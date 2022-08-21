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    Яркая игра ЦСКА. Но нужно работать над концентрацией

    ЦСКА продолжает навязывать борьбу лидерам

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    Реакция прессы на результата матча ЦСКА — «Ахмат». «Армейцы» выиграли со счетом 4:2.

    Без характера в футбол не играется

    Представитель СЭ Константин Алексеев отметил характер игроков ЦСКА, за счет которого команда сейчас на подъеме.

    «С крепким середняком из Грозного красно-синие разобрались уверенно. А ведь "Ахмат" до этого (пусть и дома) сыграл вничью со "Спартаком" и "Зенитом", располагался на восьмой строчке.

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    • "Без мужиков и без характера в футбол не играется", — выхватила камера слова Владимира Федотова после недавней победы над "Факелом", когда ЦСКА уступал после первого тайма. И это главное определение нынешней армейской команды. Крепкий состав был и ранее, но три года подряд красно-синие не попадали в тройку. Потому что не было видно характера. Футболисты могли сыграть, а могли отбегать трусцой.

  • Мы работаем, у нас хорошая команда, тренер, персонал. Мы все верим в это и работаем над достижением чемпионства.
  • Хесус Медина

    • Сейчас заряжены и отмобилизованы все: от тех, у кого это в крови (Набабкин, Мухин, Зайнутдинов) до тех, кто зависит от настроения и происходящего в коллективе (Медина, Обляков). До поездки в Швейцарию ко второй категории однозначно отнес бы и Чалова из "золотого актива", но вернулся из командировки он повзрослевшим, не теряющим концентрацию и тонус. Отсюда и результат — нападающий забивает в четвертом туре подряд. Возможно, сейчас, спустя два года, Станислав Черчесов признал бы, что форвард постепенно "становится позолоченным".

    Мастерство у армейцев есть. Когда к этому добавляется мужской характер, отменная физическая подготовка, а также понимание, что делать на поле в каждый момент времени, то можно и дальше с полным основанием претендовать на золото.

    "Ахмат" нынче непрост, команда Андрея Талалаева тоже с характером, два гола она отыграла, возродив интригу, но Медина ее окончательно похоронил.

    ЦСКА с 16 голами вышел на первое место по забитым голам. Вновь сравнялся по набранным очкам с лидирующим "Спартаком". Опередить дуэт может только "Зенит" ».

    Были отрезки, когда ЦСКА выпадал из игры

    Обозреватель BobSoccer Максим Квятковский отметил один негативный момент в игре ЦСКА. Команда Владимира Федотова выпала из игры при счете 3:0, за что поплатилась двумя забитыми голами.

    «Смотреть такой футбол — одно удовольствие, и голы получились классными. В этом матче вновь отличилась вся тройка нападения ЦСКА, и теперь у Чалова, Карраскаля и Медины по четыре забитых мяча. Отличные показатели!

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    • Что случилось при счете 3:0? Вопрос, на который нужно найти ответ как можно скорее. Из команды будто выпустили воздух, красивая атакующая игра сменилась инертной и безынициативной. До перерыва пропустили один, вскоре после начала второго тайма — другой. Как и голы ЦСКА, эти события вполне вытекали из логики игры. Армейцы на этом отрезке будто отсутствовали на поле.

  • Всегда ссылаюсь на Капелло: когда 1:0, тренер отдыхает — полная концентрация, не надо подстегивать, действуют в том же ритме. Со скамейки пытались воздействовать, но пропустили в раздевалку. Серьезно поговорили в перерыве: игра еще не кончилась. Все сбавили, соперник воспользовался, пропустили еще.
  • Владимир Федотов

    • Не хотелось бы привыкать к тому, что команда словно показывает нам несколько лиц во время одного матча. Пожелаем тренерскому штабу от этого избавиться.

    Хорошо, ЦСКА сумел вернуться в игру, снова забрать мяч и включить скорости. Вновь пошли опасные моменты у ворот "Ахмата", и Хесус Медина забил важнейший гол-красавец, после чего вопросы об исходе встречи были сняты.

    Для обычных болельщиков такие матчи получаются эмоциональными и запоминающимися. Тренерам дают много пищи для размышлений. Здорово, что ЦСКА в четырёх домашних матчах забил 13 мячей, что команда с удовольствием играет в атаку. В то же время, такие отрезки, когда команда просто выпадает из игры, непозволительны, на мой скромный взгляд.

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    В любом случае, три очка ЦСКА набрал абсолютно заслуженно. Подробнее вернёмся к игре чуть позже, сейчас пойду к команде. С победой, друзья!».

    Голы и судьи

    Владислав Домрачев, представляющий «Советский Спорт» показал, что ЦСКА нужно работать над концентрацией, так как ЦСКА пропустил два подряд при счете 3:0, растратив такое преимущество.

    «С первых же секунд армейцы стали нагнетать темп, обнулив шансы грозненцев на атакующую контригру. Полчаса гости держались, а потом в течение шести минут пропустили три мяча.

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    • Разгром? С таким раскладом "Ахмат", едва не обыгравший дома "Спартак" (1:1) и "Зенит" (0:0). Категорически не согласился. Грозненцы пять лет на забивали армейцам в Москве. Но за пять минут до перерыва соорудили гол-красавец. Конате словно не заметил плассировавшихся перед ним Мухина и Набабкина и с дуги штрафной отправил мяч по дуге (простите за каламбур) за шиворот Акинфееву. За удар — отлично, к вратарю, расположившемуся на линии площади ворот, остались вопросы. Три последних мяча (в Санкт-Петербурге и здесь, на "ВЭБ Арене") он пропустил с приличной дистанции.

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    О незаметном герое, судье, не хотелось бы упоминать. Но самый раскрученный рефери Карасёв дал повод. В самом начале матча он придумал фол Облякову, но это мелочь. Потом же дважды простил Трошечкина, сначала подыгравшего себе рукой, а потом грубо сбившего соперника.

    Уже в добавленное время Карасёва из комнаты VAR пригасили к монитору — на предмет игры рукой Дивеева, пытавшегося в подкате прервать опасный прострел Олейникова. Мяч одной молекулой коснулся кисти армейца, однако топ-рефери не нашел оснований для назначения пенальти. Испортив этот репортаж с экскурсом в Ташкент-1970. Счет 4:3 оказался бы в тему».

    Очередной яркий матч парагвайца Медины

    Андрей Жаркой с сайта «Футбол на куличках» отметил блестящую игру Хесуса Медины, который снял напряжение в матче, позволил ЦСКА дистанцироваться от соперника после двух пропущенных голов.

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    • «Очередной яркий матч провёл парагваец. Он, как всегда, был постоянно вовлечён в атакующие действия своей команды. Хесус 4 раза самостоятельно угрожал чужим воротам, а также сделал 3 передачи под удар партнёрам. Свою активность Медина воплотил в два результативных балла. В первом тайме он ассистировал Чалову с углового, а во второй сорокапятиминутке отметился роскошным результативным ударом в собственном исполнении. Атакующий полузащитник ЦСКА имеет в активе 7 очков по системе гол+пас в нынешнем чемпионате (4+3). По этому показателю он идёт вторым в РПЛ, уступая лишь Промесу». Отдам должное: продолжали атаковать, создавать. Был ряд хороших моментов, один реализовали. Будем серьезно разговаривать. Не имеем права терять контроль в таких матчах.

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