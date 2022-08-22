Кто такой Касадеи, которого купил «Челси»

У канала в элегантном курортном городке Милано Мариттима есть место, где можно съесть пьядину — одну из местных лепешек — и полистать спортивные газеты. Чезенатико — родной город итальянского велосипедиста Марко Пантани — находится в нескольких минутах езды на велосипеде по Романьольской ривьере. Сама Чезена тоже располагается недалеко.

Именно в Чезене в июне Италия играла с Венгрией на стадионе «Дино Мануцци». Владелец пьядинерии в Милано Мариттима надеется, что национальная команда скоро вернется. Его сын, Чезаре, также играет в футбол, и, конечно же, не пройдет много времени, прежде чем он получит вызов в сборную.

Этот мальчик прошел через систему «Чезены» — когда-то незаурядного клуба, который, как правило, был трамплином для многообещающих тренеров. Возможно, вы слышали о некоторых из них: Джиджи Радиче, Освальдо Баньоли, Арриго Сакки и Марчелло Липпи.

Чезаре слишком молод, чтобы их помнить. Ему было всего семь, когда «Чезена» в последний раз выступала в Серии А, а Эмануэле Джаккерини огорчил «Милан» в тот самый вечер, когда «россонери» объявили о подписании Златана Ибрагимовича еще в 2010 году.

Бесхозяйственность привела к банкротству клуба четыре года назад. В то время он мало знал, погрязший в долгах в размере 73 миллионов евро, что в его академии можно найти золото.

После воспитания Иньесты из Римини, Стефано Сенси, он дал дорогу в большой футбол Марко Карнесекки — вратарю сборной Италии в категории до 21 года, который теперь находится в системе «Аталанты». В прошлом сезоне тот помог «Кремонезе» подняться в высший дивизион впервые за 26 лет.

Затем появился наш Чезаре, которого, судя по всему, подписал «Челси», чтобы он сделал больше, чем просто пошел по стопам Сэма Далла Боны и Луки Перкасси. Почему еще лондонцы были готовы заплатить его нынешнему клубу «Интеру» невероятные 20 миллионов евро, чтобы его заполучить?

«Чезена» могла бы использовать эти деньги, но когда в 2018 году она потерпела крах и начала с чистого листа с основания итальянской футбольной пирамиды, пара скаутов «Интера» — Паоло Манигетти и Беппе Джаварди — отметили одно имя своему начальству: Касадеи. Чезаре Касадеи. Его отпустили, и в какое-то время казалось, что он направляется в «Милан», куда вернулся его тренер Кристиан Лантиньотти, чтобы тренировать команду до 17 лет.

Сам Лантиньотти построил карьеру в «Милане», которая достигла пика в подростковом возрасте, когда он выиграл почти все, что можно было выиграть в качестве статиста в легендарной команде Сакки, известной как «Бессмертные».

Если бы Касадеи последовал за своим наставником в Висмару, где следующее поколение игроков «Милана» оттачивает свое мастерство, его прошлое в «Чезене» неизбежно вызвало бы сравнение с Массимо Амброзини — белокурым гвардейцем великих команд Карло Анчелотти, который также начинал на «Дино Мануцци».

Вместо этого Касадеи присоединился к «Интеру» и в течение года стал чемпионом страны с «Аллиеви» — возрастной группой до 17 лет, которую в Италии называют «Студенты». Касадеи не был звездой в этой команде. Во всяком случае, еще нет.

Внимание неизбежно было приковано к автору хет-трика Себастьяно Эспозито и сыну Деяна Станковича Филипу, отразившему пенальти в конце матча. Уважение к Эспозито проявилось в решении Антонио Конте не отпускать его на чемпионат мира до 17 лет в Бразилии после травмы Алексиса Санчеса.

Мальчик из Кастелламмаре-ди-Стабия — из тех же краев, что и Джиджи Доннарумма — Эспозито был взят под крыло Ромелу Лукаку, который сделал великодушный жест, позволив ему реализовать пенальти в победном матче против «Дженоа» (4:0). Форвард забил гол, и картина, где он со слезами на глазах обнимает свою мать, стала вирусной.

Касадеи еще не отыграл ни одной минуты за первую команду «Интера». Но, честно говоря, это казалось лишь вопросом времени. Тренер сборной Италии Роберто Манчини был на трибунах миланского дерби среди команд до 19 лет в мае, предположительно, чтобы поближе познакомиться с братьями Карбони — Франко и Валентином — которых уже вызвали в сборную Аргентины. Сыновья экс-полузащитника «Катаньи» Эсекьеля Карбони, эти тинейджеры имеют двойное гражданство и могут выбрать Италию.

Изучение Касадеи, без сомнения, тоже занимало высокое место в этой миссии. На сегодня он привлек главный интерес среди футболистов «Интера» до 19 лет. Нападающий дебютировал в молодежной команде «нерадзурри» всего через несколько недель после своего 17-летия в 2020 году.

Армандо Мадонна выпустил его на поле в матче против «Сампдории» при счете 0:2, и через пять минут после выхода на замену Касадеи отыграл один мяч. Форвард заработал репутацию суперзапасного, который выручал старших партнеров в академии «Интера».

В начале следующего сезона Мадонна снова обратился к его помощи в Юношеской лиге УЕФА. Миланцам нужен был гол в поединке против «Ренна». Во время своего первого матча в турнире нападающий не разочаровал своим фирменным рейдом из полузащиты в конце игры и мощным ударом головой.

Вместо того, чтобы двигать таланта между возрастными группами, было принято решение сделать его постоянным игроком команды до 19 лет. «Интер» всегда конкурентоспособен на этом уровне, но Касадеи сделал разницу между клубом, борющимся за чемпионство на молодежном уровне, и его завоеванием впервые за четыре года.

Его результативность скорее показывала потенциал многообещающего центрфорварда, чем игрока, которым он является: трудолюбивый центрхав, чьи своевременные действия, прыжок и игра наверху решали судьбу стольких матчей для Мадонны и его преемника, победителя требла-2010 Кристиана Киву, который играл при Манчини за «нерадзурри».

В прошлом сезоне Касадеи забил 17 голов, самый важный из которых был забит в финале плей-офф, где разыгрывался титул, против «Ромы», которую тренировал отец Даниэле Де Росси Альберто. Ворвавшись в штрафную, с капитанской повязкой на бицепсе, Касадеи сравнял счет на 80-й минуте и перевел поединок в дополнительное время.

Его партнер по команде Никола Илиев в конечном итоге забил победный мяч, но когда прозвучал финальный свисток, именно Касадеи получил трофей Морозини — награду, вручаемую MVP плей-офф молодежного чемпионата Италии.

Манчини, должно быть, пришло в голову вызвать его в главную команду Италии. Работа 57-летнего наставника отличалась провокационными вызовами футболистов, самым известным из которых был выбор в пользу Николо Дзаньоло еще до того, как он появился в Серии А.

Но финалиссима против Аргентины на «Уэмбли» стала лебединой песней для Джорджо Кьеллини и некоторых других ветеранов, выигравших чемпионат Европы прошлым летом. После этого в Лиге наций полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези был награжден дебютом на позиции Касадеи.

Тем временем последний находился в Словакии, участвуя в чемпионате Европы до 19 лет, где он провел достаточно солидный турнир, поскольку Италия вышла в полуфинал. Технический комитет УЕФА упустил из виду его, когда дело дошло до определения символической сборной первенства.

Нападающий «Наполи» Джузеппе Амброзино прошел отбор и стал единственным членом команды Кармине Нунциаты в этой сборной. Десятый номер израильтянина Оскара Глуха произвел большое впечатление на скаутов, став открытием Евро, в то время как новый партнер Касадеи по «Челси» Карни Чуквуэмека получил аплодисменты за свой вклад в успех выигравшей турнир Англии.

Однако Касадеи попал в новости во время турнира из-за появления его имени в переговорах между «Интером» и «Челси» по поводу возвращения Лукаку на «Сан-Сиро» в аренду. «Нерадзурри» изначально не хотели его продавать и повторять ошибки прошлого.

Они отпустили Леонардо Бонуччи в 2009 году, и хотя эта сделка была оправдана тем, что взамен Жозе Моуринью получил Тьяго Мотту и Диего Милито, за другие распродажи своей академии «Интер» поплатился — в первую очередь за решение включить Дзаньоло в сделку по обмену на Раджу Наингголана в 2018 году.

С одной стороны, продажа Касадеи продолжает эту тенденцию. С другой — обстоятельства немного отличаются, поскольку это не столько выбор, сколько обязательство. Этим летом «Интер» должен получить чистую прибыль в размере 60 млн евро за счет трансферного окна, и пока дела идут медленно.

Один из способов сделать это — подумать о том, чтобы пожертвовать громким именем, как это было прошлым летом с Ашрафом Хакими. Предполагалось, что этим футболистом будет Милан Шкриняр, но ПСЖ пока не согласен с ценником защитника сборной Словакии от итальянского клуба, хотя у того остался всего один год контракта.

Сделка все еще может быть заключена, но тем временем необходимо рассмотреть альтернативные решения по сбору средств, и ирония заключается в том, что в то время, когда «Интеру» необходимо перейти к более устойчивой модели, и ему следует привлекать игроков через свою академию, молодежный сектор снова стал источником быстрого заработка. Около 35 млн евро поступает только от продажи Андреа Пинамонти в «Сассуоло» и Касадеи в «Челси».

Все больше и больше итальянской молодежи уезжает за границу. Их призвали к этому Манчини и тренер сборной Италии до 21 года Паоло Николато, если это правильно для их развития. Шер Ндур сейчас в «Бенфике», Филиппо Каликсте Мане в «Боруссии» Дортмунд, а Лоренцо Лукка в «Аяксе» — клубах с хорошей репутацией, помогающих футболистам с высоким потенциалом на пути к успеху.

Вильфрид Гнонто регулярно играет в «Цюрихе», Эспозито сейчас в «Андерлехте», Мануэль Вити переходит из «Эмполи» в «Ниццу», а еще есть Джанлука Скамакка, который надеется выйти на новый уровень в «Вест Хэме». У всех хорошие перспективы.

Какие планы у «Челси» на 19-летнего Касадеи, пока неизвестно. У клуба уже есть одна из лучших академий в мире, готовящая футболистов для своей первой команды, и ее лучшие выпускники не всегда получают то игровое время, которого жаждут.

Конор Галлахер и Армандо Броя вернулись из аренды в «Кристал Пэлас» и «Саутгемптоне» соответственно, но ни один из них не выходит в стартовом составе каждую неделю. Леви Колвилл отправился в еще одну аренду, на этот раз в «Брайтон».

Тэмми Абрахам, Фикайо Томори, Ола Айна, Джереми Бога и Итан Ампаду должны были уйти в Серию А, чтобы избежать разочарования от пребывания на скамейке запасных на «Стэмфорд Бридж», поэтому любопытно, что Касадеи идет другим путем в то время, когда ему в первую очередь нужно попасть в первую команду.

Имеет это смысл или нет, но это «Челси» под руководством Тодда Боэли, где отдать 40 млн евро за таких игроков, как Касадеи и невероятно талантливого Чуквуэмеки — за кого «Милан» был готов предложить за 3,5 миллиона евро — похоже, думают, что это то же самое, как и покупать пьядину на Романьольской Ривьере.