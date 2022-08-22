Триллер на «Сент-Джеймс Парк». Холанн и Силва устроили «Ман Сити» драматичный камбэк

В 3-м туре АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграли захватывающую ничью со счетом 3:3 в «Сент-Джеймс Парк». Команда Эдди Хау шла к заслуженному лидерству со счетом 3:1 благодаря смелой и захватывающей игре и голам Мигеля Альмирона, Каллума Уилсона и Кирана Триппьера. «Сити», который рано вышел вперед благодаря голу Илкая Гюндогана, сумел переломить игру в концовке. Эрлинг Холанн сократил отставани, прежде чем Бернарду Силва сравнял счет четыре минуты спустя.

Матч сезона АПЛ?

Автор The Telegraph Джейсон Барт впечатлен как камбеком манчестерского клуба на «Сент-Джеймс Парк», так и игрой хозяев.

«Прошло всего три тура АПЛ, а у нас уже есть то, что может стать игрой сезона. Единственным спорным моментом может быть то, можно ли так классифицировать ничью, но это, несомненно, было классикой, поскольку "Ньюкасл" удерживал "Манчестер Сити", забив три гола и доведя их до предела, чтобы показать, как сильно они прибавили под руководством тренера Эдди Хау.

То, что "Сити" так удивительно отреагировало двумя голами за четыре минуты, когда они обошли "Ньюкасл" после отставания со счетом 1:3 во втором тайме и выглядели побежденными, показывает, как далеко всем остальным еще предстоит пройти, чтобы занять место выше "горожан". Они остаются командой, в матче с которой надо постараться, чтобы победить. "Правильная игра", — одобрительно сказал тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, и это было именно так.

"Вот почему мы чемпионы", — пели болельщики "Сити", когда Бернарду Силва сравнивал счет — наверное, из-за паса сезона, причем любого сезона, когда Кевин де Брюйне ловко прокинул мяч между ног голкипера. И как бы фантастически ни играл "Ньюкасл". на самом деле в концовке они держались из последних сил, в матче, в котором было все. Например, Ник Поуп пропустил три раза, но все равно показал выдающуюся игру. "У сборной Англии есть невероятный вратарь", — добавил Гвардиола.

Если это было упражнение, призванное показать, как далеко амбициозный "Ньюкасл" должен зайти, чтобы догнать "Сити", то эоно добавило им уверенности в себе, потому что, возможно, со времен, когда Кевин Киган был менеджером в 1990-х, "Сент-Джеймс Парк" не качался так, как сейчас. Это был головокружительный проблеск их возможного будущего».

Посрамленный Грилиш

Корреспондентка The Guardian Луиз Тейлор восхищается игрой «Ньюкасла» в первом тайме и выделяет авторов забитых голов и организовавшего их Аллана Сент-Максимена.

«На момент начала матча обе команды все еще только должны были пропустить свои первые голы в сезоне АПЛ, но уже через пять минут мяч устроился в воротах Ника Поупа. Бернарду Силва получил возможность навесить на правый фланг в направлении Илкая Гюндогана, и после того, как немец оказался в пространстве между Кираном Триппьером и Фабианом Шером, у Гюндогана было достаточно времени, чтобы обработать мяч, прежде чем он хлестко пробил мимо Поупа.

Тем не менее, "Ньюкасл" успешно сопротивлялся — Поуп совершил впечатляющий сейв после удара Кевина Де Брюйне после того, как Джо Уиллок потерял мяч в полузащите, а Бруно Гимарайнш ценой карточки остановил другой прорыв Де Брюйне.

Следует отдать должное хозяевам, все эти невзгоды, казалось, наполнили их вновь обретенной атакующей яростью, и, несмотря на то, что ноги Поупа снова пришли на помощь, чтобы отбить удар Фила Фодена, их контратака вызвала у защиты Гвардиолы серьезный ужас. Безупречная оборонительная статистика "Сити" оказался в опасности, и на 28-й минуте она перестала быть безупречной, когда Мигель Альмирон использовал бедро, чтобы подтолкнуть прострел Сен-Максимена мимо Эдерсона. Хотя гол, сравнявший счет, изначально был отменен из-за офсайда, проверка VAR отменила это решение.

Последующее излияние радости со стороны большинства из 52 тысяч болельщиков было частично вызвано чувством справедливости, которая наконец восторжествовала после грубых и бестактных комментариев Джека Грилиша о предполагаемой неадекватности парагвайца, когда "Сити" праздновал победу в чемпионате прошлой весной. Слова полузащитника сборной Англии разозлили игроков "Ньюкасла", и возникло подозрение, что отсутствие Грилиша — официально из-за травмы — в субботу могло иметь дипломатический характер.

Смотря матч по ТВ, Грилиш мог бы заметить, что, за исключением одного момента, Альмирон играл очень хорошо, великолепно сочетаясь с Сен-Максимином. Можно с уверенностью предположить, что после этого у Джона Стоунза никогда не возникнет искушения выступить с малейшей критикой в адрес последнего, особенно после того как французский вингер устроил ему ад в средней линии, в преамбуле ко второму голу "Ньюкасла".

Каллум Уилсон оказался бенефициаром последующего сквозного паса, и, сделав одно невероятное касание, чтобы увернуться от Рубена Диаша, центрфорвард уклонился от досягаемости Эдерсона своим вторым касанием.

Нанесенный внешней стороной его правой ноги удар и гол, забитый перед тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, добавил убедительности аргументу о том, что, не считая Гарри Кейна, нет лучшей "девятки" в сборной Англии»

Сент-Максимен затмил Холанна

Автор Squawka Мухаммад Батт также выделяет французского нападающего «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена, который организовал все три гола своей команды.

«Нечасто Эрлинга Холанна можно полностью затмить в матче, но это случилось на "Сент-Джеймс Парк", хотя игра началась с того, что Сен-Максимин выглядел так, будто он был подавлен, поскольку "Сити" показал свой класс, когда они вышли вперед благодаря быстрому голу Илкая Гюндогана. Но этот гол только разбудил "Ньюкасл".

Заметил он это в первые пять минут или нет, но Аллан Сен-Максимен вскоре понял, что с Кайлом Уокером, постоянно смещающимся к ценру, у него будет достаточно места, чтобы набраться как следует разбежаться в атаке,, что он и сделал.

Сен-Максимен терзал "Сити". Он подал его на блюдечке с голубой каемкой Мигелю Альмирону только для того, чтобы его товарищ по команде промахнулся. Но Сен-Максимен упродолжал, отправив великолепный прострел, который Альмирону оставалось лишь замкнуть и на этот раз парагваец не оплошал.

Сен-Максимен продолжал и продолжал выворачивать Уокера и Стоунза наизнанку. Он снова прорывался к штрафной и на этот раз сделал великолепный пас на Уилсона, который обвел защитника и великолепно забил.

Этот ассист означал, что за 45 минут игры против действующего чемпиона Премьер-лиги "Манчестер Сити" Аллан Сен-Максимен сделал больше передач, чем во всех 19 домашних матчах лиги в прошлом сезоне. Он растет в своих гениальных способностях.

Сен-Максимен продолжал наступать во втором тайме и продолжал бить в самое сердце обороны "Сити", вызывая явный ужас и заставляя фолить Джона Стоунса. Получившийся штрафной удар реализовал Киран Триппьер, сделав счет 3-1. Все три гола созданы непосредственно Сен-Максименом».

Теперь Пеп точно знает, в каком состоянии «Сити»

Автор Sky Sports Рон Уолкер в рамках обзора игрового дня считает, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может быть недоволен результатом, но точно доволен характером своей команды.

«Хоть Пеп Гвардиола и будет обеспокоен тем, что "Ньюкасл" доминировал в полузащите на протяжении большей части их закончившегося ничьей матча на "Сент-Джеймс Парк", они прекрасно осознают опасность того, как их стиль может быть использован против них в случае ошибки, так что он не будет слишком обеспокоен.

Однако его больше впечатлит то, как они прошли через серьезное испытание в начале сезона, борясь за то, чтобы переломить игру на шумном "Сент-Джеймс-парке", чтобы спасти ничью.

В последние недели Гвардиола предположил, что он точно не знает, в каком состоянии находится его команда, но он узнает об этом после стойкости, которую они продемонстрировали на северо-востоке.

Стадион, Возвышающийся на берегу реки Тайн, превратился в крепость, где "сороки" проиграли только одну из шести предыдущих игр и развеяли надежды "Арсенала" на выход в Лигу чемпионов в конце прошлого сезона.

Беспокойство Гвардиолы было вызвано укороченной предсезонкой и неудовлетворительной игрой в Суперкубке Англии, и, хотя эта ничья положила конец их идеальному началу сезона, готовность к борьбе в очередной изнурительной кампании Премьер-лиги по-прежнему ярко горит в его игроках.

Благодаря сильным сторонам новичка Эрлинга Холанна, а также возвращению в лучшую форму Кевина Де Брюйне, первые три игры дали Пепу много поводов для позитивного настроя на "Этихаде", и конечно же, ни одна команда не проведет сезон без потерь очков».

Герои дня — Холанн и Альмирон

Автор Goal Джонатан Смит привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Эрлинг Холанн: Его пригласили в клуб, чтобы реализовывать моменты, но именно Холанн шел вперед и вел "Сити" вперед, когда они боролись за ничью. Он больше, чем просто завершитель моментов. Норвежский нападающий выглядел опасным даже тогда, когда "Сити" отставал, создавая хороший шанс для Кевина Де Брюйне своей силой и видением поля, прежде чем Ник Поуп блестяще отразил удар низом в штангу из момента, который он создал сам. Инстинктивно он оказался в нужном месте, чтобы забить гол, который вселил в "Сити" надежду, и после недели вопросов, почему он не был достаточно вовлечен в прошлом матче, это именно Холаннд был тем, кто оказал огромное влияние на результат.

Мигель Альмирон: Почему полузащитника "Ньюкасла" обсуждали на чемпионском параде "Сити" — было странно, и вопрос приобрел еще больший вес после того, как он отомстил на "Сент-Джеймс Парк". В разгар парада чемпионов на автобусе вокруг Манчестера после драматической победы над "Астон Виллой" в последний день Джек Грилиш прокомментировал, что Рияд Марез был заменен, потому что он "играл как Альмирон". Парагваец отметил визит "Сити" в Ньюкасл в своем календаре и сохранил хладнокровие, чтобы заставить их заплатить за оскорбление.

Соперники по Премьер-лиге: Учитывая, что "Ливерпуль" потерял четыре очка в своих первых двух играх сезона, "Челси" проиграл "Лидсу" и отсутствие уверенности в том, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" смогут бороться за чемпионский титул на протяжении всего сезона, были опасения, что "Сити" уйдет в отрыв. Но это была игра, которая показала, что "Сити" не непобедимы и что при правильной тактике и игроках они будут оттеснены на второй план. Выступление "Ньюкасла" было основано на страсти и желании. Долгое время они серьезно пугали чемпионов и показывали, что "Сити" можно победить на своих условиях».