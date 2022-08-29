Назло рекордам. Дубль Кейна принес «шпорам» победу, несмотря на промах с пенальти

Лондонский «Тоттенхэм» одержал выездную победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в заключительном матче 4-го тура чемпионата Англии. Дубль оформил форвард «шпор» Гарри Кейн. «Тоттенхэм» набрал 10 очков и присоединился к группе преследователей лидирующего «Арсенала» (12 очков). «Ноттингем Форест» с 4 очками занимает 12-ю позицию.

Дайте мяч Кейну

Автор The Guardian Джонатан Лью оценивает успешное начало сезона «Тоттенхэма», вменяя его в заслугу главного тренера команды и ведущего бомбардира АПЛ.

«На самом деле есть три способа интерпретировать начало сезона "Тоттенхэма". Во-первых, команда, играющая так скромно, с такой чрезмерной зависимостью от контратаки, вскоре должна вернуться к среднему уровню. Во-вторых, их результаты являются впечатляющим показателем стойкости и уверенности в себе, и как только уровень их игры догонит результаты, а новички команды освоятся, "шпоры" станут грозной силой.

Но, конечно, есть и третья теория: когда у вас есть один из величайших нападающих в мире, находящийся под руководством одного из величайших стратегов, общепринятые законы футбольного тяготения не обязательно применимы. Команды Антонио Конте всегда гордились тем, что выбирают кратчайший и наиболее целесообразный путь от гола к голу. И если для этого нужно просто отдать мяч Гарри Кейну, то на данный момент так и будет.

Еще два гола Кейна принесли "Тоттенхэму" еще одну победу. Опять же, это была полная ошибок и сумбура игра, которая зависела от небольшой удачи в защите. Точно так же "Тоттенхэм" легко мог забить больше: у тройки нападающих было 12 ударов на двоих, включая пенальти Кейна во втором тайме, который отразил Дин Хендерсон. У "Ноттингем Форест" было преимущество во владении мячом, преимущество в территории и почти вся поддержка трибун. Но у них не было обладателя Золотой бутсы».

Сон Хын Мин чувствует конкуренцию

Автор The Telegraph Джейсон Барт впечатляется бомбардирскими подвигами Гарри Кейна и предвкушает конкуренцию за место в атаке «Тоттенхэма».

«Если "Форесту" повезло, что защитник Стив Кук не получил красной карточки в инциденте, который привел к пенальти, то это была единственная их удача в этом матче. Они, безусловно, играли в хороший и позитивный футбол, но, хотя их атакующая тройка с Бреннаном Джонсоном и Морганом Гиббсом-Уайтом, в ней просто нет той безжалостности, которой обладают "шпоры".

И подумать только, что Кейн был даже не в лучшей форме. И все же он был, все еще, слишком эффективным. Сейчас на его счету 187 голов в Премьер-лиге, он догнал Энди Коула, который занимает третье место среди бомбардиров всех времен. Святой Грааль — это ошеломляющий результат Алана Ширера с 260 голами, который, кстати, был на два года старше Кейна (29), когда он забил в общей сложности 187 голов, и, конечно же, только травма или переезд за границу помешают форварду "Шпор" догнать его.

Если это был еще один хороший день для Кейна, то он был куда менее позитивным для Сон Хын Мина, который находится не в лучшей форме и сидел, качая головой после замены. Его место в составе явно находится под угрозой со стороны острого и агрессивного Ришарлисона, который был гораздо более опасен — и откровенно раздражал соперника, когда жонглировал мячом — когда он вышел и организовал второй гол Кейна.

Это произошло после прекрасного кросса внешней стороной бутсы бразильца. Все, что нужно было сделать оставшемуся без опеки Кейну, это нагнуться и отправить мяч в цель через несколько секунд после того, как он согнулся вдвое в отчаянии после того, как его не заметил другой вышедший на замену партнер, Райан Сессеньон.

Это закрепило результат, который вывел "Шпор" на третье место, и факт в том, что они не показали своей лучшей игры — пока — в этом сезоне, но их ведет яростно целеустремленный тренер Конте, который требует создания еще одной нацеленной на победы машины. Уже ни одна команда не набрала больше очков в Премьер-лиге с начала марта, и это должно быть зловещим знаком для соперника».

Суровый урок для «Ноттингем Форест»

Автор Daily Mail Мэтт Барлоу отдает должное новичку Премьер-лиги, который пытается показывать смелую атакующую игру даже в матчах с лидерами АПЛ.

«Эй, "Ноттингем Форест", познакомься с Гарри Кейном, все это часть процесса обучения. Когда Кейн рядом, на самом деле не имеет значения процент владения мячом, территориальное преимущество или уровень децибел, звенящий вокруг стропил прекрасного старого стадиона. Дело точно не в чувствах. Речь идет о концентрации, реализации моментов и забивании голов. "Форест" сделал все возможное против "Тоттенхэма". Временами они были быстрыми и их игра была захватывающей, но они не забили и были повержены двумя голами, забитыми капитаном сборной Англии, по одному на каждом конце игры.

Первый не сломил энтузиазма команды Стива Купера или охрипшей домашней толпы, но второй, на 81-й минуте, определенно это сделал. Это было отрезвляющим напоминанием о том, что в таком непривычном для них сезоне речь идет о холодной бесстрастной концентрации и качестве игры. Кейн уже играл против 32 разных соперников в высшем дивизионе и забивал им всем, кроме "Брентфорда". Он переписывает рекорды каждый раз, когда надевает бутсы. Этот дубль позволил ему забить в общей сложности 187 голов в Премьер-лиге в 286 играх, сравнявшись с Энди Коулом. Больше только у Уэйна Руни и Алана Ширера. Конечно, и до 1992 года были великие бомбардиры. Джимми Гривз, пожалуй, величайший из них, является рекордсменом по голам за всю историю "шпор". Кейн тоже идет по его следу. Такими темпами он обгонит Гривза в этом сезоне.

Кейн мог уехать из Ноттингема, сделав хет-трик. Его пенальти отразил партнер по сборной Англии Дин Хендерсон. В то время счет был 1:0, и казалось, что это может быть переломным моментом матча, но он выбросил разочарование из головы. Одна из его сильных сторон. Три-ноль было бы несправедливо по отношению к "Форесту". Два-ноль был достаточно суровым уроком, но те, кто признал их усилия и авантюрный дух, аплодировали им стоя. Они будут набирать очки и создавать проблемы для гостей "Сити Граунд", если будут и дальше действовать таким образом».

«Ноттингем Форест» хочет побеждать

Корреспондентка ВВС Эмма Сандерс впечатлена тем, какую приятную игру показывает команда, по сути сменившая летом свой состав почти полностью.

«Лондонцы были вынуждены как следует потрудиться для победы на "Сити Граунд" — "Ноттингем Форест" впечатлял и быстро продемонстрировал свои сильные стороны, несмотря на то, что они собираются подписать уже 17-го игрока за это лето. Это был матч, который принес пользу обеим командам в разных областях: Конте вместе со "Шпорами" занимался долгосрочным планированием, в то время как Стив Купер уже составил хорошие сочетания из новичков.

Бывший нападающий "Кристал Пэлас" Клинтон Моррисон сказал, что "шпоры были не в лучшей форме", но это был "признак хорошей команды, то что они все еще могут победить в плохой день". Купер же был разочарован результатом матча, несмотря на то, что его команда контролировала большую часть игры и создавала проблемы для "Тоттенхэма". Это признак растущего оптимизма в получившем повышение в классе "Форесте", и Купер настаивает, что его игроки "не просто хотят хорошо играть, мы хотим побеждать".

Поддержка на "Сити Граунд" была в порядке, и Моррисон сказал, что "многие команды поедут туда и проиграют свои матчи". Они набрали четыре очка в своих первых четырех играх, но на их игру было приятно смотреть. Это произошло после больших расходов в трансферное окно, когда в клуб перешли 16 игроков, а 17-й, по-видимому, уже в пути — крайний защитник "Атлетико Мадрид" Ренан Лоди собирается присоединиться к клубу на правах аренды».