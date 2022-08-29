Полузащитник «Динамо» Моро стал игроком «Болоньи»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило, что полузащитникперешёл в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

«Мы благодарим Николу за самоотверженную игру в нашем клубе на протяжении последних двух лет и желаем успехов в Серии А», — написала пресс-служба «бело-голубых».

Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Моро в арендном соглашении с «Болоньей» может составить € 6 млн.

Никола выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.