Бундеслига: Итоги 6-го тура

Место лидера в немецкой Бундеслиги меняется с каждым туром. Сначала «Бавария» и «Унион» делили 1 место. Затем чемпионскую гонку возглавили «Фрайбург» и «Боруссия» из Дортмунда. И вот новый фаворит чемпионата — «Унион».

Изменения в турнирной таблице

«Унион» Берлин возглавил немецкую Бундеслигу по итогам матчей 6-го тура. «Железные печи» поднялись с 4-го на 1-е место.

Из лидирующей группы команд вниз покатились «Фрайбург» (со 1-го на 2-е) и «Боруссия» из Дортмунда (со 2-го на 5-е).

Календарь и таблица Бундеслиги

Потеряли свои позиции также «Майнц 05» (с 5-го на 6-е), «Кёльн» (с 6-го на 7-е), «Вердер» (с 8-го на 9-е), «Айнтрахт» (с 10-го на 11-е), «Штутгарт» (с 12-го на 14-е), «Герта» (с 13-го на 15-е).

Положительным тур получился для «Хоффенхайма» (с 7-го на 4-е), «Боруссия» М (с 9-го на 8-е), «Лейпциг» (с 11-го на 10-е) и «Шальке 04» (с 15-го на 12-е).

В зону вылета свалился «Байер» (с 14-го на 17-е), а вот «Аугсбург» покинул опасную черту (с 16-го на 13-е).

Новый лидер Бундеслиги

«Унион» возглавил «регулярку» после матчей 9-го тура. Однако преимущество команды шаткое. Всего 2 очка отделяют футболистов Берлина от 5-го места.

Итак, «Унион» взобрался на трон немецкой Бундеслиги, благодаря гостевой победе над «Кёльном» (1:0).

Ранее команда заработала сверхважное очко в поединке с чемпионом «Баварией» (1:1). «Унион» в этом сезоне ещё не проигрывал. За плечами берлинского клуба 4 победы и 2 ничьи. Итого: 14 очков.

На пятки лидеру гонки наступает «Фрайбург». У клуба 13 баллов. «Жеребцы» упустили шикарную возможность выйти в лидеры немецкого чемпионата. В 6-м туре клуб сыграл вничью с «Боруссией» из Гладбаха (0:0).

Три по 12

Сразу три клуба набрали по 12 очков в чемпионате и расположились с 3-го по 5-е места.

На 3-м месте «Бавария». Действующий чемпион в последних матчах растерял много очков.

«Немецкая машина» не может выиграть уже 3-й матч кряду. Были ничьи с «Боруссией» М (1:1), «Унионом» (1:1). А теперь и со «Штутгартом» (2:2). Команда Юлиана Нагельсмана сошла с победных рельс. Когда вернутся — вопрос остаётся открытым.

Юлиан Нагельсман, наставник «Баварии» globallookpress.com

4 место у «Хоффенхайма». «Сине-белые» приблизились к лидерам лиги после победы над «Майнцем 05» (4:1).

Замыкает Топ список дортмундская «Боруссия». «Шмели» потерпели разгромное поражение от «Лейпцига» (0:3). До этой неудачи команда занимала 2 строчку чемпионата. Теперь футболисты Дортмунда — на 5 строчке.

На дне

В плачевной ситуации оказался «Байер». Бронзовый призёр Бундеслиги снова потерял очки. На это раз команда из Леверкузена сыграла вничью с «Гертой» (2:2).

«Байер» в этом сезоне набрал 4 очка, а это всего лишь 1 победа и 1 ничья. Плюс «фармацевты» сыграли неудачно в 4-х матчах чемпионата.

Хуже обстоят дела у «Бохума». Команда проиграла во всех 6 матчах и идёт пока без очков.

Что дальше?

Матчи 7-го тура чемпионата Германии пройдут с 16 по 18 сентября.

Лидер Бундеслиги «Унион» дома сыграет против «Вольфсбурга». На место во главе турнирной таблицы претендуют ещё 4 клуба:

«Фрайбург» отправится в гости к «Хоффенхайму». Дортмундская «Боруссия» примет «Шальке 04», а «Бавария» поедет к «Аугсбургу».

Что касается зоны вылета, то «Бохум» попытается взять первые очки в домашней игре против «Кёльна», а «Байер» будет стремиться покинуть зону вылета в игре с «Вердером».

Все прогнозы на Бундеслигу

Потом в Бундеслиге наступит пауза, она связана с играми сборных в Лиге Наций. Возобновятся матчи чемпионата Германии с 30 сентября.