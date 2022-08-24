Выгодная сделка или очередной провал? Как Каземиро впишется в систему Тен Хага?

Станет ли подписание Каземиро гениальным ходом со стороны «Манчестер Юнайтед» или обернется очередной дорогостоящей ошибкой?

Говорят, что голливудский режиссер Сесил Блаунт Демилль умел находить никому неизвестных личностей и превращать их в звезд. С момента ухода сэра Алекса Фергюсона прошло 9 лет и сменилось 6 тренеров. За это время «Манчестер Юнайтед» был больше сосредоточен на покупке уже готовых звезд, которые в дальнейшем становились тусклее.

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Независимо от того, станет ли 30-летний опорный полузащитник, выигравший 5 трофеев Лиги чемпионов суперзвездой или суперпровалом, одно понятно — клубу он обошелся в крупную суму.

С зарплатой в 350 тыс фунтов в неделю, «Ман Юнайтед» сделает Каземиро третьим по уровню дохода в команде после Криштиану Роналду и Давида де Хеа. По сравнению с «Реалом», его зарплата вырастет почти вдвое.

Но будут ли эти траты не напрасны?

Кто такой Каземиро и что «Ман Юнайтед» в нем увидел?

Тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал трио Каземиро, Тони Крооса и Луки Модрича футбольным «Бермудским треугольником», в котором мяч то появляется, то исчезает.

Такая расстановка усилила ценность Каземиро, но, что не менее важно, скрыла его недостатки.

Каземиро всегда чувствовал себя более комфортно, ведя защиту вблизи своей штрафной, и был очень важен в подстраховке своих партнеров по команде. Он никогда не усложнял игру, так как не обладал способностью к мощным рывкам и дриблингу. Простой пас Модричу или Кроосу всегда был идеальным для него решением.

В 2015 году «Реал», который на то время возглавлял Рафа Бенитес, предпочел заплатить 7 млн евро за возврат молодого Каземиро из аренды в Порту, вместо того, чтобы пойти на риск потерять его в португальском клубе.

Несмотря на трудолюбие, скромность и желание Каземиро учиться, президент клуба Флорентино Перес хотел видеть в полузащите Крооса, Иско и Хамеса Родригеса. Им не хватало баланса для игры в обороне и Каземиро как раз его давал, но при этом был склонен к ошибкам.

Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос globallookpress.com

В конце концов Бенитес ушел, и после двух месяцев забвения под руководством Зидана, поражение от мадридского «Атлетико» таки убедило французского тренера в том, что Бенитес мог бы сказать ему с самого начала — Каземиро был необходим для покрытия недостатков команды в оборонительной игре.

В том сезоне Каземиро вышел в Лиге чемпионов 11 раз. Команда дошла до финала. Бразилец отыграл все 120 минут, а «Реал» одержал победу в серии пенальти, выиграв ЛЧ в 11 раз.

Остальное вы и сами знаете.

Как он впишется в «Манчестер Юнайтед»

Если Эрик тен Хаг останется верен своей философии высокого прессинга с высокой оборонительной линией, то недостаток скорости Каземиро станет очевиден.

Ему не хватает способности контролировать пространство позади себя, прежде всего потому, что он довольно медлителен на развороте. Это может дорого обойтись команде в матчах против таких команд, как «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые часто играют через центр поля, выискивая свободное пространство. Компактная расстановка в «Реале» скрыла эту слабость в игре Каземиро.

С игроками менее высокого уровня, которые окружали его в сборной Бразилии, Каземиро оказывал меньшее влияние. Это может стать проблемой для «Юнайтед», когда команда столкнется с соперниками, оказывающими сильное давление. Особенно, если от Каземиро ожидают созидающей игры.

Анчелотти просил его чаще идти вперед, брав на себя роль атакующего полузащитника. В прошлом сезоне он забил 7 голов, повторив свою лучшую результативность за сезон. Игрок добавит МЮ голов из центра поля — у него мощный удар и он отлично владеет мячом.

Он лидер и победитель, который исключительно хорошо читает игру. Арбитры АПЛ будут показывать больше терпимости к его жесткому подходу, чем он привык. Однако пока трудно представить, как футболист впишется в систему Тен Хага.

Каземиро безусловно лучший опорник в системе с высокой защитой и медленной позиционной атакой. Однако теперь ему предстоит играть в лиге, где темп намного выше, а соперники быстрее и сильнее, чем он привык.

Для Тен Хага будет необходимо найти правильный баланс, чтобы убедиться, что новый игрок как можно лучше вписался в команду. Для этого ему придется адаптироваться.

Если Тен Хаг решит поставить Каземиро в схему 4-2-3-1 вместе с Фредом или Скоттом Мактомини, у него будет алетизма, но не контроля. Если впереди Каземиро будут играть Кристиан Эриксен и Бруно Фернандеш, то у них будет контроль, но не будет преимущества в физической мощи.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Каземиро улучшит игру команды, но маловероятно, что он сам по себе сможет что-то изменить в «Юнайтед».

Несомненно то, что «манкунианцам» необходимо улучшить качество своей полузащиты, поэтому они должны активно продолжать свои усилия по привлечению Френки де Йонга из «Барселоны». Одного Каземиро может быть недостаточно, чтобы помочь команде продвинуться вверх по турнирной таблице.

В Мадриде Каземиро выиграл все. Теперь ему придется конкурировать и привыкать к тому, что его команда не всегда проявляет инициативу, привыкать к поражениям и кризисам, пока «Манчестер Юнайтед» пытается найти свою игру.

В любом случае, регулярно получать место в составе конкурентной среды мадридского «Реала» невозможно без психологической стойкости. Каземиро обладает ею и потому может приспособиться ко всему, что может ожидать его на «Олд Траффорд».

Кто заменит его в «Реале»?

Несмотря на удачное начало сезона, за последние полтора года Каземиро приносит клубу все меньше пользы. Возможно, в этом нет ничего удивительного: износ игроков в самой тяжелой роли опорного полузащитника весьма значителен.

«Реал» знает, что на данный момент Давид Алаба может легко справиться с этой ролью, а Антонио Рюдигер будет играть на позиции центрального защитника.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

У «Реала» также есть Орельен Тчуамени, который в 22 года обошелся клубу в 80 млн евро и его цена может вырасти до 100 млн. История слегка напоминает возвращение Каземиро из «Порту» в «Реал».

Сума, заплаченная за Тчуамени, говорит о том, что он был куплен не для того, чтобы просто пополнить состав. Несмотря на не совсем удачный старт в Примере в матче против «Альмерии», он все равно является одним из лучших молодых оборонительных полузащитников в Европе и вполне способен заполнить пустоту, оставленную после ухода Каземиро.