальнюю штангу. Красно-белые же как ни кружили вокруг штрафной соперника, били из не самых выгодных позиций — последнего паса не хватало, как и куража».

    Автобусу Йокановича есть оправдание

    Константин Алексеев, обозреватель СЭ, попытался оправдать закрытую тактику наставника «Динамо». Однако он считает, что команда в скором времени начнет отходить от этой философии.

    «После домашней ничьей с "Краснодаром" на Славишу Йокановича обрушились мои коллеги (Игорь Рабинер, Константин Генич и другие), мол, смотреть на "автобус" серба после веселого футбола Сандро Шварца невозможно. Что ж, интересно будет завтра почитать в СЭ оценки автора книги "Как убивали 'Спартак' ".

    Критика вполне объяснима, "Динамо" действительно крепко застегнулось, но я лично считаю путь нового тренера бело-голубых в сложившейся ситуации единственно возможным. И победа в дерби это лишний раз доказывает.

    Ведь букмекеры логично отдавали преимущество спартаковцам. Они заслуженно лидировали после пяти туров, забили больше всех и приводили в восторг игрой и куражом. Что-то в этом порыве было от прошлогоднего "Динамо" Шварца. Только не весеннего, когда команда пропускала за четыре тура 16 голов, а осеннего.

    Новому тренеру бело-голубых досталось непростое наследство — команда и так еле доковыляла прошлый сезон, а летом еще и лишилась трех лидеров — Шиманьски, Бальбуэна и Варелы. Существенна и потеря Евгеньева, вместо которого сейчас играет 20-летний Сазонов. Замену ушедшим в "Динамо" упорно ищут, но пока заявлен только один новичок — Фернандес.

    И что остается Йокановичу? Лететь вперед и пропускать по пять мячей, как было весной, только бы игру не назвали "автобусом"? Конечно, нет. Тем более, что проблемы у динамовцев не закончились — из-за проблем со здоровьем в дерби отсутствовал главный бомбардир команды Смолов, забивший 4 гола из 10 командных на старте РПЛ.

    Так что характер матча было несложно предугадать — хозяева запрутся, будут терпеть в обороне и ловить свой шанс в контригре. Тактика имеет право на жизнь, все зависит от качества исполнения.

    А оно на сей раз в исполнении подопечных Йокановича оказалось выше всяких похвал. Обороняться можно механически, а можно с диким желанием и самоотдачей, бросаясь под каждый мяч. Сколько в матче со "Спартаком" оказалось заблокированных ударов? Гильермо Абаскаль на пресс-конференции специально подчеркнул — 20. В итоге до Шунина мяч дошел считанное число раз, хотя нельзя сказать, что красно-белые играли плохо.

    Спартаковцы подтвердили, что сейчас в большом порядке. При всем старании динамовцев, гости постоянно выходили на ударные позиции из пределов штрафной или с ее линии. Но под мяч бросались по двое-трое. "Спартак" хотел выиграть, однако "Динамо", показалось, желало этого чуть больше. А в футболе это всегда решающий фактор.

    Ведь даже при владении 72 на 28 в пользу команды Абаскаля вряд ли кто-то оспорит заслуженность победы хозяев. Помимо гола Тюкавина у них было две штанги, одна перекладина, отмененный мяч из-за офсайда. "Спартак" так близко от успеха прошел лишь однажды, да и то от ног Мартинса случился рикошет, он не успел среагировать на передачу.

    После тяжелого старта (без поражений, но с тремя ничьими) "Динамо" получает огромную инъекцию оптимизма. Самого принципиального соперника обыграть всегда приятно. Такой сильный "Спартак", который лидирует в чемпионате, — вдвойне.

    Йоканович прерывает неудачную 14-летнюю серию "Динамо" без домашних побед над красно-белыми в чемпионате. Последний раз команда праздновала успех в далеком 2008-м (4:3), когда дубли сделали Данни и Генков.

    Важнейшая победа для становления нового "Динамо". А от "автобуса" Йоканович постепенно будет уходить. Он всю тренерскую карьеру доказывал, что предпочитает играть первым номером. Просто в Москве это делать пока рано».

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