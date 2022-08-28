Короли камбэков. 19-минутный хет-трик Холанна потушил огонь «Кристал Пэлас»

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Первый тайм остался за гостями — автогол Джона Стоунза и мяч Йоакима Андерсена создали комфортное преимущество гостям. Во второй половине «Ман Сити» не только сравнял счет, но и одержал уверенную победу. Сначала мяч забил Бернарду Силва (53-я минута), а затем Эрлинг Холанн оформил хет-трик за 19 минут (62, 70, 81).

Бульдозер под номером 9

Автор Daily Mail Джо Бернстайн отдает должное норвежскому новичку «Сити», в очередной раз спасающему команду от поражения.

«Вот почему "Манчестер Сити" конкурировал с европейской футбольной элитой за то, чтобы подписать Эрлинга Холанна. Когда они уступали "Кристал Пэласу" со счетом 0:2 под стенания болельщиков, эхом разносящиеся по стадиону "Этихад", безжалостный хет-трик Холанна — первые его голы в новом доме — вызвал прилив адреналина, который захлестнул весь стадион. Когда норвежец завершил свой 19-минутный требл, швырнув Джоэла Уорда на пол и пробив в угол, даже Пеп Гвардиола прыгал и бил по воздуху, как подросток с сезонным абонементом.

"Пэлас" не поверил, как изменилась игра, когда они дважды забили сами в течение первых 21 минут и не позволили "Сити" пробить по воротам до второго тайма. Они пожалеют, что им не повезло и Джордан Айю не забил гол, и счет не стал 3:0, а Холанн избежал даже желтой карточки за опасную игру, когда он заехал бутсой Йоахиму Андерсену. Но, в конце концов, монстр под номером "9" снес их как бульдозер.

Это был четвертый раз за шесть матчей, когда Гвардиола видел, как его команда проигрывала со счетом 2:0, и это привычка, от которой он захочет поскорее избавиться. Холанну будет сложно всегда выручать их, если они не смогут стабилизировать ситуацию в обороне, хотя он также забил в матче-камбэке в прошлые выходные против "Ньюкасла" (3:3).

Холанн забил шесть голов в своих первых четырех играх в Премьер-лиге, что стало лучшим результатом после Диего Косты в 2014 году, но были и слабые стороны в обороне: игроки сборной Англии Джон Стоунс и Кайл Уокер боролись против Эберечи Эзе из "Пэлас", который взял на себя роль лидера в отсутствие травмированного Уилфрида Заа. К счастью для Гвардиолы, огневая мощь "Сити" в конечном итоге оказалась сильнее их слабости в обороне. Теперь у них 10 очков в четырех матчах этого сезона, и они не проигрывают в 16 играх Премьер-лиги, начиная с февраля».

Мастера камбэков

Автор The Telegraph Джеймс Дакер фиксирует достижение молодого норвежца, ставшего в один ряд с другим звездным игроком «Ман Сити» — Серхио Агуэро.

«Для помешанного на контроле Хосепа Гвардиолы, несомненно, будет что-то неприятное в том, чтобы снова наблюдать за тем, как его команда усложняет себе жизнь. В равной степени должно быть что-то обнадеживающее в осознании того, что их способность к камбэкам остается совершенно неизменной — и с появлением громадной фигуры Эрлинга Холанна, возглавляющей линию атаки, возможно, даже заблистала по-новому.

В четвертый раз за последние шесть матчей в Премьер-лиге, начиная с того экстраординарного завершения прошлого сезона, "Сити" уступали в игре на два гола и столкнулись с перспективой еще больших проблем от "Кристал Пэласа", который в течение 52 минут был превосходен. А затем чемпионы продемонстрировали, почему они являются фаворитами букмекеров в борьбе за пятый титул в шести последних сезонах, ошеломляющим камбэком во втором тайме, начатым Бернарду Силвой, прежде чем властный Холанн взял дело в свои руки, сделав головокружительный 19-минутный хет-трик, который вселить страх в остальную часть Премьер-лиги.

Холанд является лишь четвертым игроком после Серхио Агуэро, Диего Косты и Микки Куинна, который забил не менее шести голов в своих первых четырех играх Премьер-лиги, и теперь он хочет как можно быстрее превзойти рекорд своего отца Альфи (18 голов).

"Мой папа, вероятно, по-прежнему будет говорить, что у него больше голов в Премьер-лиге, чем у меня, поэтому я буду добиваться этого", — сказал Холанд. "Нелегко приходить в новый клуб, в новую страну, так что это было хорошее начало. Это действительно хорошее чувство. Момент гордости для меня и моей семьи. Мы продолжаем идти вперед. Именно ради таких игр я здесь — чтобы перевернуть непростую ситуацию".

Именно это Гвардиола сказал Холанду, когда норвежец покинул поле под стоячую овацию на 84-й минуте и попал в теплые медвежьи объятия своего тренера, который выглядел почти как взволнованный ребенок в объятиях нападающего ростом 195 см»

19-минутный хет-трик

Автор The Guardian Джейми Джексон размышляет о том, как могла измениться игра, если бы «Пэлас» засчитали третий мяч, и вспоминает хет-трик Холанна, перевернувший игру.

«Еще до того, как "Сити" добился успеха, "Кристал Пэлас" переиграл Эдерсона в третий раз — после автогола Джона Стоунза и удара головой Йоахима Андерсена. В то время как рефери Даррен Инглэнд зафиксировал фол — возможно, из-за высоко поднятой ноги Эдуарда, — система VAR могла бы и вмешаться, поскольку гол выглядел вполне законным. Патрика Виейра спросили, почему он не протестует, но он сказал, что не видел этого момента в то время и не имел доступа к повтору.

Уже через три минуты после начала матча он и его игроки были в восторге, когда Эберечи Эзе подал со стандарта в штрафную, мяч срикошетил от Кевина Де Брюйне, Кайла Уокера и Стоунза, прежде чем войти в створ. Второй мяч также пришел со стандартна в исполнении Эзе: он подал угловой справа, а Уокер и Холанн позволили Андерсену свободно выпрыгнуть и пробить.

На этом этапе "Сити" были беззубым и требовал большего хладнокровия, чем то, которое показал Холанн, заехав бутсой в голову Андерсена. Отсутствие Уилфрида Заа в заявке из-за проблемы с коленом исключило его повторное выступление в роли главного оружия "Пэлас", что он доказал победой со счетом 2:0 в прошлом сезоне на "Этихаде", когда нападающий забил первый гол, заставило Эмерика Ляпорта удалиться и организовал второй гол. Эзе, тем не менее, был достойной заменой, беспокоя тыл "Сити", когда "Пэлас" использовал ту же тактику отступления.

Вмешательство Бернарду Силвы произошло на восьмой минуте второго тайма. Португалец получил размашистую передачу Родри, прыгнул мимо Гехи и при ударе увидел, как Джеффри Шлупп отвернулся — первый мяч "Сити" был забит. Болельщики хозяев поддерживали свою команду весь матч: это была первая награда, за которой последовало дальнейшее волшебство Силвы, когда он обманул Эзе, Гехи и Шлуппа, прежде чем пробить мимо цели.

Плеймейкер принял участи и в том, как "Сити" сравнял счет. После очередного броска Сильва наткнулся на перекрывающегося Де Брюйне, чей дуговой мяч наткнулся на Хулиана Альвараса — только что вышедшего на замену — который перебросил на Фила Фодена. Наброс, приземлившийся на лоб Холанна, был таким же идеальным, как и завершение.

Фоден в одном из всегда интригующих тактических ходов Гвардиолы теперь был на левом фланге защиты вместо Канселу, а Де Брюйне занял место справа. Второй гол Холанна, который вывел "Сити" вперед, начался похожей на пинбол последовательностью, в которой дважды участвовал Силва, и неудачным ударом Стоунза, позволившим смертоносному 22-летнему игроку поразить ворота. Когда Илкай Гюндоган пробил арьергард "Пэлас", Холанн продавил соперника и нанес свой третий удар, уйдя под заслуженные овации, когда его заменили ближе к концу».

То ли еще будет

Автор FourFourTwo Бен Хэйвард считает, что хет-трик Холанна дает представление о том, какое захватывающее будущее ждут «Манчестер Сити» с норвежским бомбардиром.

«Раньше "Манчестер Сити" мог проиграть этот матч. Но не сейчас. Только не с Эрлингом Холанном в составеанде. Норвежский нападающий сделал свой первый хет-трик за "Сити" в субботу — с тех пор, как летом перешел из дортмундской "Боруссии" за 50 миллионов фунтов стерлингов — когда чемпионы отыгрались, забив два гола дома, и обыграли "Кристал Пэлас" со счетом 4:2. Это шесть голов 22-летнего футболиста в его четырех матчах в Премьер-лиге. И он только начинает.

Холанн успел столкнулся с некоторым количеством насмешек в сети, поскольку он упустил моменты в проигранном со счетом 1:3 матче с "Ливерпулем" за Суперкубок Англии в начале этого месяца, но забил два гола в своем дебютном матче в "Вест Хэме" в следующие выходные. Было проведено дополнительное расследование, поскольку он коснулся мяча только восемь раз в выигранном со счетом 4:0 матче "Сити" с "Борнмутом", хотя он действительно сделал голевую передачу в том матче. И с тех пор еще больше голов: один в ничьей-камбэке против "Ньюкасла" на прошлых выходных и еще три в выигранном со счетом 4:2 матче с "Кристал Пэлас" со счетом 4:2.

Норвежец стал лишь четвертым игроком, забившим шесть голов в своих первых четырех матчах в Премьер-лиге — после Диего Косты, Серхио Агуэро и Мика Куинна. К концу сезона ожидайте, что будет побито еще много рекордов. "Определенно для такого типа игры", — сказал Пеп Гвардиола, когда впоследствии его спросили, не поэтому ли нападающий был подписан. "Мы не сделали для него ничего особенного, чего он не делал раньше. Для него важно забивать голы. Для него весь смысл в том, чтобы забивать голы".

Сам Холанн человек немногословный. Позже он написал в Твиттере: "Не нужно слов". Он тоже прав, потому что его голы будут говорить в этом сезоне. С шестью из них он будет подавляющим фаворитом в борьбе за Золотую бутсу АПЛ. Недавно он сказал, что он в Англии, чтобы совершенствоваться и стать лучшим. Его форма действительно представляет собой зловещую угрозу для его соперников дома и в Европе в этом сезоне, а также открывает для "Манчестер Сити" невероятно захватывающее будущее».