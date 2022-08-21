Уверенность и шик. Революция Артеты продолжается победой над «Борнмутом»

«Арсенал» крупно победил «Борнмут» на выезде. Мартин Эдегор оформил дубль, Уильям Салиба забил блестящий гол, а «канониры» Микеля Артеты выиграли свой третий матч подряд в сезоне 2022/23. Победа со счетом 3:0 вывела их на первое место в Премьер-лиге, впервые с 2004-05 гг.

«Арсенал» нельзя узнать

Автор The Guardian Сэм Даллин впечатлен успешным стартом «канониров» в сезоне и трансформацией, произошедшей с командой.

«Они просто неузнаваемы. 12-месячная трансформация перевернула все с ног на голову. Раньше: три игры, без голов и дно таблицы. Сейчас: три игры, куча голов и первое место. Правда, календарь в этот раз был намного проще, чем в прошлом году. Но именно характер и стиль этой команды "Арсенала" привлекают внимание. Уверенность и шик отсутствовавшие годами.

Новый капитан гостей, Мартин Эдегор, вывел их вперед своим дублем через дюжину минут после начала матча, а Уильям Салиба добавил блеска во втором тайме. "Борнмут" был просто разобран из-за града ударов, противостоять которому у них не хватило защиты.

"Доверяйте процессу", — сказал Микель Артета. Он продолжал повторять это. Сначала над ним смеялись, потом злились. Но не теперь. Никто не предполагает, что "Арсенал" выиграет титул. Они не выиграют титул. Будут ляпы, неловкие моменты. Но провал кажется маловероятным. И связь между игроками и болельщиками сильна, чему, возможно, способствовал доступ камер к приватным сторонам команды в прошлом сезоне. Да, доверяйте процессу.

Однако позиция "Арсенала" в лиге на данном этапе не имеет значения для Артеты. "Очень сложно приехать сюда и победить со счетом 3:0. Мне очень приятно, но в то же время мы должны смотреть на себя; есть много областей, где мы все еще можем стать намного лучше".

На этом стадионе в декабре 2019 года состоялся первый матч Артеты в качестве тренера "Арсенала". С тех пор он медленно высасывает из клуба позолоченный яд, то есть только Букайо Сака и Гранит Джака до сих пор остаются в стартовом составе. И эта новая сплоченность означала, что впервые после "Непобедимых" 2003–2004 годов "Арсенал" выставил один и тот же состав в своих первых трех играх лиги».

Долгий и тяжелый сезон для «Борнмута»

Автор The Telegraph Сэм Уоллес размышляет о перспективах вернувшихся в АПЛ «вишенок», которые провально начали сезон в элите.

«Что касается "Борнмута", то это снова был тяжелый день для них. Одно дело получить четыре мяча на выезде от могучего "Манчестер Сити", но в этом матче с самого начала все было похоже на капитуляцию. Только очень лишь решение арбитра Пола Тирни после просмотра момента перед монитором лишило Жезуса четвертого гола "Арсенала" во втором тайме.

"Борнмут" сплотился во втором тайме, но это была слишком проигрышная позиция, чтобы вернуться в игру, а два первых гола Эдегора означали, что они никогда и не были в игре. Первая половина показала, что это может быть долгий сезон для Скотта Паркера, и решение о том, стоит ли сесть в защиту и защищаться в домашнем матче, будет тем, что поглотит его.

"Борнмут" завершил первый тайм без ударов ударов, как в створ так и мимо, без подачи углового и даже без единого касания мяча в штрафной площади "Арсенала". В перерыве Паркер перешел с пятерки защитников на четверку защитников и сделал две замены, включая игрока сборной Аргентины Маркоса Сенези, подписанного за 15 миллионов евро из "Фейеноорда" и дебютировавшего неудачно.

Первые 45 минут Паркера не впечатлили. "Я был горько разочарован первым таймом", — сказал он. Тренер "Борнмута" имел в виду, что команды быстро повесила головы, столкнувшись с тем, что, по его словам, было "игроками высокого качества". "Мы не доставили 'Арсеналу' никаких проблем", — сказал он».

Жезус задает тон «канонирам»

Автор ESPN Джеймс Олли отдает должное новичку «Арсенала» Габриэлю Жезусу, перебравшемуся в Лондон летом из «Манчестер Сити».

«Статистика матча покажет, что Эдегор забил первый гол, а Габриэль Мартинелли ассистировал, но именно вклад Габриэля Жезуса сделал больше всего, чтобы повернуть матч в пользу "Арсенала" на раннем этапе.

Уже на пятой минуте Жесус обыграл Маркоса Сенези, а затем исполнил превосходное первое касание, которое помогло развернуться на пятачке, уклониться от Джефферсона Лерма, просквозить за Маркусом Тавернье, а затем протолкнуть мимо Криса Мефама обратный пас, чтобы дать Мартинелли ударить по воротам.

Если оставить в стороне потрясающее качество этой игры в пас, это был именно тот дерзкий момент, который задал тон всей команде. Прошлые воплощения "Арсенала" начинали выездные матчи, подобные этому, с сомнениями в своих силах, позволяя противникам влиться в игру, когда они увидят возможность. Не в этот раз.

Артета уже описывал, как за кулисами видел влияние победного менталитета Жезуса, и вот его проявление на поле: он вел команду вперед с упорством и авторитетом, помогая "Арсеналу" завоевать преимущество, от которого они никогда не собирались отказываться.

Это все еще ранние дни, но апгрейд от Александра Ляказетту до Жезуса выглядит убедительным успехом, судя по этому матчу. Еще одним признаком его растущего влияния является то, что Жесус завершил матч с капитанской повязкой, лишь в третий раз выйдя на поле за клуб».

Салиба добавил стиля «Арсеналу»

Автор Sky Sports Дэвид Ричардсон в рамках обзора игрового дня выделяет защитника «Арсенала», которые блистает уже в третьем матче подряд.

«Несмотря на все разговоры об их линии атаки — а они время от времени снова блистали в Борнмуте — возмужание Уильяма Салибы было главным компонентом безупречного старта "Арсенала".

О 21-летнем игроке успели забыть в клубе после того, как три года назад подписали его из "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов стерлингов, прежде чем трижды отправить в аренд, но теперь он готов к Премьер-лиге. Ошеломляющий гол центрального защитника в ворота "Борнмута" стал лишь вишенкой на доминирующей индивидуальной игре, которая помогла хозяевам поля нанести только один удар в створ.

"Его карьера еще только начинается, но он уехал и научился игре во Франции, и теперь он выглядит взрослым игроком", — сказал эксперт Sky Sports Джейми Реднапп. "Он обретает уверенность, вокруг него сияние, и в защите они теперь выглядят намного лучше".

Самым впечатляющим было то, как Салиба успешно выполнил все 76 своих передач против "Борнмута" — это наибольшее количество успешных передач у защитника "Арсенала" в матче Премьер-лиги. Выступил как настоящий "Роллс-Ройс" среди малолитражек».

Герои дня — Эдегор, Салиба и Джака

Автор Goal Чарльз Уоттс привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Мартин Эдегор. Новому капитану "Арсенала" нужен был такой день. В то время как такие игроки, как Габриэль Жезус и Габриэль Мартинелли, до сих пор блистали в этом сезоне, Эдегору никак не мог оказать серьезное влияние на игру. Он был аккратен, как всегда, но вы чувствовали, что ему нужен важный момент, чтобы действительно начать свой сезон. Так что забить два гола — впервые он сделал это в одной игре с тех пор, как ему было 16 лет, играя в Норвегии, — было важно не только для него, но и для команды.

Уильям Салиба. Молодой французский центральный защитник становится все лучше и лучше. Салиба, должно быть, сейчас наслаждается жизнью в "Арсенале". Он оказал огромное влияние в своих первых двух играх и снова показал безупречную игру на стадионе "Виталити". Он был великолепен в защите и во владении мячом и забил прекрасный гол, чтобы открыть свой счет мячам за клуб.

Гранит Джака. Ничто так не олицетворяет хорошее начало сезона "Арсенала", как Гранит Джака, которого славят болельщики. Именно это и произошло во втором тайме на стадионе "Виталити", когда выездные болельщики "канониров" начали скандировать новую речевку в честь швейцарского полузащитника. Натянутые отношения Джаки с фанатами "Арсенала" хорошо задокументированы, поэтому казалось, что важным моментом было то, что его имя эхом разносилось над стадионом».