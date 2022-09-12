Трансферный дайджест. 6-12 сентября

Бернарду Силва

Полузащитник, «Манчестер Сити», 28 лет

Каталонская «Барселона» не отказалась от идеи о подписании хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Как сообщает Diario Sport, минувшим летом каталонский клуб не смог осуществить трансфер из-за проблем с регистрацией новичков. Отмечается, что «Манчестер Сити» был готов к переговорам по португальцу, а сам игрок хотел перейти в «Барсу» — ему хочется жить ближе к дому. Каталонцы же были готовы приложить усилия, чтобы заполучить Бернарду.

Силва все лето терпеливо ждал, что «Барса» сделает предложение о его переходе, и был немного раздражен тем, что организацию сделки по нему клуб отложил до конца трансферного окна. Как сообщается, «Барса» собирается сделать предложение о трансфере Бернарду, как только у клуба появится такая возможность. «Сине-гранатовые» нацелены на то, чтобы подписать Силву следующим летом.

Спортивный менеджмент «Барсы» считает, что большая часть работы над организацией трансфера уже проделана. В клубе полагают, что переход Силвы позволит сделать состав команды еще сильнее.

Бернарду играет в составе «горожан» с 2017 года. В этом сезоне на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 8 матчах за клуб во всех турнирах.

Наш прогноз: «Барселона»

Френки де Йонг

Полузащитник, «Барселона», 25 лет

Френки де Йонг globallookpress.com

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг остается привлекательной трансферной целью для многих топ-клубов.

Итальянский журналист Фабрицио Романо, сообщил о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут попытаться подписать Френки де Йонга зимой.

«На данный момент ситуация абсолютно спокойна. Френки хотел остаться в "Барсе", поэтому никаких новостей по поводу его будущего пока нет. "Ман Юнайтед" и "Челси" точно продолжат следить за ситуацией, но они знают, что все лето де Йонг настаивал на желании остаться в "Барсе". Лишь через несколько месяцев станет ясно, в каком направлении будет развиваться ситуация. Френки доволен жизнью в Барселоне, его девушка счастлива там. Он четко дал понять, что хочет остаться.

"Юнайтед" просто надеялся, что Френки передумает. Иногда нужно потерпеть, чтобы подписать топ-игрока. Клуб хотел подождать, чтобы понять, поменяет ли Френки мнение. Но этого не случилось, поэтому клуб вложил большую сумму в Каземиро. Из-за трансфера Каземиро "МЮ" может уже не вернуться за де Йонгом. И "Челси", и "Юнайтед" подписали полузащитников — Закарию и Каземиро. Если у этих игроков все получится, то клубы могут отказаться от идеи потратить большие деньги на де Йонга», — написал Романо.

Так же Mundo Deportivo сообщило о том, что мюнхенская «Бавария» хочет заполучить полузащитника «Барселоны». По сведениям источника, немецкий гранд хочет арендовать голландского футболиста де Йонга с правом последующего выкупа по окончании сезона за фиксированную сумму. В случае продажи де Йонга «Барселона» предпримет оперативную попытку подписать на его замену Бернарду Силву.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: «Бавария»

Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед», 37 лет

Криштиану Роналду globallookpress.com

Игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду всё-таки может покинуть английский клуб уже этой зимой.

Как пишет Manchester Evening News, уход Роналду из «МЮ» в следующем году вероятен. В связи с этим «Ман Юнайтед» нацелен на подписание нового долгосрочного контракта с Рэшфордом.

Роналду и Рэшфорд находятся в аналогичной контрактной ситуации — их контракты действуют до лета 2023 года, и в них включена опция продления соглашения еще на сезон. И если «МЮ» точно активирует такую опцию в контракте Рэшфорда, то в случае с Роналду спешить не будет, так как в феврале форварду исполнится 38 лет. Продление соглашения с португальцем будет осуществлено только по взаимному согласию сторон.

Так же появилась информация о том, что лондонский «Челси» в январе не собирается подписывать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний португалец был связан со слухами о своём переходе в стан «синих», но сделка сорвалась в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Челси» Томас Тухель наложил вето на подписание Роналду, которого хотели видеть в лондонской команде её руководители. Специалист захотел вновь поработать с Пьер-Эмериком Обамеянгом из «Барселоны», с которым был вместе в дортмундской «Боруссии». Неделю назад Тухель был уволен, а на его место назначен Грэм Поттер.

В нынешнем сезоне Роналду в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: Роналду покинет «МЮ»

Н'Голо Канте

Полузащитник, «Челси», 31 год

НГоло Конте globallookpress.com

«Челси» не может договориться с опорником Нголо Канте о новом контракте и поэтому игрок может уйти бесплатно следующим летом.

Переговоры о новом контракте с Канте начались еще в 2021 году. Предыдущее руководство «Челси» предлагало хавбеку контракт по схеме «3+1», но переговоры были остановлены, когда правительство Великобритании наложило санкции на Романа Абрамовича. Новое руководство «синих» в августе устно предложило Нголо новый контракт по схеме «2+1». В данный момент хавбек не согласен на этот вариант, так как хотел бы подписать более длительное соглашение, сообщает The Athletic.

31-летний француз покинет клуб на правах свободного агента следующим летом, если прогресс в переговорах не будет достигнут. Этим летом «Челси» заключил контракт по схеме «2+1» с 33-летним нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом, а с ровесником Канте Калиду Кулибали в июле было подписано соглашение сроком на 4 года.

Предыдущий тренер «синих» Томас Тухель считал, что сомнения у руководства клуба вызывает количество травм, которое получает Канте. В этом сезоне хавбек пропустил пять из семи возможных матчей «Челси». Канте популярен в лондонском клубе, поэтому с ним хотят продлить контракт. А игрок очень счастлив играть за команду — Нголо был готов завершить карьеру в «Челси». Но для этого сторонам придется найти компромисс при переговорах о контракте.

Отмечается, что за ситуацией, сложившейся вокруг опорника, следят два клуба из Англии, а также команды из Испании, Германии и Франции.

Канте играет за «Челси» с 2016 года. С клубом он выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

Наш прогноз: Покинет «Челси»

Серхио Бускетс

Полузащитник, «Барселона», 34 года

Серхио БускетсСерхио Бускетс globallookpress.comgloballookpress.com

Серджи Бускетс намерен покинуть «Барселону» следующим летом и продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

Срок действующего контракта капитана «Барсы» рассчитан до лета 2023 года. Клуб, пытавшийся снизить ведомость зарплат, предложил хавбеку отложить получение части положенных по контракту средств при условии продления соглашения еще на один год, однако получил отказ. Бускетс не собирается подписывать с «Барселоной» новый контракт. Летом 2023 года он хочет перейти в клуб из МЛС, сообщает El Nacional.

Серджи вместе с агентом несколько раз встречался с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, но в ходе этих встреч стороны не смогли прийти к взаимопониманию. Несколько недель назад общение между ними прекратилось. Позиции игрока и клуба очень далеки. Бускетс больше не хочет идти на уступки, так как считает, что приложил уже достаточно усилий ради «Барсы».

В руководстве каталонского клуба считают, что в трансфере игрока на позицию Бускетса нет необходимости. Идеальной заменой 34-летнему опорнику в клубе считают Нико Гонсалеса, который минувшим летом перешел в «Валенсию» на правах аренды ради игровой практики.

В этом сезоне Бускетс принял участие в 4 матчах «Барселоны» во всех турнирах.

Наш прогноз: Покинет «Барселону»