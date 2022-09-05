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    Бундеслига: Итоги 5-го тура

    В чемпионате Германии новый состав лидеров. Чемпионскую гонку возглавили «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд

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    «Унион» — «Бавария». Центральный матч 5-го тура Бундеслиги
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    «Унион» — «Бавария». Центральный матч 5-го тура Бундеслиги
    Плотность в немецком чемпионате высокая. Всего 2 очка отделяют 1-е от 5-го места. Любая осечка может лишить лидирующей позиции в Бундеслиге. Так и получилось после матчей 5-го тура чемпионата Германии.

    Изменения в турнирной таблице

    Перед 5-м игровым днём в чемпионате Германии лидировали «Бавария» (3 место) и «Унион» (4 место). Однако этому тандему пришлось подвинуться. Их место теперь заняли «Фрайбург» (1 место) и дортмундская «Боруссия» (2 место).

    На 5-ю строчку по итогам тура взобрался «Майнц 05». Прежнее место было 7-м. В турнирной таблице поднялись ещё 5 клубов Бундеслиги: «Кёльн» (с 8-го на 6-е), «Вердер» (с 10-го на 8-е), «Айнтрахт» (с 11-го на 10-е), «Герта» (с 17-го на 13-е), «Шальке 04» (с 16-го на 15-е).

    В очередной раз в этом сезоне ниже по «турнирке» спускается бронзовый призёр чемпионата «Байер». Клуб из Леверкузена оказался строчкой ниже и теперь занимает 14 место.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вниз по таблице опустились «Хоффенхайм» (с 4-го на 7-е), «Боруссия» М (с 6-го на 9-е), «Лейпциг» (с 9-го на 11-е).

    В зоне вылета теперь новые имена, а именно «Аугсбург» (с 14-го на 16-е) и «Вольфсбург» (с 15-го на 17-е). Покинули опасную черту «Шальке» и «Герта».

    Неизменной остаётся позиция «Бохума». Команда занимает последнее 18-е место. Единственный клуб без набранных очков.

    Как «Бавария» и «Унион» потеряли лидерство?

    Экс-лидеры Бундеслиги в 5-м туре играли между собой. Центральный поединок прошёл в Берлине. «Унион» и «Бавария» не смогли определить победителя. Встреча завершилась вничью (1:1).

    Основные события прошли в первой четверти часа игры. Шералдо Беккер на 12-й минуте открыл счёт в пользу «Униона». Спустя 3 минуты Йозуа Киммих восстановил равновесие в пользу «Баварии».

    Юлиан Нагельсман, наставник «Баварии»
    globallookpress.com

    «Бавария» не может выиграть уже 2-й тур подряд. До ничьи с «Унионом», «немецкая машина» сыграла вничью с «Боруссией» из Гладбаха (1:1).

    До этого чемпионы обыграли «Бохум» (7:0), «Вольфбсург» (2:0) и «Айнтрахт» (6:1).

    «Унион» в этом сезоне также одержал три победы над «Гертой» (3:1), «Лейпцигом» (2:1) и «Шальке 04» (6:1). Была и безголевая ничья с «Майнцем 05» (0:0).

    На троне новые лица

    «Бавария» и «Унион» набрали по 11 очков. На балл больше у «Фрайбурга» и «Боруссии» из Дортмунда. Это новые лидеры чемпионата Германии.

    «Фрайбург» в 5-м туре вырвал гостевую победу у «Байера» (3:2). В составе победителей голами отметились Маттиас Гинтер, Михаэль Грегорич и Рицу Доан. У Леверкузена отличились Керем Демирбай и Патрик Шик.

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    «Боруссия» и «Фрайбург» в чемпионате уже одержали по 4 победы и лишь в 1-й встрече умудрились проиграть.

    На 5-м месте

    В Топе — «Майнц 05». «Карнавальники» вышли на 5 место после победы над «Боруссией» из Гладбаха (1:0). Решающий гол на свой счёт записал Аарон Мартин Кариколь.

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    • «Майнц» в этом сезоне набрал 10 очков и отстает от лидеров чемпионата всего на 2 очка. За плечами команды также победы над «Аугсбургом» (2:1) и «Бохумом» (2:1). Была ничья с «Унионом» (0:0) и поражение от «Байера» (0:3).

    «Байер» в опасности?

    Всего 1 победа и 4 поражения. Это результат провального старта бронзового призёра. «Байер» может похвастаться только победой над ФК «Майнц».

    В остальных матчах исключительно фиаско: «Боруссия» Дортмунд (0:1), «Аугсбург» (1:2), «Хоффенхайм» (0:3). И вот новое поражение — от «Фрайбурга» (2:3).

    Херардо Сеоане, главный тренер «Байера»
    globallookpress.com

    В активе «фармацевтов» всего 3 очка. Команда идёт на 14-м месте. От зоны вылета спасает лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Ещё одна неудачная игра и «Байер» может оказаться в зоне вылета.

    Кто в зоне вылета?

    В опасной черте находятся «Аугсбург» (16 место и 3 очка), «Вольфсбург» (17 место и 2 очка) и «Бохум» (18 место и 0 очков).

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    • Хуже всех обстоят дела у «Бохума». Команда потерпела в 5 матчах — 5 поражений. В среднем за игру пропускает 5 голов. Всего — 15 мячей. Из положительного — 3 мяча футболисты «Бохума» всё-таки забили.

    Тур № 6

    В следующем туре первая пятёрка команд не сыграет между собой.

    С кем встретятся лидеры Бундеслиги? «Фрайбург» примет «Боруссию» из Гладбаха. А «Боруссия» из Дортмунда отправится в гости к «Лейпцигу».

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    Действующий чемпион «Бавария» примет на своём поле «Штутгарт». А «Унион» на выезде встретится с «Кёльном».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Ну а 5-й клуб немецкого чемпионата — «Майнц 05» поедет на дуэль к «Хоффенхайму».

    Матчи 6-го игрового дня пройдут с 9 по 11 сентября.

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